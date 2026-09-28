Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Hà Nội cần đội ngũ dám đổi mới, nhưng phải tuân thủ kỷ luật, pháp luật; phải biết lắng nghe dân, doanh nghiệp.

Chiều 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

Theo TTXVN, đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung vào ba nhóm.