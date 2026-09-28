Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế

Toàn văn bài phát biểu chính sách tại FPA của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Trong khuôn khổ chuyến công tác dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 22/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ (FPA).
"Thưa các vị khách quý và toàn thể Quý vị,
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội cần đội ngũ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Hà Nội cần đội ngũ dám đổi mới, nhưng phải tuân thủ kỷ luật, pháp luật; phải biết lắng nghe dân, doanh nghiệp.
Chiều 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).
Theo TTXVN, đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung vào ba nhóm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xử lý vi phạm trên những lĩnh vực mới, then chốt
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải tăng cường kiểm soát quyền lực; chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trên những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), nêu ra yêu cầu trên trong phiên họp chiều 17/9 của Thường trực Ban Chỉ đạo.
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Kiểm soát thực chất xung đột lợi ích, bảo vệ hoạt động kinh doanh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiểm soát "hai chiều" người có quyền lực dùng quyền lực để trục lợi và doanh nghiệp dùng lợi ích kinh tế để chi phối.