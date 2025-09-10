Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nặn mụn nhỏ phải nhập viện vì tổn thương lớn do vi khuẩn đa kháng thuốc

Các ổ viêm nhiễm ở vùng mặt, đặc biệt là môi, cằm, mũi, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn vì đây là khu vực nhiều mạch máu và dây thần kinh.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, đơn vị đã điều trị thành công cho bệnh nhân bị áp xe nặng do vi khuẩn đa kháng thuốc.

Theo đó, ngày 4/9/2025, bệnh nhân Lê Văn T (40 tuổi, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng môi sưng tấy, đau nhức dữ dội, có ổ mủ.

Trước đó khoảng 6 ngày, anh T xuất hiện một mụn nhỏ ở môi, sưng đau nhưng không đi khám mà tự mua thuốc về uống và bôi. Bệnh không thuyên giảm, ngược lại ngày càng nặng, mụn sưng to và đau nhiều.

Bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Hiệp Hòa, được trích áp xe nhưng không hiệu quả nên chuyển tuyến đến Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

mun-1.jpg
Áp xe sưng tấy sau nặn mụn - Ảnh BVCC

Tại đây, bệnh nhân được làm các xét nghiệm, nuôi cấy vi khuẩn, kháng sinh đồ. Kết quả cho thấy sự hiện diện của vi khuẩn đa kháng thuốc, nguyên nhân khiến việc điều trị trước đó không thành công.

Các bác sĩ đã chỉ định trích dẫn lưu áp xe môi dưới, đồng thời lựa chọn phác đồ kháng sinh đặc hiệu dựa trên kháng sinh đồ, kết hợp thuốc giảm đau và chăm sóc vết thương. Sau 6 ngày điều trị, bệnh nhân ổn định, vùng môi hết sưng đau, vết thương khô tốt và được xuất viện.

BS.CKI Lê Thị Hà, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 nhận định: “Các ổ viêm nhiễm ở vùng mặt, đặc biệt là môi, cằm, mũi, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn vì đây là khu vực nhiều mạch máu và dây thần kinh.

Nếu người bệnh tự ý điều trị hoặc xử lý không đúng cách, nhiễm trùng có thể lan rộng, gây biến chứng nguy hiểm như viêm tấy lan tỏa xuống cổ, trung thất, viêm tĩnh mạch xoang hang, thậm chí nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng”.

mun-2.jpg
Tổn thương sau điều trị - Ảnh BVCC

"Khi có tổn thương vùng răng miệng – hàm mặt kèm theo sưng, đau, mủ, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời.

Việc tự ý dùng thuốc hoặc xử trí tại nhà có thể gây biến chứng khó lường, đặc biệt trong bối cảnh vi khuẩn đa kháng thuốc ngày càng gia tăng”, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khuyến cáo.

#áp xe môi dưới #tự điều trị mụn #vi khuẩn đa kháng thuốc #nhiễm trùng huyết #chăm sóc vết thương #viêm tấy lan tỏa

Bài liên quan

Sống Khỏe

Tự nặn mụn, bôi thuốc trôi nổi, thiếu nữ 15 tuổi tử vong

Chỉ sau vài ngày tự nặn mụn và bôi thuốc mua ngoài chợ, cô bé 15 tuổi ở Hà Nội tử vong do nhiễm trùng nặng, vi khuẩn tụ cầu vàng lan khắp cơ thể.

Ngày 27/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho một nữ bệnh nhân 15 tuổi bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng. Vi khuẩn xâm nhập qua các nốt mụn viêm trên mặt, sau khi bệnh nhân tự ý nặn mụn và bôi thuốc không rõ nguồn gốc.

Theo bệnh viện, sau khi vi khuẩn tụ cầu vàng xâm nhập qua các nốt mụn viêm, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng nhiễm trùng nặng, tổn thương não và phổi. Dù được thở máy và lọc máu liên tục, bệnh nhân không đáp ứng điều trị. Gia đình sau đó xin đưa về nhà, bệnh nhân đã tử vong do sốc nhiễm khuẩn nặng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nặn mụn trứng cá, nữ bệnh nhân nguy cơ nhiễm khuẩn huyết

Từ một nốt mụn bọc tại vùng trán, bị nhiễm trùng, mẩn đỏ, sưng to, do dùng tay nặn, bệnh nhân được xác định bị viêm mô bào nặng.

Tưởng chỉ là một nốt mụn nhỏ, nhưng thói quen nặn mụn bằng tay khiến chị D.T.L (32 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội) phải nhập viện trong tình trạng viêm mô bào nghiêm trọng, nguy cơ nhiễm trùng huyết nếu không được xử lý kịp thời.

Sáu ngày trước nhập viện, chị phát hiện một nốt mụn ở trán và theo thói quen, đã dùng tay để nặn mụn rồi bôi thêm thuốc trị mụn. Tuy nhiên, vài ngày sau, vùng trán bắt đầu sưng nề, đỏ tấy, xuất hiện mủ vàng, lan rộng đến cả vùng mắt trái kèm sốt và đau nhức dữ dội.

Xem chi tiết

Giới tính - Gia đình

Tự nặn mụn nam thanh niên bị... viêm áp xe vùng mũi

Tự nặn mụn khiến mũi sưng to, đau nhức dữ dội, áp xe vùng mũi, nam thanh niên 24 tuổi, phải nhập viện điều trị nội khoa và rạch dẫn lưu ổ mủ.

Theo thông tin từ Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (TP HCM), nam thanh niên 24 tuổi đến viện khám trong tình trạng vùng mũi sưng nề, đau nhức nhiều.

Qua khai thác bệnh sử được biết, bệnh nhân tự nặn mụn vùng mũi khiến mũi đau nhức, sưng nề. Bệnh nhân tự mua kháng sinh uống nhưng không cải thiện, đau nhiều hơn, nên quyết định đi khám.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới