Nga sắp ra mắt bản nâng cấp của tiêm kích tàng hình Su-57

Nga có bước tiến đáng kể trong ngành hàng không quân sự khi thử nghiệm thành công Su-57M1, một biến thể tiên tiến của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57.

Thiên Đăng
Theo đó, Nga đang chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp của máy bay phản lực tàng hình Su-57, đánh dấu bước tiến lớn trong chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của nước này. Ảnh: @Next-Generation Future.
Theo đó, Nga đang chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp của máy bay phản lực tàng hình Su-57, đánh dấu bước tiến lớn trong chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của nước này. Ảnh: @Next-Generation Future.
Mẫu máy bay mới được gọi là Su-57M1, được trang bị động cơ AL-51F1 (một sản phẩm động cơ phái sinh từ bản động cơ AL-41F-1S hiện đang cung cấp năng lượng cho máy bay chiến đấu Su-35 'thế hệ 4++). Ảnh: @Next-Generation Future.
Mẫu máy bay mới được gọi là Su-57M1, được trang bị động cơ AL-51F1 (một sản phẩm động cơ phái sinh từ bản động cơ AL-41F-1S hiện đang cung cấp năng lượng cho máy bay chiến đấu Su-35 'thế hệ 4++). Ảnh: @Next-Generation Future.
Thực tế, một nguyên mẫu Su-57M1 sử dụng động cơ AL-51F này lần đầu tiên được tiết lộ trong một bộ phim tài liệu của Nga công bố vào cuối năm 2024, cho thấy quá trình thử nghiệm Su-57M1 đã bước vào giai đoạn nâng cao. Ảnh: @Next-Generation Future.
Thực tế, một nguyên mẫu Su-57M1 sử dụng động cơ AL-51F này lần đầu tiên được tiết lộ trong một bộ phim tài liệu của Nga công bố vào cuối năm 2024, cho thấy quá trình thử nghiệm Su-57M1 đã bước vào giai đoạn nâng cao. Ảnh: @Next-Generation Future.
Động cơ AL-51F này sẽ cải thiện đáng kể mọi khía cạnh hiệu suất bay của máy bay chiến đấu Su-57M1, giúp nâng cao khả năng tàng hình, giảm chi phí vận hành và nhu cầu bảo trì, đồng thời tăng công suất cho các hệ thống phụ trên máy bay Su-57M1 như radar. Ảnh: @Next-Generation Future.
Động cơ AL-51F này sẽ cải thiện đáng kể mọi khía cạnh hiệu suất bay của máy bay chiến đấu Su-57M1, giúp nâng cao khả năng tàng hình, giảm chi phí vận hành và nhu cầu bảo trì, đồng thời tăng công suất cho các hệ thống phụ trên máy bay Su-57M1 như radar. Ảnh: @Next-Generation Future.
Su-57M1 dự kiến ​​sẽ có hình thức rất khác biệt so với biến thể cơ bản, do những sửa đổi đáng kể đã được thực hiện trên khung máy bay. Điều này đã được xác nhận nhằm cung cấp lực nâng khí động học lớn hơn và cải thiện độ ổn định ở tốc độ siêu thanh. Ảnh: @Next-Generation Future.
Su-57M1 dự kiến ​​sẽ có hình thức rất khác biệt so với biến thể cơ bản, do những sửa đổi đáng kể đã được thực hiện trên khung máy bay. Điều này đã được xác nhận nhằm cung cấp lực nâng khí động học lớn hơn và cải thiện độ ổn định ở tốc độ siêu thanh. Ảnh: @Next-Generation Future.
Thân máy bay và khoang vũ khí bên trong của Su-57M1 cũng sẽ phẳng hơn so với bản gốc, nhằm mục đích cải thiện hơn nữa khả năng tàng hình của máy bay. Ảnh: @Next-Generation Future.
Thân máy bay và khoang vũ khí bên trong của Su-57M1 cũng sẽ phẳng hơn so với bản gốc, nhằm mục đích cải thiện hơn nữa khả năng tàng hình của máy bay. Ảnh: @Next-Generation Future.
Máy bay Su-57M1 này cũng sẽ có vòi phun phẳng được thiết kế lại, nền tảng radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) cải tiến và vũ khí tiên tiến. Vòi phun phẳng được cho là có thể che khuất cả radar và hồng ngoại, giúp giảm thiểu khả năng bị tên lửa đối phương phát hiện. Ảnh: @Next-Generation Future.
Máy bay Su-57M1 này cũng sẽ có vòi phun phẳng được thiết kế lại, nền tảng radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) cải tiến và vũ khí tiên tiến. Vòi phun phẳng được cho là có thể che khuất cả radar và hồng ngoại, giúp giảm thiểu khả năng bị tên lửa đối phương phát hiện. Ảnh: @Next-Generation Future.
Mặc dù tập trung vào khả năng tàng hình, nhưng Su-57M1 vẫn giữ nguyên nền tảng vectơ lực đẩy ba chiều, mang lại khả năng cơ động tốt hơn so với hệ thống chỉ có chiều thẳng đứng của F-22 Raptor của Mỹ. Ảnh: @Next-Generation Future.
Mặc dù tập trung vào khả năng tàng hình, nhưng Su-57M1 vẫn giữ nguyên nền tảng vectơ lực đẩy ba chiều, mang lại khả năng cơ động tốt hơn so với hệ thống chỉ có chiều thẳng đứng của F-22 Raptor của Mỹ. Ảnh: @Next-Generation Future.
Máy bay Su-57M1 này dự kiến ​​cũng sẽ được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống ngắm bắn gắn trên mũ bay mới và cùng các vũ khí thế hệ mới. Ảnh: @Next-Generation Future.
Máy bay Su-57M1 này dự kiến ​​cũng sẽ được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống ngắm bắn gắn trên mũ bay mới và cùng các vũ khí thế hệ mới. Ảnh: @Next-Generation Future.
Sau khi xác nhận Su-57M1 là biến thể mới được cải tiến mạnh mẽ của loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm duy nhất của Nga, nhiều nguồn tin đã chỉ ra rằng, máy bay mới sẽ đi vào hoạt động trong Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga trước cuối năm 2026. Ảnh: @Next-Generation Future.
Sau khi xác nhận Su-57M1 là biến thể mới được cải tiến mạnh mẽ của loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm duy nhất của Nga, nhiều nguồn tin đã chỉ ra rằng, máy bay mới sẽ đi vào hoạt động trong Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga trước cuối năm 2026. Ảnh: @Next-Generation Future.
Thiên Đăng
Defense Mirror
#Nga #máy bay chiến đấu #tàng hình #Su-57 #tiêm kích tàng hình #Su-57 Nga

