Hà Nội

Xã hội

Ô tô đâm liên hoàn nhiều xe trên phố Hà Nội, 3 người bị thương nặng

Trên tuyến phố Lê Trọng Tấn thuộc phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người bị thương nặng.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 13h cùng ngày, tại phố Lê Trọng Tấn, khu vực đối diện số nhà 210, một ô tô 4 chỗ lưu thông theo hướng ngược chiều quy định đã bất ngờ va chạm liên tiếp với 3 xe máy đang di chuyển trên đường. Cú đâm mạnh khiến cả 3 người đi xe máy bị thương nặng, trong đó có một nạn nhân bị gãy nát cả hai chân.

622386914-2422737414842029-4270632151645504707-n-1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc ô tô con bị hư hỏng nặng phần đầu, đặc biệt khu vực bên lái bị biến dạng hoàn toàn. Ba xe máy nằm rải rác trên mặt đường, nhiều bộ phận bị vỡ, cong vênh. Do va chạm mạnh, các xe máy bị mất lái, tiếp tục đâm vào một số ô tô đang đỗ ven đường, khiến các phương tiện này bị móp méo phần thân xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành đo đạc hiện trường, lập biên bản vụ việc. Các nạn nhân bị thương được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Vụ tai nạn xảy ra vào khung giờ cao điểm buổi chiều khiến giao thông trên tuyến phố Lê Trọng Tấn bị ùn ứ cục bộ. Lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tiết, giải tỏa hiện trường, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.

Nguồn: ĐTHĐT.
Bài liên quan

Xã hội

Va chạm với xe tải ở Hà Tĩnh, người đi xe máy tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tỉnh lộ 547 đoạn qua xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh), khiến người đàn ông tử vong thương tâm.

Khoảng 12h20 ngày 27/1, xe ô tô tải BKS: 36H - 053.77 do tài xế Ngô Anh T. (SN 1985, ở thôn 2, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 547 (hướng từ xã Cổ Đạm về xã Đan Hải).

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Hai xe đầu kéo va chạm nhau trên Vành đai 3 khiến một người bị thương

Hai xe đầu kéo đã xảy ra va chạm trên Vành đai 3 khiến một người bị thương, giao thông qua lại khu vực bị ùn ứ.

Ngày 16/1, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 4h45 cùng ngày, tại đường Vành đai 3 trên cao (chiều từ Mai Dịch hướng cầu Thăng Long), thuộc phường Nghĩa Đô, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe đầu kéo.

vanh-dai-3.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Xe con bẹp dúm sau va chạm xe tải ở Phú Thọ

Sau va chạm với xe tải trên quốc lộ 21, đoạn qua xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ, xe con bẹp dúm, may mắn không thiệt hại về người.

Ngày 14/1, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo UBND xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe con và xe tải, may mắn không thiệt hại về người.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 13/1, trong quá trình lưu thông trên tuyến quốc lộ 21, xe con mang biển số 28A-078.xx va chạm với xe tải. Sau tai nạn, xe con bẹp dúm, hư hỏng nặng, xe tải cũng hư hỏng nhẹ.

Xem chi tiết

