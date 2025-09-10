Nặn mụn nhỏ phải nhập viện vì tổn thương lớn do vi khuẩn đa kháng thuốc

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, đơn vị đã điều trị thành công cho bệnh nhân bị áp xe nặng do vi khuẩn đa kháng thuốc.

Theo đó, ngày 4/9/2025, bệnh nhân Lê Văn T (40 tuổi, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng môi sưng tấy, đau nhức dữ dội, có ổ mủ.

Trước đó khoảng 6 ngày, anh T xuất hiện một mụn nhỏ ở môi, sưng đau nhưng không đi khám mà tự mua thuốc về uống và bôi. Bệnh không thuyên giảm, ngược lại ngày càng nặng, mụn sưng to và đau nhiều.

Bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Hiệp Hòa, được trích áp xe nhưng không hiệu quả nên chuyển tuyến đến Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Áp xe sưng tấy sau nặn mụn - Ảnh BVCC

Tại đây, bệnh nhân được làm các xét nghiệm, nuôi cấy vi khuẩn, kháng sinh đồ. Kết quả cho thấy sự hiện diện của vi khuẩn đa kháng thuốc, nguyên nhân khiến việc điều trị trước đó không thành công.

Các bác sĩ đã chỉ định trích dẫn lưu áp xe môi dưới, đồng thời lựa chọn phác đồ kháng sinh đặc hiệu dựa trên kháng sinh đồ, kết hợp thuốc giảm đau và chăm sóc vết thương. Sau 6 ngày điều trị, bệnh nhân ổn định, vùng môi hết sưng đau, vết thương khô tốt và được xuất viện.

BS.CKI Lê Thị Hà, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 nhận định: “Các ổ viêm nhiễm ở vùng mặt, đặc biệt là môi, cằm, mũi, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn vì đây là khu vực nhiều mạch máu và dây thần kinh.

Nếu người bệnh tự ý điều trị hoặc xử lý không đúng cách, nhiễm trùng có thể lan rộng, gây biến chứng nguy hiểm như viêm tấy lan tỏa xuống cổ, trung thất, viêm tĩnh mạch xoang hang, thậm chí nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng”.

Tổn thương sau điều trị - Ảnh BVCC