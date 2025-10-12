Ngôi nhà 3 tầng thoáng đãng với 4 khoảng thông tầng sáng tạo

Không đơn thuần là chốn đi về, ngôi nhà còn là nơi kiến trúc, thiên nhiên và con người hòa quyện trong sự yên bình.
Một số khán giả cho rằng các màn trình diễn của ca sĩ TiTi lỗi thời. Phía người trong cuộc vừa lên tiếng.
Một số khán giả cho rằng các màn trình diễn của ca sĩ TiTi lỗi thời. Phía người trong cuộc vừa lên tiếng.
Được gọi với cái tên "TsportR", hãng độ Techart đã tăng cường sức mạnh của Porsche 911 Carrera T với gói khí động học sợi carbon và hệ thống ống xả thể thao.
Ẩn mình giữa núi non hoang sơ, thác Sutherland ở New Zealand đổ nước từ độ cao hơn 500 m, tạo nên khung cảnh ngoạn mục khiến du khách choáng ngợp.
Shonisaurus là một loài thằn lằn cá khổng lồ sống vào kỷ Triassic, để lại nhiều bằng chứng hóa thạch đáng kinh ngạc.
Ẩn mình giữa rừng núi Khánh Hòa, Hồ Vô Cực đang trở thành tọa độ “check-in” hot với khung cảnh hoang sơ, mặt nước trong vắt và góc chụp đẹp tựa chốn bồng lai.
Trong chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Lạt cùng bạn bè, Huyền Baby khiến dân mạng “đứng ngồi không yên” khi diện quần shorts ngắn cũn khoe trọn vóc dáng.
Sennheiser HDB 630 mang đến âm thanh chuẩn phòng thu dù nghe không dây, hỗ trợ lossless, chống ồn chủ động và pin tới 60 giờ, giá gần 13,2 triệu đồng.
Sự bùng nổ của deepfake và công nghệ AI đang khiến hệ thống tư pháp Mỹ Latinh lao đao, khi thẩm phán bất lực trước tốc độ thay đổi và khungpháplýchưakịpthíchứng
Tử vi giữa tháng 10 dự báo 3 con giáp nổi bật nhờ tận tâm, trách nhiệm sẽ "lội ngược dòng" tạm biệt vận xui. Cơ hội thăng tiến và tiền tài rộng mở đón chờ!
Chiếc bình cổ Colchester 1.800 năm tuổi khiến giới khảo cổ sửng sốt với hình ảnh mô tả các trận đấu sinh tử của đấu sĩ La Mã tại Anh.
Những bức ảnh được trang Bored Panda đăng tải dưới đây hé lộ một số sự kiện lịch sử nhiều năm trước.
Sáng 12/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bức tượng nữ thần rắn độc đáo Nag Devi có thời Pala 1.300 năm tuổi, được phát hiện ở Ấn Độ gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.
Trong văn hóa dân gian Rumani, Strigoi là những linh hồn lang thang trở về từ cõi chết, được xem là nguồn gốc cổ xưa của truyền thuyết ma cà rồng châu Âu.
Chiếc Continental GTC Speed mới mang màu Tím Violette do bộ phận Mulliner thực hiện, từng xuất hiện trong lịch sử của Bentley và nội thất 3 tông màu.
Quân đội Nga đã “chuyển nguy thành an” ở “mấu lồi” Dobropolye, đồng thời tấn công mạnh vào khu vực hai thành phố Pokrovsk và Kupyansk.
Hiện nay, mọi nhà sản xuất điện thoại đều muốn tạo ra những chiếc điện thoại mỏng. Với kinh nghiệm hàng đầu của mình, Motorola còn làm tốt hơn.
Một nhiếp ảnh gia đã dành hai tuần để ghi lại những bức ảnh về cuộc sống thường ngày của người dân ở Burkina Faso, một quốc gia Châu Phi.
Chiếc McLaren 750S Spider Triple Color cực hiếm này là phiên bản kỷ niệm 30 năm chiến thắng Le Mans của McLaren với số lượng sản xuất chỉ 50 chiếc.
Lần nào xuất hiện, “ngọc nữ màn ảnh Thái” Baifern Pimchanok cũng khiến netizen đổ rầm rập vì gu thời trang vừa xinh vừa sang mà ai cũng có thể học theo.