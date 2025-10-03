Hà Nội

Nga đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine, giữ vững gọng kìm ở bắc Pokrovsk

Quân sự

Nga đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine, giữ vững gọng kìm ở bắc Pokrovsk

Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát lại làng Nikanorovka, không cho quân Ukraine xiết chặt "gọng kìm" ở "mấu lồi" Dobropolye phía bắc Pokrovsk.

Tiến Minh
Kênh DIVGEN của Nga cho biết, quân đội Nga (RFAF) đã xoay chuyển được tình thế ở phía bắc Pokrovsk, nơi tướng Syrsky, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine đã “tất tay” tung hết lực lượng dự bị vào đây; nhằm cố gắng cắt đứt và bao vây một phần cụm quân Nga tại “mấu lồi Dobropolye”.
Tuy nhiên, quân Nga không chỉ giữ vững vị trí, không cho quân đội Ukraine (AFU) xiết chặt "gọng kìm", mà còn biến thành cơ hội tiêu diệt quân Ukraine ngoài công sự, bắt đầu đánh bật AFU khỏi các khu định cư mà họ vừa tái chiếm được.
Theo các nguồn tin của Nga, đến tối Chủ nhật, ngày 28/9, các đơn vị xung kích của Cụm quân Trung tâm RFAF không chỉ tái chiếm được Novoye Shakhove, mà còn tái kiểm soát Nikanorivka, nơi mà AFU đang tìm cách biến thành đầu cầu để tiếp tục phong tỏa và bao vây các đơn vị Nga tại “mấu lồi” Dobropolsky.
DIVGEN cho biết, quân Ukraine tấn công Nikanorivka từ phía tây và Pankivka từ phía đông, lúc này chỉ còn lại một hành lang rộng khoảng 2,5 km do quân Nga kiểm soát, hoàn toàn bị hỏa lực AFU bao vây. Tuy nhiên, quân Nga không chỉ phòng ngự tốt, mà còn tập hợp lực lượng để phản công, dẫn đến việc tái kiểm soát làng Nikanorivka.
Việc tái kiểm soát làng Nikanorivka, giúp quân Nga tiến xa hơn và mở rộng hành lang tiếp tế cho quân Nga đang phòng ngự tại khu vực Kucherov Yar và Zolotoy Kolodez, nơi được cho là khu vực “đầu mỏm” của “mấu lồi” Dobropolye.
Theo các chuyên gia quân sự Nga, hiện tại không có tiền tuyến chắc chắn nào tại vị trí này; cả hai bên đều đang hoạt động theo nhóm nhỏ và tích cực sử dụng máy UAV FPV và pháo binh. Trong khi đó, RFAF đang tập hợp lực lượng để tiếp tục đột phá lên phía bắc.
Hãng tin Nga TASS, dẫn lời ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), cho biết các mũi xung kích của Cụm quân Trung tâm RFAF đã tiến về phía tây Pokrovsk, đẩy lùi đối phương khỏi khu vực mỏ than lớn nhất của Donetsk là mỏ Pokrovskoye.
Theo ông Kimakovsky, quân Nga đã đánh bật quân Ukraine khỏi vị trí phòng thủ tại trục thông gió chính của khu mỏ Pokrovskoye, gần làng Kotlyne, phía tây Pokrovsk. Quân Ukraine đã bị tiêu diệt một phần, và một số đã rút lui về phía Sergeyevka và đường cao tốc M04 Pavlograd-Pokrovsk.
Giao tranh ở khu vực Kotlyne đã diễn ra khá lâu. Ban đầu, theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu RFAF, Cụm quân Trung tâm ​​sẽ bao vây Pokrovsk từ phía tây và cắt đứt tuyến đường đến Pavlograd. Tuy nhiên, quân Ukraine đã thiết lập một hệ thống phòng thủ vững chắc tại đây, khiến giao tranh ở đây rơi vào thế bế tắc.
Ông Kimakovsky cũng cho biết thêm, Bộ Tổng tham mưu AFU đang tiếp tục điều thêm một lượng lớn quân tiếp viện đến khu vực Pokrovsk. Theo các phóng viên và nguồn tin quân sự Nga, tại Pokrovsk, gần như toàn bộ khu vực phía tây thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Nga; giao tranh vẫn đang diễn ra ở một số khu vực. Trong thành phố, thế trận “cài răng lược” giữa hai bên, khi quân Nga đang hoạt động trong khắp thành phố.
Còn theo chuyên gia quân sự người Đức Julian Röpcke, đồng thời là phóng viên chiến trường của tờ BILD của Đức, khi tới tác nghiệp tại mặt trận Pokrovsk, đã không phát hiện ra quân Nga được cho là "đang bị bao vây" gần Pokrovsk, như truyền thông Ukraine và phương Tây đưa tin trong những ngày qua.
Trong chuyến tới mặt trận Pokrovsk tác nghiệp tuần qua, Julian Röpcke đã có các cuộc trò chuyện với các quân nhân Ukraine, bao gồm cả về việc RFAF được cho là đang bị bao vây ở phía bắc Pokrovsk, như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố trước đó trong một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trước đó, trong khuôn khổ tham gia phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lần thứ 80 tại New York (Mỹ), Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong cuộc gặp nhanh này, ông Zelensky thông báo cho ông Trump, AFU không chỉ vô hiệu hóa được bước đột phá của quân Nga ở phía bắc Pokrovsk, mà còn "đánh bại" Tập đoàn quân 51 của RFAF, thuộc Cụm quân Trung tâm mạnh nhất của RFAF và bao vây họ.
Tuy nhiên, dù Röpke có cố gắng thế nào đi nữa, ông vẫn không thể tìm thấy quân Nga “bị bao vây”, và binh lính AFU trong khu vực Pokrovsk, thậm chí còn “chưa từng nghe nói” đến bất kỳ “cuộc bao vây” nào. “Không một người lính Ukraine nào mà tôi nói chuyện trong khu vực đó nhìn thấy bất kỳ vòng vây nào với quân Nga ở phía bắc Pokrovsk”, Julian Röpcke viết.
Theo các nguồn tin Nga, tình hình ở phía bắc Pokrovsk thực sự rất tồi tệ, bởi vì AFU đã tung phần lớn lực lượng dự bị tới đó, cố gắng cắt đứt liên lạc của RFAF giữa mũi đột phá ở “mấu lồi” Dobropolye và lực lượng chủ lực. Tuy nhiên, kế hoạch của AFU vẫn giậm chân tại chỗ, khi quân Nga cũng tung tối đa lực lượng dự bị, hỏa lực, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo. (nguồn ảnh Military Review, DIVGEN, Ukrinform. TASS).
