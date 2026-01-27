Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Nga bổ nhiệm CEO mới cho hãng chế tạo máy bay chiến lược Tupolev

Yuri Ambrosimov trở thành Tổng giám đốc Tupolev, trong bối cảnh hãng đối mặt với áp lực về tiến độ, tài chính và phát triển dòng máy bay Tu-160M.

Nguyễn Cúc
Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga
Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga

Hãng chế tạo máy bay chiến lược Tupolev của Nga được cho là đã bổ nhiệm ông Yuri Ambrosimov làm Tổng giám đốc mới, thay thế ông Aleksandr Bobryshev, khoảng một năm sau đợt điều chỉnh nhân sự cấp cao diễn ra vào cuối năm 2024. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tupolev đang chịu sức ép lớn liên quan tới tiến độ, tài chính và vai trò then chốt của chương trình máy bay ném bom chiến lược Tu-160M.

Hiện nay, Tupolev là doanh nghiệp duy nhất trên thế giới vẫn đang sản xuất máy bay ném bom chiến lược để đưa vào trực chiến, với sản phẩm chủ lực là Tu-160M - phiên bản hiện đại hóa sâu của “Thiên nga trắng” Tu-160. Dây chuyền sản xuất được đặt tại Nhà máy Hàng không Kazan, nơi đồng thời lắp ráp máy bay chở khách Tu-214 và từng chế tạo các máy bay ném bom Tu-22M3 trước đây.

article-6975f620eadb84-49778858.jpg
Tổng thống Nga Putin cùng các lãnh đạo cấp cao thăm Nhà máy chế tạo máy bay Kazan.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng không quân chiến lược sẽ tiếp nhận 50 máy bay Tu-160M mới, đồng thời nâng cấp 17 máy bay Tu-160 thời Liên Xô lên cùng tiêu chuẩn. Đầu tư vào dòng máy bay này được xem là ưu tiên chiến lược trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và khối phương Tây. Tu-160M sở hữu tổ hợp năng lực hiếm có về tầm bay, tốc độ và tải trọng vũ khí, cho phép Nga thực hiện các đòn tấn công tầm xa trên phạm vi toàn cầu.

Tu-160M có thể mang 12 tên lửa hành trình Kh-101/102 trong khoang vũ khí trong thân, vượt trội so với các máy bay Tu-95MSM cũ hơn vốn chỉ mang tối đa 8 tên lửa treo ngoài. Ngoài ra, Nga được cho là đang phát triển các loại vũ khí siêu vượt âm dành riêng cho dòng máy bay này, bao gồm một loại tên lửa đạn đạo và phiên bản phóng từ trên không của tên lửa hành trình Zircon.

article-6975f6b84a7dd3-12450152.png
Hoạt động sản xuất máy bay Tu-160M tại Nhà máy chế tạo máy bay Kazan.

Tuy nhiên, chương trình Tu-160M cũng đang gặp không ít khó khăn. Tháng 5/2025, Tòa Trọng tài Moscow đã buộc Tupolev phải bồi thường 3 tỷ ruble do chậm trễ thực hiện hợp đồng, và đến tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục khởi kiện bổ sung, yêu cầu bồi thường thêm 0,9 tỷ ruble. Các tranh chấp chủ yếu liên quan đến tiến độ bảo dưỡng và hiện đại hóa máy bay chiến lược, dù giá trị các khoản phạt vẫn khá nhỏ so với chi phí khoảng 15-16 tỷ ruble để sản xuất một chiếc Tu-160M.

Tầm quan trọng của Tu-160M càng gia tăng sau khi Ukraine tiến hành các đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào căn cứ máy bay ném bom Nga trong Chiến dịch “Mạng Nhện” ngày 1/6, gây thiệt hại cho nhiều máy bay Tu-95MS và Tu-22M3 - những dòng không còn được sản xuất. Trước nguy cơ thiếu hụt lực lượng, Nga đã lần đầu sử dụng Tu-160M để tấn công mục tiêu tại Ukraine vào giữa tháng 6/2025.

article-6975f6e2a96cb4-73686903.jpg
Các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 tại căn cứ không quân Engels.

Dù vẫn được đánh giá là một trong những máy bay ném bom mạnh nhất thế giới, Tu-160M được dự báo sẽ đối mặt với thách thức lớn khi máy bay ném bom tàng hình B-21 của Mỹ và H-20 của Trung Quốc dự kiến đi vào hoạt động từ đầu những năm 2030, có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh không quân chiến lược toàn cầu.

Tu-160M là trụ cột răn đe hạt nhân của Nga nhờ sự kết hợp hiếm có giữa tầm bay rất xa, tốc độ siêu vượt âm và tải trọng vũ khí lớn. Máy bay có thể mang tới 12 tên lửa hành trình hạt nhân Kh-101/102, cho phép tấn công mục tiêu chiến lược mà không cần xâm nhập sâu vào không phận đối phương. Trong bối cảnh Tu-95 và Tu-22M3 chịu tổn thất nặng, Tu-160M trở thành phương tiện duy nhất còn đang sản xuất, đảm bảo khả năng răn đe đường không của “bộ ba hạt nhân” Nga.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/world-only-intercontinental-range-bomber-new
#Tupolev #Tu-160M #máy bay ném bom chiến lược Nga #không quân Nga #vũ khí siêu vượt âm #B-21

Bài liên quan

Quân sự

UAV Predator của Nga ra mắt, có sánh được MiG-25R trinh sát huyền thoại?

UAV Predator của Nga được thiết kế bay tầm xa, trinh sát độ cao lớn và tích hợp AI, song vẫn gây tranh cãi về khả năng thay thế MiG-25R huyền thoại.

Giám đốc điều hành công ty phát triển máy bay không người lái Geron của Nga, ông Vladimir Tabunov, mới đây đã công bố việc phát triển nền tảng không người lái đa năng tầng bình lưu mang tên “Predator”. Theo giới thiệu, Predator được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát tầm xa ở độ cao lớn, nhằm thay thế một phần chức năng của các hệ thống trinh sát vệ tinh và mặt đất, trong bối cảnh Nga đang tìm cách tăng cường năng lực giám sát chiến lược với chi phí thấp hơn.

Theo thông số ban đầu, Predator có thể bay ở tốc độ cận âm thấp Mach 0,46, tầm hoạt động lên tới 12.000 km, trần bay 15.000 m và mang được tải trọng tối đa 500 kg. Nền tảng này được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), chế độ quét 3D, cùng các cảm biến tiên tiến nhằm phục vụ nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ trinh sát quân sự đến nghiên cứu khoa học.

Xem chi tiết

Quân sự

Su-57 của Nga trang bị động cơ thế hệ thứ năm “Product 177”

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu Su-57 của Nga trang bị động cơ thế hệ thứ năm “Product 177” đã được hoàn thành.

1-3863.png
Gần đây, Tập đoàn Rostec thuộc sở hữu nhà nước Nga thông báo đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu Su-57 được trang bị động cơ thế hệ thứ năm “Product 177”. Ảnh: @ShanghaiEye.
2-5148.png
Chiếc máy bay này được điều khiển bởi phi công thử nghiệm Roman Kondratyev. Ảnh: @ShanghaiEye.
Xem chi tiết

Quân sự

Nga sắp ra mắt bản nâng cấp của tiêm kích tàng hình Su-57

Nga có bước tiến đáng kể trong ngành hàng không quân sự khi thử nghiệm thành công Su-57M1, một biến thể tiên tiến của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57.

1-2771.png
Theo đó, Nga đang chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp của máy bay phản lực tàng hình Su-57, đánh dấu bước tiến lớn trong chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của nước này. Ảnh: @Next-Generation Future.
2-2199.png
Mẫu máy bay mới được gọi là Su-57M1, được trang bị động cơ AL-51F1 (một sản phẩm động cơ phái sinh từ bản động cơ AL-41F-1S hiện đang cung cấp năng lượng cho máy bay chiến đấu Su-35 'thế hệ 4++). Ảnh: @Next-Generation Future.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới