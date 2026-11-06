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Xã hội

Nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên là học sinh lớp 6

Theo UBND phường Kim Liên, nạn nhân trong vụ cháy khu nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) là một học sinh nam lớp 6.

Hải Ninh

Ngày 6/11, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) phát đi thông cáo báo chí thông tin về vụ cháy tại khu nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên, số 1 Hoàng Tích Trí.

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Lực lượng chức năng phun nước chữa cháy tại khu nhà học tạm Trường THCS Kim Liên.

Theo UBND phường Kim Liên, vụ cháy được phát hiện khoảng 12h14 ngày 5/11, tại dãy nhà D thuộc địa điểm học tạm của trường.

Ngay khi phát hiện, Ban Giám hiệu và các giáo viên khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh ra khỏi trường, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa và báo tin tới Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội cùng các lực lượng chức năng của phường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lãnh đạo phường có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ sơ tán học sinh đến nơi an toàn.

Khoảng 12h58 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy là một học sinh lớp 6 trường THCS Kim Liên. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Thông cáo báo chí của UBND phường Kim Liên.

UBND phường chỉ đạo nhà trường tạm dừng dạy học trực tiếp tại địa điểm học tạm, chuyển sang dạy học trực tuyến trong thời gian kiểm tra, khắc phục hậu quả vụ cháy; thông báo kịp thời tới cha mẹ học sinh và xây dựng phương án tổ chức dạy học phù hợp, bảo đảm tiến độ chương trình. Việc tổ chức học trực tiếp trở lại chỉ thực hiện khi các điều kiện an toàn được bảo đảm.

UBND phường Kim Liên gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân; đồng thời phối hợp với nhà trường và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

>>> Mời độc giả xem thêm video lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân mắc kẹt:

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Theo thông báo của nhà trường, trong ngày 6/11, giáo viên sẽ giao tài liệu ôn tập các môn học cho toàn bộ học sinh các khối lớp. Nhà trường cũng đã xây dựng phương án tổ chức dạy học trực tuyến và sẽ có hướng dẫn cụ thể tới học sinh, phụ huynh. Việc duy trì hoạt động học tập trong thời gian này được xác định là nhiệm vụ quan trọng, tránh để sự cố ảnh hưởng kéo dài đến chương trình giáo dục.

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Hiện trường vụ cháy
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