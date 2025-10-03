Nga đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine, giữ vững gọng kìm ở bắc Pokrovsk

Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát lại làng Nikanorovka, không cho quân Ukraine xiết chặt "gọng kìm" ở "mấu lồi" Dobropolye phía bắc Pokrovsk.
Sở hữu thân hình cực phẩm với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, nàng mẫu người Hàn Min Hanna khiến fan xuýt xoa mỗi lần xuất hiện.
Quyền Giám đốc NASA Sean Duffy cho biết, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ sẽ xây một ngôi làng trên Mặt trăng vào năm 2035.
Một bức tượng tạc người đàn ông có thể tên là Messi và vợ con được tìm thấy ở Saqqara, Ai Cập hé lộ nhiều điều về triều đại thứ 5.
Chip A19 trên iPhone 17 đạt kỷ lục hiệu năng đơn nhân, vượt qua cả CPU PC cao cấp của Intel, AMD và Apple, chỉ với mức tiêu thụ điện 4W.
Cây lộc vừng cổ thụ được định giá lên tới 120 tỷ đồng cao 7m, đường kính tán trên 6m và hoành gốc trên 4m.
Trước Trung thu 2025, 3 con giáp tài hoa bùng nổ vận may, càng chăm chỉ càng gặt hái thành công, tiền tài danh vọng song hành, quý nhân phù trợ hết mực.
Sinh thời, nam nhạc sĩ Thế Hiển có gia tài nghệ thuật đáng nể, tình duyên khá lận đận.
Chinh phục Núi Đá Bia ở Đắk Lắk, du khách vừa thử thách thể lực trên bậc thang đá, vừa ngắm trọn vịnh Vũng Rô và biển Đông bao la.
Kia vừa công bố giá bán và thông số kỹ thuật Stonic 2026 tại Anh, mẫu crossover hạng B phiên bản nâng cấp và là lần nâng cấp thứ hai kể từ khi Stonic ra mắt.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi thông minh, chính trực, sự nghiệp đi lên và biết cách tiêu tiền, hưởng thụ cuộc sống.
Căn hộ NSND Công Lý đang sống không quá rộng rãi hay cầu kỳ nhưng vẫn rất xinh xắn, tạo cảm giác ấm áp nhờ bàn tay của người vợ trẻ.
Trải qua 2 lần sinh nở, vợ hot girl của Minh Nhựa vẫn giữ được sắc vóc trẻ đẹp ở tuổi U40 khiến nhiều người mơ ước.
Lâm Thanh Nhã và Lê Hạ Anh - hai diễn viên phim Mưa đỏ gây chú ý khi hoá cô dâu chú rể trên sàn catwalk.
Thành Tichitt-Oualata ở Mauritania là một trong những minh chứng đặc sắc về nền văn minh cổ châu Phi, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc độc đáo.
Trong cuộc khai quật tại thành Troy huyền thoại ở tỉnh Canakkale, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đã tìm thấy một chiếc trâm bằng vàng quý hiếm khoảng 4.500 tuổi.
Nghiên cứu mới của các chuyên gia chỉ ra hộp sọ tí hon 95 triệu năm tuổi tìm thấy ở Montana thuộc về loài cá sấu hoàn toàn mới, chưa từng được ghi nhận.
Thay vì những bộ ảnh truyền thống, mẹ bầu Minh Thư đã chọn concept bán nude với trang phục mỏng manh, khoe trọn vóc dáng ở những tháng cuối thai kỳ.
Du lịch bụi đang trở thành xu hướng toàn cầu, nơi du khách tìm thấy tự do, sự bình yên và những khoảnh khắc khó quên tại các điểm đến hàng đầu thế giới.
Chỉ hơn một tháng sau khi hạ sinh con gái đầu lòng, siêu mẫu Tuyết Lan khiến công chúng trầm trồ khi nhanh chóng lấy lại thần thái rạng rỡ và vóc dáng thon gọn.
Đến chơi nhà bạn, Khải đã thực hiện hành vi xâm hại với bé gái 13 tuổi rồi bỏ trốn. Cuối cùng, yêu râu xanh bị bắt giữ tại nhà người tình ở Sơn La.