Xã hội

Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tạm cấm xe tải trên 10 tấn và xe 45 chỗ trở lên

Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tạm cấm các phương tiện xe tải trên 10 tấn và xe khách loại 45 chỗ trở lên.

Thiên Tuấn

Chiều 18/1, đơn vị Quản lý vận hành tuyến Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phát đi thông báo về hoạt động tạm cấm phương tiện giao thông trên tuyến cao tốc này.

Theo đó, Cục CSGT (C08) thông báo phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV.

anh-chup-man-hinh-2026-01-18-luc-154222.png

Trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tạm cấm các phương tiện xe tải trên 10 tấn và xe khách loại 45 chỗ trở lên (trừ xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiệm vụ, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) đối với đoạn tuyến từ nút giao Yên Mỹ Km21+500 về đến nút giao Vành đai 3 Km0 +000, hướng Hải Phòng đi Hà Nội.

Thời điểm từ 4h30 ngày 19/1/2026.

Các phương tiện trên khi đi từ Hải Phòng lên Hà Nội sẽ ra cao tốc tại nút giao Yên Mỹ Km21+500 và đi lộ trình phù hợp.

Trong trường hợp có thay đổi điều chỉnh về nội dung phân luồng giao thông của Cục CSGT, Đơn vị Quản lý vận hành tuyến Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Xã hội

Giải cứu người mắc kẹt trong đám cháy quán massage ở Hà Nội

Cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng thang cứu hộ để tiếp cận lên tầng 3 của ngôi nhà và đưa được 1 người bị nạn ra vị trí an toàn.

Sáng 18/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an Hà Nội cho biết, khoảng 23h52' ngày 17/1, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh (quán massage), tại số 11, ngõ 339 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy.

anh-chup-man-hinh-2026-01-18-luc-102054.png
Xem chi tiết

Xã hội

Công an làm việc với người phụ nữ hô hào đua xe khi 'đi bão'

Công an phường Kim Liên (TP Hà Nội) đã mời người phụ nữ có hành vi cầm loa hô hào đua xe ở khu vực hầm chui Kim Liên đến làm việc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hành vi hô hào nhiều người đua xe trái phép ở Hà Nội khi đông người đang "đi bão" ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở vòng tứ kết giải U23 châu Á. Đoạn video gây phản cảm và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo nội dung đoạn video, người phụ nữ nói lớn vào loa cầm tay: "Đua xe nhé, công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhá...".

Xem chi tiết

Xã hội

Toàn cảnh nút giao Phú Thứ trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Nút giao Phú Thứ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh Ninh Bình, với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng.

1000027111.jpg

Nút giao Phú Thứ nằm trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuộc địa phận phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình). Công trình được khởi công từ tháng 5/2023, khánh thành vào tháng 9/2025; tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương.

Xem chi tiết

