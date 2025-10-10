Bên trong ngôi nhà 6 tầng 25 tỷ của Dương Ngọc Thái

Ngôi nhà 6 tầng là tổ ấm của Dương Ngọc Thái thiết kế rộng rãi, hiện đại nhưng vẫn giữ nét gần gũi, truyền thống.
Với concept hóa thân thành cô thư ký trong bộ ảnh mới, nữ dancer Tammy khoe trọn đường cong nóng bỏng khiến người nhìn không thể rời mắt.
Với concept hóa thân thành cô thư ký trong bộ ảnh mới, nữ dancer Tammy khoe trọn đường cong nóng bỏng khiến người nhìn không thể rời mắt.
Tiểu Vy diện trang phục đính kết khoe dáng quyến rũ. Hoa hậu Ý Nhi được khen xinh đẹp khi khoe ảnh tại Australia.
Thay vì trong xanh êm đềm, thác Bản Giốc những ngày đầu tháng 10 trở nên cuồn cuộn, trắng xóa, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ hiếm thấy ở miền sơn cước.
Nhan sắc thăng hạng với phong cách riêng biệt cùng thần thái tự tin đã giúp Pháo nhận được nhiều lời khen từ công chúng.
Chỉ trong nửa tháng, 3 con giáp may mắn này sẽ có bước ngoặt lớn: tiền vào như nước, công danh rộng mở, tình duyên rực sáng khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Không chỉ mượt mà, ColorOS 15 còn mang đến loạt tính năng AI giúp tăng năng suất, sáng tạo và cá nhân hóa trải nghiệm trên smartphone.
Một nghiên cứu địa khảo cổ quy mô lớn vừa hé lộ nguồn gốc hình thành của quần thể đền Karnak - di tích linh thiêng nổi tiếng Ai Cập cổ đại.
Hôm nay 10/10/2-25, tại TP.HCM, thương hiệu xe ga Lambretta của Ý đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối độc quyền Lamscooter.
Bức tranh tường đá tuyệt đẹp khổng lồ có niên đại hơn 1.000 năm được phát hiện ở miền Trung Trung Quốc gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.
Theo nghiên cứu mới, những tia sáng nhỏ đốt cháy bong bóng khí metan li ti là nguyên nhân gây ra hiện tượng "ma trơi" bí ẩn.
Hệ thống cống ngầm G-Cans dưới lòng đất Tokyo được ca ngợi như kỳ quan kỹ thuật chống lụt, nhưng các chuyên gia cảnh báo nó không “thần thánh” như lời đồn.
Mazda vừa thực hiện một động thái gây chú ý khi mạnh tay điều chỉnh giá bán cho mẫu SUV hybrid cắm sạc (PHEV) CX-70 phiên bản 2026 tại thị trường Mỹ.
Phương Trinh Jolie vừa chia sẻ loạt ảnh hoành tráng và ấm cúng trong tiệc sinh nhật của mình. Cô gây chú ý khi diện chiếc váy trắng khoét sâu gợi cảm.
Westcott Designs mới đây đã "lột xác" đối với mẫu xe SUV Lexus GX 550 thế hệ mới, thể hiện tiềm năng độ xe địa hình của thương hiệu xe sang Nhật Bản.
Hoa hậu Yến Nhi cùng 76 người đẹp Miss Grand International 2025 diện áo tắm gợi cảm, trình diễn bên bể bơi.
Việc kiểm soát Chunishino giúp quân Nga tiến vào Pokrovsk từ phía đông nam; quân đội Ukraine thiếu quân nghiêm trọng tại mặt trận Pokrovsk.
Ngôi sao YouTube MrBeast lo ngại trí tuệ nhân tạo có thể cướp đi sinh kế của hàng triệu nhà sáng tạo nội dung, khi video AI ngày càng phổ biến.
Cùng diện thiết kế váy đang 'hot', loạt hot girl mỗi người một vẻ, khoe trọn vóc dáng quyến rũ đầy ấn tượng.
Hội An được Time Out bình chọn là điểm đến tiết kiệm nhất mùa đông 2025, hút du khách quốc tế nhờ chi phí dễ chịu, ẩm thực phong phú và dịch vụ minh bạch.
Phiên bản thương mại của mẫu xe mini điện Suzuki Vision e-Sky giá rẻ dự kiến sẽ ra mắt toàn cầu vào năm tài chính 2026 và bán ra sau đó.