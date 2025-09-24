Hà Nội

Sống Khỏe

Ngoài dầu ăn GoldWin Cooking Oil, GoldWin Việt Nam kinh doanh sản phẩm gì?

Ngoài sản phẩm dầu ăn giả mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil, GoldWin Việt Nam còn kinh doanh nhiều sản phẩm nước chấm, gia vị khác.

Bình Nguyên

Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện hành vi sản xuất và buôn bán dầu ăn giả mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil do Công ty TNHH GoldWin Việt Nam sản xuất tại Khu công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội). Thông tin này khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang, lo lắng.

Dầu ăn GoldWin Cooking Oil được quảng cáo "lên mây" nhưng kém chất lượng

Theo thông tin trên trang dauangoldwin.vn, dầu thực vật GoldWin Cooking Oil được GoldWin Việt Nam quảng cáo là "sản phẩm chất lượng, được sản xuất trên dây chuyền khép kín. Thành phần 100% từ thiên nhiên".

Ngoài ra, trang web của công ty còn giới thiệu sản phẩm này với các mỹ từ như: "Dầu thực vật GoldWin Cooking Oil được xem là một trong những loại dầu ăn tốt nhất cho tim mạch nhờ cấu trúc axit béo hoàn hảo, là sự kết hợp cân bằng giữa chất béo bão hòa thấp, chất béo không bão hòa đơn cao và axit béo omega 3 có lợi cho sức khỏe. Những hạt đậu nành chất lượng cao được chọn lọc được tinh chế thông qua công nghệ khép kín hiện đại để giữ lại các chất dinh dưỡng có trong đậu nành, cho phép người tiêu dùng được hưởng những lợi ích tốt nhất. Một chai dầu ăn chất lượng cao nhất".

Tuy nhiên, qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định sản phẩm dầu ăn nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil do Công ty TNHH GoldWin Việt Nam sản xuất tại Khu công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội) không đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm nhưng đã được phân phối rộng rãi trên thị trường, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cũng thông báo tới Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trên cả nước và khuyến cáo, đối với người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm dầu ăn mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil.

Dầu thực vật GoldWin Cooking Oil. Ảnh dauangoldwin.vn

Dầu thực vật GoldWin Cooking Oil. Ảnh dauangoldwin.vn

GoldWin Việt Nam kinh doanh cả nước chấm, tương cà...

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngoài dầu thực vật, dầu đậu nành, GoldWin Việt Nam còn có sản phẩm Nước chấm GoldWin cá cơm vàng; Gia vị Tương ớt, Tương cà, Bộ Gia vị hoàn chỉnh GoldWin...

Sản phẩm Dầu đậu nành GoldWin. Ảnh dauangoldwin.vn

Sản phẩm Dầu đậu nành GoldWin. Ảnh dauangoldwin.vn

Sản phẩm Dầu đậu nành GoldWin được GoldWin Việt Nam quảng cáo là "nguyên chất 100%, giàu các chất béo không bão hòa, Omega 3-6-9 và vitamin, giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Dầu đậu nành được sản xuất bằng công nghệ tinh chế hiện đại từ châu Âu, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm: FSSC 22000. Sản phẩm không chứa Cholesterol và a-xít béo cấu hình Trans (theo khuyến nghị của FDA), không chất bảo quản và chất tạo màu".

20.jpg
Sản phẩm nước chấm GoldWin cá cơm vàng. Ảnh dauangoldwin.vn

Với nước chấm GoldWin cá cơm vàng, công ty quảng cáo sản phẩm "làm từ nước mắm cá cơm nguyên chất, sản phẩm có màu vàng nâu sóng sánh, vị đậm đà, mùi thơm ngào ngạt đặc trưng, tiện lợi cho mọi món kho, xào, nấu và chấm trực tiếp".

8.png
Bột ngọt. Ảnh dauangoldwin.vn

Bột ngọt (mì chính) Aji-win được quảng cáo "sản xuất từ nguồn nguyên liệu tự nhiên theo công nghệ hiện đại Nhật Bản nên rất an toàn sử dụng. Thành phần: Monosodim Glutamat tinh khiết 99+%, chất điều vị, phụ gia thực phẩm… Sản xuất từ thành phần mía đường cùng khoai mì đã qua chọn lọc kỹ lưỡng, hoàn toàn không chứa chất bảo quản hoặc các tạp chất gây hại. Quy trình sản xuất sử dụng máy móc công nghệ hiện đại của Nhật Bản, đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm nên rất an tâm khi sử dụng".

5.jpg
Bộ gia vị hoàn chỉnh. Ảnh trang facebook Công ty TNHH Goldwin Việt Nam

Trong khi đó, bộ gia vị của công ty này quảng cáo là phục vụ tiện lợi cho căn bếp gia đình.

4.jpg
Sản phẩm tương cà. Ảnh trang facebook Công ty TNHH GoldWin Việt Nam.
3.jpg
Sản phẩm tương ớt. Ảnh trang facebook Công ty TNHH GoldWin Việt Nam.

Sau công bố của cơ quan chức năng về sản phẩm dầu ăn nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil không đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, nhiều người tiêu dùng đặt câu hỏi, liệu những sản phẩm khác của GoldWin Việt Nam có đảm bảo chất lượng như quảng cáo?

