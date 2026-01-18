Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tạm cấm xe tải trên 10 tấn và xe 45 chỗ trở lên

Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tạm cấm các phương tiện xe tải trên 10 tấn và xe khách loại 45 chỗ trở lên.

Chiều 18/1, đơn vị Quản lý vận hành tuyến Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phát đi thông báo về hoạt động tạm cấm phương tiện giao thông trên tuyến cao tốc này.

Theo đó, Cục CSGT (C08) thông báo phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV.

Trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tạm cấm các phương tiện xe tải trên 10 tấn và xe khách loại 45 chỗ trở lên (trừ xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiệm vụ, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) đối với đoạn tuyến từ nút giao Yên Mỹ Km21+500 về đến nút giao Vành đai 3 Km0 +000, hướng Hải Phòng đi Hà Nội.

Thời điểm từ 4h30 ngày 19/1/2026.

Các phương tiện trên khi đi từ Hải Phòng lên Hà Nội sẽ ra cao tốc tại nút giao Yên Mỹ Km21+500 và đi lộ trình phù hợp.

Trong trường hợp có thay đổi điều chỉnh về nội dung phân luồng giao thông của Cục CSGT, Đơn vị Quản lý vận hành tuyến Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.