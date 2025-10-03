Hà Nội

Nga tung lô kẻ hủy diệt BMPT nâng cấp ra chiến trường

Quân sự

Quân đội Nga vừa tiếp nhận lô BMPT Terminator nâng cấp, được tăng cường giáp, lưới chống UAV và hệ thống tác chiến điện tử.

Trà Khánh
Ngày 1/10, nhân Ngày Lục quân Nga, Tập đoàn Uralvagonzavod đã bàn giao một lô xe hỗ trợ chiến đấu BMPT "Terminator" nâng cấp cho Quân đội Nga. BMPT là phương tiện chiến đấu bọc thép đặc biệt được Quân đội Nga phát triển nhằm tăng cường khả năng tác chiến cho các đơn vị xe tăng trên nhiều loại địa hình khác nhau.
Theo đại diện Uralvagonzavod, BMPT nâng cấp sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho các đơn vị tăng thiết giáp và bộ binh cơ giới, cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy cho cả xe tăng và bộ binh.
BMPT đã chứng tỏ hiệu quả trong chiến dịch quân sự đặc biệt và hiện đang có nhu cầu cao trong Quân đội Nga. Kinh nghiệm chiến trường cho thấy những phương tiện này có thể được sử dụng cả kết hợp với xe tăng và hoạt động như các đơn vị chiến đấu độc lập.
Xe hỗ trợ chiến đấu BMPT nổi bật với hệ thống vũ khí hỏa lực mạnh, có khả năng đối phó hiệu quả với máy bay không người lái chiến đấu, cùng nhiều mục tiêu khác. Hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến, khả năng bảo vệ toàn diện và tính cơ động cao mang lại cho chiếc xe một lợi thế đáng kể trên chiến trường hiện tại và làm cho phương tiện chiến đấu trở nên không thể thay thế đối với lực lượng lục quân Nga.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Alexander Potapov Uralvagonzavod nhận xét: “Hiệu suất của BMPT trong điều kiện chiến đấu thực tế đã vượt quá kỳ vọng của các nhà thiết kế của chúng tôi. Giống như các mẫu vũ khí của Uralvagonzavod, BMPT có thể tiếp tục được nâng cấp mở ra những chân trời cho việc phát triển và cải tiến hơn nữa".
Hiện tại, Uralvagonzavod đang thực hiện một đơn đặt hàng lớn từ Bộ Quốc phòng đối với BMPT vì nhu cầu của phương tiện này trong Chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Potapov cũng cho rằng trước đây, xe tăng luôn được coi là sức mạnh nghiền nát chủ yếu của lục quân. Giờ đây BMPT đang nổi lên như một ứng viên mới.
Trước nhiệm vụ trên các thiết kế sư của Uralvagonzavod không ngừng cải tiến các đặc tính của xe BMPT dựa trên kinh nghiệm chiến đấu. Điều này chủ yếu liên quan đến việc cải thiện khả năng bảo vệ. Các phiên bản BMPT năm 2025 khác biệt so với những chiếc được cung cấp cho Quân đội Nga trước chiến dịch quân sự đặc biệt. Giáp phản ứng nổ (ERA) đã được tăng cường và khả năng bảo vệ bên hông bổ sung đã được cung cấp.
Đặc biệt, BMPT mới được trang bị lưới chống drone giống như trên các xe tăng T-90M ‘Proryv’ và T-72B3M, nhằm vô hiệu hóa các cuộc tấn công từ máy bay không người lái cảm tử. Ngoài ra, xe cũng được tích hợp thêm hệ thống chiến tranh điện tử có khả năng gây nhiễu tín hiệu drone và tên lửa dẫn đường, nâng cao khả năng sống sót trong môi trường điện tử hiện đại.
Về hệ thống vũ khí, BMPT được trang bị hai pháo tự động 30mm 2A42, có thể bắn 600-800 viên/phút, lý tưởng để tiêu diệt bộ binh và phương tiện nhẹ. Hai bệ phóng mang theo bốn tên lửa chống tăng 9M120 Ataka, với tầm bắn lên đến 6km, trang bị đầu đạn tandem để xuyên thủng giáp phản ứng nổ.
Để chống lại bộ binh và các mục tiêu tầm gần, BMPT sử dụng hai súng phóng lựu AG-17D cỡ 30mm và một súng máy đồng trục 7.62mm PKTM. Góc nâng lớn của pháo tự động đảm bảo dễ dàng tiêu diệt mục tiêu ở các tầng cao, và tiêu diệt các mục tiêu trên không bay thấp như UAV, trực thăng hoặc máy bay.
Kết hợp với hệ thống vũ khí trên là hệ thống điều khiển hỏa lực đa năng cho phép BMPT có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu nhờ hệ thống kiểm soát lửa kỹ thuật số tiên tiến. Hệ thống này cho phép xe bắn trúng lên đến 3 mục tiêu riêng biệt ở khoảng cách và góc độ khác nhau, cả ngày lẫn đêm, khi đang di chuyển.
Hiện chưa rõ chính xác Uralvagonzavod đã sản xuất bao nhiêu BMPT cho Quân đội Nga, nhưng con số được ước tính từ vài chục đến vài trăm chiếc. Phương tiện này cũng đã được xuất khẩu sang Algeria và Kazakhstan.
Trà Khánh
