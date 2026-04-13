Nghiên cứu mới hé lộ cách người tiền sử ăn thịt voi giúp bộ não phát triển

Theo các chuyên gia, người tiền sử đã xẻ thịt và ăn thịt những con voi nặng hàng tấn từ 1,8 triệu năm trước, giúp nuôi dưỡng bộ não lớn.

Trong nhiều thập kỷ, các nhà khảo cổ học đã tranh luận về thời điểm tổ tiên loài người bắt đầu ăn thịt các loài động vật khổng lồ - những động vật nặng hơn 1.000 kg.

Mới đây, nhóm các nhà khảo cổ đã nghiên cứu về sự tiến hóa của tổ tiên loài người ở châu Phi qua đó đã xác định được một trong những trường hợp giết mổ voi sớm nhất. Đó là ở hẻm núi Olduvai ở Tanzania - địa điểm nổi tiếng, nơi lưu giữ một số di tích cổ nhất và được bảo tồn tốt nhất của tổ tiên loài người.

Có niên đại cách đây 1,8 triệu năm, phát hiện tại địa điểm được gọi là EAK cho thấy tổ tiên của loài người đã tương tác với các loài động vật khổng lồ sớm hơn đáng kể so với suy nghĩ trước đây (ước tính trước đây là tại Olduvai vào khoảng 1,5 triệu năm trước) và theo một cách tinh vi hơn.

Phát hiện mới cho thấy loài người (nhiều khả năng là Homo erectus) có thể đã sống trong các nhóm xã hội lớn vào thời kỳ này, có lẽ vì não bộ của họ đang phát triển và cần chế độ ăn giàu calo và axit béo.

Người tiền sử đã hợp tác với nhau để săn bắt những con mồi lớn như voi. Ảnh: Illustration by Dana Ackerfeld.

Trong khảo cổ học truyền thống, bằng chứng không thể chối cãi về việc xẻ thịt (cắt xác động vật) là vết cắt do công cụ bằng đá để lại trên xương. Tuy nhiên, khi nghiên cứu những động vật lớn như voi, những vết cắt này rất khó tìm thấy. Bởi lẽ, da voi dày vài centimet và khối lượng cơ bắp của chúng rất lớn đến nỗi công cụ của người xẻ thịt có thể không bao giờ chạm vào xương.

Hơn nữa, hàng triệu năm chôn vùi dưới đất có thể làm phong hóa bề mặt xương, đủ để xóa đi bất kỳ dấu vết nhỏ nào. Nếu xương được chôn vùi trong trầm tích có tính mài mòn, việc bị các động vật khác giẫm đạp có thể tạo ra những vết trên xương trông giống như vết cắt.

Tại địa điểm EAK, các nhà khảo cổ tìm thấy bộ xương không hoàn chỉnh của một cá thể voi Elephas (Paleoxodon) recki ở cùng một vị trí với các công cụ đá ở Oldowan.

Elephas (Paleoxodon) recki là một loài voi khổng lồ thời tiền sử từng lang thang trên vùng đất ngày nay là Tanzania cách đây gần 2 triệu năm. Chúng có thể nặng tới 6 tấn.

Thông qua phân tích bộ xương không hoàn chỉnh của cá thể voi Elephas (Paleoxodon) recki và những công cụ đá tìm thấy ở những nơi khác có cùng niên đại, các nhà nghiên cứu xác định được những bằng chứng cho thấy người tiền sử đã tiến hành hoạt động xẻ thịt, ăn thịt những động vật lớn như voi Elephas (Paleoxodon) recki từ 1,8 triệu năm trước. Phát hiện tương tự cũng được ghi nhận tại các địa điểm khảo cổ ở Olduvai có niên đại trẻ hơn, khoảng 500.000 năm trước.

Việc ăn thịt voi cung cấp một lượng calo dồi dào có thể duy trì sự sống cho cả một nhóm cư dân trong nhiều tuần. Thêm nữa, để có thể xẻ thịt voi để ăn, tổ tiên của chúng ta đã phối hợp hành động trong việc săn bắt những động vật to lớn rồi bảo vệ "chiến lợi phẩm" trước những kẻ săn mồi to lớn khác như mèo răng kiếm và linh cẩu khổng lồ.

Sau đó, con người dần có những công cụ bằng đá sắc bén để xẻ thịt rồi ăn chúng. Đó là những bằng chứng cho thấy con người thời tiền sử đã sở hữu một mức độ tổ chức xã hội và nhận thức về môi trường giúp sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt.