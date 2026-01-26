Nam sinh lớp 10 giải Nhất Toán quốc gia, mẹ đôi khi phải “phanh” con lại

Em Bùi Nhật Minh, học sinh lớp 10 Chuyên Sư phạm đã xuất sắc giành giải Nhất Toán quốc gia 2025–2026. Minh đã học Toán bằng niềm đam mê và tính kỷ luật cao.

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025–2026, em Bùi Nhật Minh đã xuất sắc giành giải Nhất môn Toán, đồng thời đạt điểm số cao thứ ba toàn quốc (Tam khoa). Đáng chú ý, Nhật Minh là học sinh lớp 10 duy nhất của cả nước đoạt giải Nhất môn Toán ở kỳ thi năm nay.

Điều đặc biệt, Minh từng là thủ khoa kép trong kỳ thi tuyển sinh vào Chuyên Sư phạm và chuyên Khoa học Tự nhiên hồi tháng 6 năm 2025 vừa qua.

Bùi Nhật Minh, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, giải Nhất Toán quốc gia năm học 2025 - 2026. Ảnh: NVCC.

Học sinh lớp 10 duy nhất giành giải Nhất Toán quốc gia

Theo thống kê của ban tổ chức, toàn quốc chỉ có hai học sinh lớp 10 giành giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025–2026. Ngoài Nhật Minh, học sinh còn lại đến từ tỉnh Ninh Bình, đạt giải Nhất môn Tin học.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Bùi Nhật Minh từng gây ấn tượng khi trở thành thủ khoa kép trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, đồng thời đỗ Chuyên Sư phạm và Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Chia sẻ về kết quả đạt được, Nhật Minh cho biết em khá bất ngờ khi biết mình giành giải Nhất. Khi thi xong, em chỉ hy vọng đạt được giải Nhì, không nghĩ mình lại đạt giải cao đến vậy. “Lúc nhận kết quả, em rất vui và bất ngờ”, Minh chia sẻ.

Nguyên nhân khiến Minh không đặt quá nhiều kỳ vọng sau khi rời phòng thi xuất phát từ áp lực về thời gian làm bài. Trong quá trình thi, ở một số câu hỏi cần nhiều lập luận, em buộc phải tính toán tiến độ chung nên không thể trình bày đầy đủ toàn bộ các bước suy luận như mong muốn. Điều này khiến Minh lo ngại bài làm có thể bị trừ điểm.

Theo Nhật Minh, ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đề thi không chỉ kiểm tra kiến thức thuần túy mà còn đòi hỏi thí sinh phải biết phân bổ thời gian hợp lý và giữ được sự tỉnh táo trong suốt thời gian làm bài. Em cho biết chiến lược của mình là cố gắng làm chắc và nhanh các câu hỏi cơ bản để dành nhiều thời gian hơn cho những câu hỏi khó, có tính phân loại cao.

Nói về quá trình học Toán, Nhật Minh cho rằng em không đặt nặng việc so sánh hay cạnh tranh với người khác. Việc học xuất phát từ sự yêu thích cá nhân. Ngoài ôn lại kiến thức trên lớp mỗi ngày, em luôn dành thời gian tìm thêm các bài toán mới trên các diễn đàn, hội nhóm về Toán.

Trước mỗi kỳ thi, Minh thường dành thời gian hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, đồng thời tổng hợp kinh nghiệm làm bài để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Việc ôn tập được em thực hiện đều đặn, không dồn ép vào giai đoạn nước rút.

Con trai học bằng đam mê và kỷ luật

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, chị Nguyễn Thị Thọ, mẹ của Nhật Minh, hiện là giảng viên Khoa Triết, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết thành tích của Minh chủ yếu đến từ sự nỗ lực và niềm đam mê tự thân của con.

“Về cơ bản là tự con thôi. Vì con học bằng niềm đam mê. Có khi, tôi còn phải ‘phanh’ bớt con lại”, chị Thọ nói.

Chị Nguyễn Thị Thọ và con trai. Ảnh: NVCC.

Theo chị Thọ, niềm say mê học tập của Nhật Minh thể hiện rất rõ trong sinh hoạt hằng ngày. Có những lần, khi Minh đang làm dở một bài toán khó, dù đã đến giờ ăn cơm, em vẫn xin mẹ chờ thêm để hoàn thành bài toán đang suy nghĩ.

“Nhiều lần tôi gọi con ra ăn cơm, con đều xin ‘Mẹ đợi con’ rồi tiếp tục ngồi ở bàn học cho đến khi giải xong bài toán. Con là cậu bé rất tự giác”, chị Thọ kể.

Chị cho biết, gia đình hầu như không phải nhắc nhở hay ép buộc Minh trong việc học. Ngược lại, khi thấy con học quá lâu hoặc có dấu hiệu mệt mỏi, chị thường nhắc con nghỉ ngơi, tránh cố sức. Tuy nhiên, nếu chưa hoàn thành mục tiêu tự đặt ra, Minh thường cố gắng hoàn thành trước khi dừng lại.

“Con là đứa trẻ sống có kỷ luật. Con tự đặt ra những nguyên tắc cho bản thân và cố gắng tuân thủ. Tôi chưa bao giờ phải giục con học”, chị Thọ chia sẻ.

Theo người mẹ, tính kỷ luật này đã bộc lộ ở Minh từ khi còn nhỏ. Thời học tiểu học, các giáo viên chủ nhiệm từng nhận xét Minh là một “ông cụ non”, bởi em luôn nghiêm túc, chỉn chu và có những nguyên tắc riêng trong sinh hoạt và học tập.

Chị Thọ cho rằng, những tố chất này phần nhiều mang tính bẩm sinh hơn là do gia đình rèn giũa. Dù có nền tảng gia đình thuận lợi, bố từng học Đại học Bách khoa Hà Nội, ông nội là giáo viên Vật lý, mẹ là phó giáo sư, tiến sĩ Triết học nhưng hầu hết thói quen học tập và đam mê của Minh đều do em tự hình thành.

“Gia đình chỉ góp một phần nhỏ. Còn lại là do con tự rèn luyện và phát triển”, chị Thọ nói.

Chị cũng chia sẻ một kỷ niệm vui: thời điểm mang thai Minh là lúc chị đang học nghiên cứu sinh và chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ. “Có khi con ‘học Triết’ từ trong bụng mẹ nên tư duy sớm”, chị Thọ nói vui.

Điều đặc biệt, trong suốt những năm tiểu học, Nhật Minh không học thêm bất kỳ môn văn hóa nào, kể cả khi ôn thi vào cấp THCS. Thời gian ngoài giờ học, em tham gia các hoạt động như học võ, học đàn và học tiếng Anh.

Chỉ đến cuối năm lớp 6, khi gia đình nhận thấy Minh thực sự yêu thích và bộc lộ rõ tố chất với môn Toán, em mới bắt đầu theo học một lớp Toán chuyên sâu. Quyết định này được đưa ra sau khi gia đình tham khảo ý kiến của các thầy cô Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, những người nhận thấy Minh phù hợp với con đường học chuyên Toán.

“Các thầy cô khuyên con nên theo chuyên Toán, nên gia đình mới tìm hiểu và cho con học thêm một cách bài bản”, chị Thọ cho biết.

Theo chị, gia đình luôn tôn trọng lựa chọn và nhịp học của con, không đặt áp lực thành tích mà chú trọng tạo điều kiện để con phát triển đúng với năng lực và sở thích.