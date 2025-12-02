Hà Nội

Bí ẩn độc lạ của tộc người cổ xưa nhất khu vực Bắc Phi

Kho tri thức

Bí ẩn độc lạ của tộc người cổ xưa nhất khu vực Bắc Phi

Tộc người Berber là cư dân bản địa Bắc Phi, có lịch sử lâu đời hàng nghìn năm, sở hữu ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Là cư dân bản địa lâu đời của Bắc Phi. Sinh sống trên một khu vực trải dài từ Maroc đến Libya, cộng đồng cư dân Berber tồn tại trước khi đế chế La Mã và Ả Rập hình thành. Ảnh: Pinterest.
Có ngôn ngữ riêng gọi là Tamazight. Hệ ngữ Berber có nhiều phương ngữ khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Ký tự Tifinagh rất đặc trưng. Bảng chữ cái Tifinagh của người Berber xuất hiện từ thời cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với kỹ nghệ dệt thảm. Các hoa văn thủ công của người Berber được đánh giá cao. Ảnh: Pinterest.
Là dân tộc du mục truyền thống. Nhiều nhóm cư dân Berber sống nhờ chăn nuôi và di chuyển theo mùa. Ảnh: Pinterest.
Phụ nữ Berber có vai trò xã hội nổi bật. Họ giữ gìn ngôn ngữ, truyền thống và nhiều nghi lễ. Ảnh: Pinterest.
Tín ngưỡng đa dạng. Ngày nay, đa số Berber theo Hồi giáo nhưng vẫn giữ nhiều truyền thống tâm linh cổ xưa bản địa. Ảnh: Pinterest.
Ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa Maroc. Kiến trúc, âm nhạc đến trang phục của người Maroc ngày nay đều mang dấu ấn Berber. Ảnh: Pinterest.
#Lịch sử tộc người Berber #Ngôn ngữ và chữ viết Tamazight #Nghề thủ công dệt thảm Berber #Phong cách sống du mục #Vai trò phụ nữ trong xã hội Berber #Tín ngưỡng và truyền thống tâm linh

