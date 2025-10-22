Hà Nội

Khám phá bản Cu Vai 'ốc đảo trên mây' giữa lòng Trạm Tấu

Du lịch

Khám phá bản Cu Vai 'ốc đảo trên mây' giữa lòng Trạm Tấu

Ẩn mình giữa mây trắng của vùng Trạm Tấu (Lào Cai), bản Cu Vai mê hoặc du khách bởi vẻ hoang sơ, bình yên và khung cảnh “biển mây” đẹp như chốn cổ tích.

Vân Giang (Tổng hợp)
Đường đến Cu Vai là một hành trình đầy thử thách. Du khách phải vượt gần 20 km đường núi quanh co, nhiều đoạn dốc cao và lổn nhổn đá. Ảnh datviettour
Đường đến Cu Vai là một hành trình đầy thử thách. Du khách phải vượt gần 20 km đường núi quanh co, nhiều đoạn dốc cao và lổn nhổn đá. Ảnh datviettour
Càng lên cao, cảnh quan càng mở ra ngoạn mục: những thửa ruộng bậc thang vàng óng dần nhường chỗ cho biển mây mênh mông bao phủ núi rừng. Ảnh datviettour
Càng lên cao, cảnh quan càng mở ra ngoạn mục: những thửa ruộng bậc thang vàng óng dần nhường chỗ cho biển mây mênh mông bao phủ núi rừng. Ảnh datviettour
Khi đặt chân đến bản, du khách sẽ có cảm giác như đang đứng giữa “ốc đảo trên mây”, bốn bề là trời, đất và sương trắng. Ảnh Baodantoc
Khi đặt chân đến bản, du khách sẽ có cảm giác như đang đứng giữa “ốc đảo trên mây”, bốn bề là trời, đất và sương trắng. Ảnh Baodantoc
Bản Cu Vai chỉ có vài chục nóc nhà sàn của người H’Mông nằm gọn trên dải đất bằng phẳng giữa đỉnh núi. Cuộc sống nơi đây giản dị, yên bình và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Ảnh Baodantoc
Bản Cu Vai chỉ có vài chục nóc nhà sàn của người H’Mông nằm gọn trên dải đất bằng phẳng giữa đỉnh núi. Cuộc sống nơi đây giản dị, yên bình và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Ảnh Baodantoc
Người dân chủ yếu sống bằng nương rẫy, chăn nuôi; trẻ con tung tăng nô đùa giữa sương mây, tiếng khèn Mông đôi khi vang vọng trong buổi chiều lộng gió. Với du khách, đó chính là những thanh âm mộc mạc nhất của núi rừng Tây Bắc. Ảnh Đi cùng mây
Người dân chủ yếu sống bằng nương rẫy, chăn nuôi; trẻ con tung tăng nô đùa giữa sương mây, tiếng khèn Mông đôi khi vang vọng trong buổi chiều lộng gió. Với du khách, đó chính là những thanh âm mộc mạc nhất của núi rừng Tây Bắc. Ảnh Đi cùng mây
Mỗi mùa, Cu Vai lại mang một vẻ đẹp riêng. Tháng 12 đến tháng 1 là thời điểm lý tưởng nhất để săn mây, đôi khi xuất hiện cả băng giá phủ trắng nóc nhà. Ảnh Traveloka
Mỗi mùa, Cu Vai lại mang một vẻ đẹp riêng. Tháng 12 đến tháng 1 là thời điểm lý tưởng nhất để săn mây, đôi khi xuất hiện cả băng giá phủ trắng nóc nhà. Ảnh Traveloka
Sang xuân, hoa mận, hoa đào nở rộ, điểm sắc hồng trắng trên triền núi. Đến tháng 9 – tháng 11, ruộng bậc thang quanh bản chuyển vàng óng, tạo nên bức tranh mùa gặt rực rỡ. Dù đến vào thời điểm nào, Cu Vai vẫn khiến người ta mê mẩn bởi vẻ nguyên sơ và bình yên hiếm có. Ảnh Baodantoc
Sang xuân, hoa mận, hoa đào nở rộ, điểm sắc hồng trắng trên triền núi. Đến tháng 9 – tháng 11, ruộng bậc thang quanh bản chuyển vàng óng, tạo nên bức tranh mùa gặt rực rỡ. Dù đến vào thời điểm nào, Cu Vai vẫn khiến người ta mê mẩn bởi vẻ nguyên sơ và bình yên hiếm có. Ảnh Baodantoc
Từ Hà Nội, du khách có thể đi khoảng 220 km theo tuyến Nghĩa Lộ – Trạm Tấu, rồi tiếp tục thêm 20 km đường núi để đến bản. Nếu đi xe máy, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt vào mùa mưa đường khá trơn trượt. Ảnh Traveloka
Từ Hà Nội, du khách có thể đi khoảng 220 km theo tuyến Nghĩa Lộ – Trạm Tấu, rồi tiếp tục thêm 20 km đường núi để đến bản. Nếu đi xe máy, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt vào mùa mưa đường khá trơn trượt. Ảnh Traveloka
Hiện Cu Vai chưa có homestay tiện nghi, song du khách có thể nghỉ lại thị xã Trạm Tấu và kết hợp tắm suối khoáng nóng hoặc trekking Tà Xùa, Tà Chì Nhù. Ảnh datviettour
Hiện Cu Vai chưa có homestay tiện nghi, song du khách có thể nghỉ lại thị xã Trạm Tấu và kết hợp tắm suối khoáng nóng hoặc trekking Tà Xùa, Tà Chì Nhù. Ảnh datviettour
Cu Vai không dành cho những ai tìm kiếm sự tiện lợi, mà dành cho những tâm hồn muốn tạm gác nhịp sống ồn ã để hòa mình vào thiên nhiên. Đứng giữa biển mây trắng xóa, trong tiếng cười của lũ trẻ và làn gió lạnh mang hơi núi, du khách sẽ cảm nhận rõ thế nào là bình yên – như thể mình vừa lạc vào một câu chuyện cổ tích giữa trời Tây Bắc. Ảnh Baodantoc
Cu Vai không dành cho những ai tìm kiếm sự tiện lợi, mà dành cho những tâm hồn muốn tạm gác nhịp sống ồn ã để hòa mình vào thiên nhiên. Đứng giữa biển mây trắng xóa, trong tiếng cười của lũ trẻ và làn gió lạnh mang hơi núi, du khách sẽ cảm nhận rõ thế nào là bình yên – như thể mình vừa lạc vào một câu chuyện cổ tích giữa trời Tây Bắc. Ảnh Baodantoc
Vân Giang (Tổng hợp)
#Khám phá bản Cu Vai #Vẻ đẹp hoang sơ Tây Bắc #Biển mây Trạm Tấu #Cuộc sống người H'Mông #Thời điểm săn mây #Du lịch núi rừng

