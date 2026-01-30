Ô tô đâm liên hoàn nhiều xe trên phố Hà Nội, 3 người bị thương nặng

Trên tuyến phố Lê Trọng Tấn thuộc phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 13h cùng ngày, tại phố Lê Trọng Tấn, khu vực đối diện số nhà 210, một ô tô 4 chỗ lưu thông theo hướng ngược chiều quy định đã bất ngờ va chạm liên tiếp với 3 xe máy đang di chuyển trên đường. Cú đâm mạnh khiến cả 3 người đi xe máy bị thương nặng, trong đó có một nạn nhân bị gãy nát cả hai chân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc ô tô con bị hư hỏng nặng phần đầu, đặc biệt khu vực bên lái bị biến dạng hoàn toàn. Ba xe máy nằm rải rác trên mặt đường, nhiều bộ phận bị vỡ, cong vênh. Do va chạm mạnh, các xe máy bị mất lái, tiếp tục đâm vào một số ô tô đang đỗ ven đường, khiến các phương tiện này bị móp méo phần thân xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành đo đạc hiện trường, lập biên bản vụ việc. Các nạn nhân bị thương được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Vụ tai nạn xảy ra vào khung giờ cao điểm buổi chiều khiến giao thông trên tuyến phố Lê Trọng Tấn bị ùn ứ cục bộ. Lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tiết, giải tỏa hiện trường, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong