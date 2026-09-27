Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu hoàn thành GPMB tại các vị trí còn lại trong tháng 10, tăng tốc thi công cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng -Trà Lĩnh.

Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra thực địa tình hình triển khai dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (phải) kiểm tra công tác thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: Chinhphu.vn

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu nghị - Chi Lăng có chiều dài 59,8 km, trong đó tuyến chính cửa khẩu Hữu nghị - Chi Lăng dài 43,4 km; đoạn tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam dài 16,4 km.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn đầu tư gồm: Giai đoạn phân kỳ tuyến chính cửa khẩu Hữu nghị - Chi Lăng quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m; tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam quy mô 4 làn xe bề rộng nền đường 22m. Đối với giai đoạn hoàn thiện, tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu nghị - Chi Lăng mở rộng đạt 6 làn xe bề rộng nền đường 32,2m, thời gian thực hiện đầu tư sau 2030.

Liên quan đến tình hình thực hiện dự án cao tốc giai đoạn phân kỳ, tính đến cuối tháng 9/2026, công tác giải phóng mặt bằng dự án đã được UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thành, bàn giao mặt bằng đạt 99,2% diện tích cần thu hồi, hiện còn vướng mắc nhỏ trên tuyến. Đối với công tác thi công xây dựng, tính đến cuối tháng 9/2026, nhà đầu tư đã thực hiện thi công xây lắp đạt 6,67 nghìn tỷ đồng/8,54 nghìn tỷ đồng, đạt 78,1% giá trị hợp đồng.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 121km. Trên đoạn Km0 - Km93, các nhà thầu đang tổ chức 132 mũi thi công, huy động gần 900 máy móc, thiết bị và hơn 2.000 nhân lực. Theo kế hoạch, đến tháng 10/2026, dự án sẽ hoàn thành bê tông nhựa và hệ thống an toàn giao thông đoạn từ Tân Thanh (Km0) đến Đông Khê (Km62). Đến tháng 4/2027, hoàn thành toàn bộ 93,35km của giai đoạn 1 theo quy mô nền đường rộng 22m.

Trên công trường dự án, Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra tình hình thi công, nghe chủ đầu tư, các đơn vị liên quan báo cáo về tiến độ, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về tiến độ triển khai dự án, tình hình giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để bảo đảm các mốc tiến độ đề ra.

Chủ đầu tư đề nghị tỉnh Cao Bằng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành để bổ sung ngân sách nhà nước còn thiếu trong giai đoạn 2026-2028, đáp ứng tiến độ dự án. Chủ đầu tư cũng kiến nghị xem xét cho phép tạm đưa vào khai thác đoạn từ Tân Thanh (Km0) đến Đông Khê (Km62), phục vụ người dân đi lại miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán 2027, trong điều kiện một số hạng mục thuộc phần mở rộng giai đoạn 2 chưa hoàn thành nghiệm thu đồng bộ.

Các địa phương, cơ quan chức năng và đơn vị liên quan được đề nghị phối hợp xây dựng phương án quản lý, vận hành, bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và điều tiết giao thông, đặc biệt tại các đoạn qua hầm, bảo đảm an toàn khi đưa đoạn tuyến vào khai thác.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh hai tuyến cao tốc này giữ vị trí chiến lược, quan trọng kết nối vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác các dự án sẽ giúp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, thương mại, giao thương hàng hóa, thu hút khách du lịch.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhà thầu, doanh nghiệp dự án, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết khó khăn, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí, khu vực còn lại trong tháng 10/2026, để tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán 2027.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án bố trí, tăng cường máy móc, nhân lực tranh thủ thời gian, thời tiết thuận lợi, ít mưa để hoàn thành các hạng mục còn lại của cả hai dự án cao tốc; thi công đồng bộ tất cả các hạng mục để khi hoàn thành, thông tuyến đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, đưa vào khai thác...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hai dự án cao tốc trọng điểm trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ, triển khai hiệu quả Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)...

Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý chất lượng, an toàn công trình, nhất là việc xử lý đất, đá hai bên tuyến, phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn lâu dài trong quá trình khai thác.

Đối với đề xuất đưa đoạn tuyến từ Tân Thanh (Km0) đến Đồng Khê (Km62) vào khai thác trước để phục vụ nhân dân, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh khi đưa vào khai thác phải hoàn thiện đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Các hạng mục như hệ thống hộ lan, tổ chức giao thông, trạm dừng nghỉ, phương tiện và lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải được chuẩn bị đầy đủ.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý đầu tư đường cao tốc phải hướng tới quy mô hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Đối với những đoạn trước mắt được đầu tư với quy mô hạn chế, cần có phương án tiếp tục đầu tư để hoàn thiện 4 làn xe. Các trạm dừng nghỉ trên tuyến phải được bố trí đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người dân, hành khách và yêu cầu khai thác tuyến đường.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu quan tâm xây dựng cảnh quan hai bên tuyến, nghiên cứu giới thiệu, quảng bá những danh lam, thắng cảnh đặc sắc của Lạng Sơn, Cao Bằng, gắn phát triển hạ tầng giao thông với du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.