Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngô Thanh Vân - Huy Trần khoe khoảnh khắc bình yên bên con gái

Giải trí

Ngô Thanh Vân - Huy Trần khoe khoảnh khắc bình yên bên con gái

Ngô Thanh Vân cho biết, trong chuyến bay đầu tiên của bé Gạo, cô cảm thấy yên tâm vì mọi việc đã có Huy Trần. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Huy Trần và Ngô Thanh Vân vừa đưa con gái từ TP HCM ra Hà Nội. Huy Trần viết trên trang cá nhân: "Hôm nay hai vợ chồng vừa hoàn thành một cột mốc quan trọng cho bé Gạo, tiện thể tranh thủ tận hưởng cái mùa Giáng sinh lạnh dễ chịu của Hà Nội. Giờ bay về nhà mà thấy yên tâm và vui hẳn". Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Huy Trần và Ngô Thanh Vân vừa đưa con gái từ TP HCM ra Hà Nội. Huy Trần viết trên trang cá nhân: "Hôm nay hai vợ chồng vừa hoàn thành một cột mốc quan trọng cho bé Gạo, tiện thể tranh thủ tận hưởng cái mùa Giáng sinh lạnh dễ chịu của Hà Nội. Giờ bay về nhà mà thấy yên tâm và vui hẳn". Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Nàng đả nữ chia sẻ: "Chuyến bay đầu tiên của Gạo. Trộm vía em thật ngoan. Mẹ thì cảm thấy thật yên tâm vì mọi việc đã có ba Huy Trần lo hết". Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Nàng đả nữ chia sẻ: "Chuyến bay đầu tiên của Gạo. Trộm vía em thật ngoan. Mẹ thì cảm thấy thật yên tâm vì mọi việc đã có ba Huy Trần lo hết". Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Trong chuyến bay, Huy Trần thường xuyên ẵm bồng con gái nhỏ. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Trong chuyến bay, Huy Trần thường xuyên ẵm bồng con gái nhỏ. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Huy Trần còn nắm tay không rời Ngô Thanh Vân trong chuyến đi. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Huy Trần còn nắm tay không rời Ngô Thanh Vân trong chuyến đi. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Ít ngày trước, Ngô Thanh Vân tâm sự rằng hành trình làm ba mẹ của bé Gạo chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng lại là hành trình mà vợ chồng cô trân trọng nhất. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Ít ngày trước, Ngô Thanh Vân tâm sự rằng hành trình làm ba mẹ của bé Gạo chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng lại là hành trình mà vợ chồng cô trân trọng nhất. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
"Từ những ngày Vân mệt mỏi vì tắc tia, loay hoay gọi sữa và thiếu ngủ… đến những lần Huy thay vợ chăm bé Gạo, động viên và cùng nhau chọn chiếc máy hút sữa phù hợp nhất. Mọi thứ đều trở nên ấm áp hơn khi hai vợ chồng luôn đồng hành cùng nhau", Ngô Thanh Vân bày tỏ. Ảnh: FB Huy Trần.
"Từ những ngày Vân mệt mỏi vì tắc tia, loay hoay gọi sữa và thiếu ngủ… đến những lần Huy thay vợ chăm bé Gạo, động viên và cùng nhau chọn chiếc máy hút sữa phù hợp nhất. Mọi thứ đều trở nên ấm áp hơn khi hai vợ chồng luôn đồng hành cùng nhau", Ngô Thanh Vân bày tỏ. Ảnh: FB Huy Trần.
Vợ chồng Ngô Thanh Vân hiểu rõ rằng nuôi con bằng sữa mẹ là hành trình nhiều thử thách. "Vân cần sự kiên nhẫn và chăm chút từng chút một; còn Huy luôn cố gắng san sẻ: từ chăm con, làm việc nhà đến tìm giải pháp giúp Vân có thêm thời gian nghỉ ngơi", cô nói. Ảnh: FB Huy Trần.
Vợ chồng Ngô Thanh Vân hiểu rõ rằng nuôi con bằng sữa mẹ là hành trình nhiều thử thách. "Vân cần sự kiên nhẫn và chăm chút từng chút một; còn Huy luôn cố gắng san sẻ: từ chăm con, làm việc nhà đến tìm giải pháp giúp Vân có thêm thời gian nghỉ ngơi", cô nói. Ảnh: FB Huy Trần.
Ngô Thanh Vân còn cho biết, với vợ chồng cô, sự đồng hành không phải là trách nhiệm, mà là tình thương, và chính điều đó khiến hành trình làm ba mẹ của bé Gạo trở nên trọn vẹn hơn mỗi ngày. Ảnh: FB Huy Trần.
Ngô Thanh Vân còn cho biết, với vợ chồng cô, sự đồng hành không phải là trách nhiệm, mà là tình thương, và chính điều đó khiến hành trình làm ba mẹ của bé Gạo trở nên trọn vẹn hơn mỗi ngày. Ảnh: FB Huy Trần.
Nàng đả nữ khen ngợi chồng là ba bỉm sữa của năm. "Giải thưởng do mẹ trao vì cái gì ba cũng làm được hết", Ngô Thanh Vân viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Huy Trần.
Nàng đả nữ khen ngợi chồng là ba bỉm sữa của năm. "Giải thưởng do mẹ trao vì cái gì ba cũng làm được hết", Ngô Thanh Vân viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Huy Trần.
Con gái của Ngô Thanh Vân và Huy Trần vẫn chưa lộ mặt hoàn toàn. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Con gái của Ngô Thanh Vân và Huy Trần vẫn chưa lộ mặt hoàn toàn. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Ngô Thanh Vân #vợ chồng Ngô Thanh Vân #con gái Ngô Thanh Vân #chồng Ngô Thanh Vân #Huy Trần

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT