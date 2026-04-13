Kho tri thức

Nghiên cứu mới hé lộ cách người tiền sử ăn thịt voi giúp bộ não phát triển

Theo các chuyên gia, người tiền sử đã xẻ thịt và ăn thịt những con voi nặng hàng tấn từ 1,8 triệu năm trước, giúp nuôi dưỡng bộ não lớn.

Tâm Anh (TH)

Trong nhiều thập kỷ, các nhà khảo cổ học đã tranh luận về thời điểm tổ tiên loài người bắt đầu ăn thịt các loài động vật khổng lồ - những động vật nặng hơn 1.000 kg.

Mới đây, nhóm các nhà khảo cổ đã nghiên cứu về sự tiến hóa của tổ tiên loài người ở châu Phi qua đó đã xác định được một trong những trường hợp giết mổ voi sớm nhất. Đó là ở hẻm núi Olduvai ở Tanzania - địa điểm nổi tiếng, nơi lưu giữ một số di tích cổ nhất và được bảo tồn tốt nhất của tổ tiên loài người.

Có niên đại cách đây 1,8 triệu năm, phát hiện tại địa điểm được gọi là EAK cho thấy tổ tiên của loài người đã tương tác với các loài động vật khổng lồ sớm hơn đáng kể so với suy nghĩ trước đây (ước tính trước đây là tại Olduvai vào khoảng 1,5 triệu năm trước) và theo một cách tinh vi hơn.

Phát hiện mới cho thấy loài người (nhiều khả năng là Homo erectus) có thể đã sống trong các nhóm xã hội lớn vào thời kỳ này, có lẽ vì não bộ của họ đang phát triển và cần chế độ ăn giàu calo và axit béo.

Người tiền sử đã hợp tác với nhau để săn bắt những con mồi lớn như voi. Ảnh: Illustration by Dana Ackerfeld.

Trong khảo cổ học truyền thống, bằng chứng không thể chối cãi về việc xẻ thịt (cắt xác động vật) là vết cắt do công cụ bằng đá để lại trên xương. Tuy nhiên, khi nghiên cứu những động vật lớn như voi, những vết cắt này rất khó tìm thấy. Bởi lẽ, da voi dày vài centimet và khối lượng cơ bắp của chúng rất lớn đến nỗi công cụ của người xẻ thịt có thể không bao giờ chạm vào xương.

Hơn nữa, hàng triệu năm chôn vùi dưới đất có thể làm phong hóa bề mặt xương, đủ để xóa đi bất kỳ dấu vết nhỏ nào. Nếu xương được chôn vùi trong trầm tích có tính mài mòn, việc bị các động vật khác giẫm đạp có thể tạo ra những vết trên xương trông giống như vết cắt.

Tại địa điểm EAK, các nhà khảo cổ tìm thấy bộ xương không hoàn chỉnh của một cá thể voi Elephas (Paleoxodon) recki ở cùng một vị trí với các công cụ đá ở Oldowan.

Elephas (Paleoxodon) recki là một loài voi khổng lồ thời tiền sử từng lang thang trên vùng đất ngày nay là Tanzania cách đây gần 2 triệu năm. Chúng có thể nặng tới 6 tấn.

Thông qua phân tích bộ xương không hoàn chỉnh của cá thể voi Elephas (Paleoxodon) recki và những công cụ đá tìm thấy ở những nơi khác có cùng niên đại, các nhà nghiên cứu xác định được những bằng chứng cho thấy người tiền sử đã tiến hành hoạt động xẻ thịt, ăn thịt những động vật lớn như voi Elephas (Paleoxodon) recki từ 1,8 triệu năm trước. Phát hiện tương tự cũng được ghi nhận tại các địa điểm khảo cổ ở Olduvai có niên đại trẻ hơn, khoảng 500.000 năm trước.

Việc ăn thịt voi cung cấp một lượng calo dồi dào có thể duy trì sự sống cho cả một nhóm cư dân trong nhiều tuần. Thêm nữa, để có thể xẻ thịt voi để ăn, tổ tiên của chúng ta đã phối hợp hành động trong việc săn bắt những động vật to lớn rồi bảo vệ "chiến lợi phẩm" trước những kẻ săn mồi to lớn khác như mèo răng kiếm và linh cẩu khổng lồ.

Sau đó, con người dần có những công cụ bằng đá sắc bén để xẻ thịt rồi ăn chúng. Đó là những bằng chứng cho thấy con người thời tiền sử đã sở hữu một mức độ tổ chức xã hội và nhận thức về môi trường giúp sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt.

#người tiền sử #con người thời tiền sử #săn bắn #con voi khổng lồ

Tiết lộ bí mật thú vị về người Mỹ bản địa sống cách đây 12.000 năm

Nghiên cứu khảo cổ học của các chuyên gia cho thấy người Mỹ bản địa đã phát minh ra xúc xắc và sử dụng trong đời sống từ hơn 12.000 năm trước.

Theo một nghiên cứu mới, người Mỹ bản địa ở miền Tây nước này đã phát minh ra xúc xắc vào hơn 12.000 năm trước. Phát hiện này cung cấp cho các nhà khảo cổ bằng chứng lâu đời nhất trên thế giới về may rủi và có thể là bằng chứng lâu đời nhất về việc sử dụng xác suất. Tuy nhiên, mục đích của những trò chơi may rủi này rất khác so với cách chơi ngày nay bởi vì các trò chơi này giúp mọi người - chủ yếu là phụ nữ thời xưa, theo bằng chứng cho thấy - tương tác với những người quen mới và phân phối lại hàng hóa và của cải.

"Xúc xắc, các trò chơi may rủi và cờ bạc có một lịch sử lâu đời ở châu Mỹ bản địa", nhà khảo cổ Robert Madden tại Đại học bang Colorado cho hay.

Loài 'quái thú' nặng 13 tấn bị người Neanderthal săn bắt nhiều

Theo nghiên cứu mới, loài voi ngà thẳng có thể nặng tới 13 tấn bị người Neanderthal săn bắt có tổ chức. Nhiều cá thể thuộc loài này đã di cư xa hơn 300 km.

Vào khoảng 125.000 năm trước, châu Âu là nơi sinh sống của một loạt các loài động vật có kích thước khủng, bao gồm cả loài voi ngà thẳng khổng lồ (Palaeoloxodon antiquus). Loài này có kích thước to hơn voi hiện đại rất nhiều. Một số cá thể có trọng lượng lên tới 13 tấn. Đây là loài động vật có vú trên cạn lớn nhất của châu Âu thời tiền sử và đã tuyệt chủng từ lâu. Ảnh: Hodari Nundu, CC-BY-4.0.
Một nghiên cứu quốc tế mới do một nhóm các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu bao gồm Đại học Modena và Reggio Emilia (UNIMORE) và Đại học Goethe Frankfurt dẫn đầu đã phân tích răng hóa thạch của con voi ngà thẳng tìm thấy ở địa điểm Neumark-Nord, phía Đông Bắc nước Đức. Ảnh: Wil Roebroeks, Leiden University.
Giải mã hộp sọ 'quái thú' tìm thấy gần khu mộ hỏa táng cổ xưa ở Đức

Tại khu vực Schleswig-Holstein, Đức, các nhà khảo cổ tìm thấy hộp sọ của một con bò rừng hoang dã gần khu mộ hỏa táng cổ nhất ở miền Bắc nước này.

Một khám phá khảo cổ học đáng chú ý ở miền Bắc nước Đức cung cấp những thông tin mới về cuộc sống của xã hội săn bắn hái lượm thời kỳ đầu. Các nhà nghiên cứu đã tới vùng đất ngập nước thời tiền sử ở đầm lầy Duvensee, Schleswig-Holstein và phát hiện hộp sọ của một con bò rừng hoang dã. Ảnh: ancient-origins.net.
Theo các nhà nghiên cứu, hộp sọ "quái thú" này từng được đặt trên một cột gỗ gần nơi được cho là địa điểm chôn cất hỏa táng cổ nhất được biết đến ở miền Bắc nước Đức. Khám phá này mở ra một cái nhìn hiếm hoi và phi thường về đời sống nghi lễ, tôn giáo thời Đồ đá giữa vào khoảng 10.500 năm trước. Ảnh: LEIZA / Harald Lübke / CC BY-SA.
