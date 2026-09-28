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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế

Sáng nay (28/9), tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Theo Việt Cường/VOV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #hoàn thiện thể chế

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ.

"Thưa các vị khách quý và toàn thể Quý vị,

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội cần đội ngũ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhân Dân.
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