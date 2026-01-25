Hành trình tới 'cú đúp' giải Nhất Sinh học Quốc gia của nữ sinh Hà Nội

Võ Thùy Trang, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm đã một lần nữa giành giải Nhất và trở thành thủ khoa môn Sinh học quốc gia năm học 2025.

Tại kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025-2026 môn Sinh học, Võ Thùy Trang, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm (Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất và trở thành Thủ khoa toàn quốc với số điểm 29,25,

Điều đặc biệt, đây là năm thứ hai liên tiếp Thùy Trang đạt giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học. Trước đó, khi còn là học sinh lớp 11, nữ sinh đã giành giải cao nhất ngay trong lần đầu tham dự.

Em Võ Thùy Trang, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm (Hà Nội).

"Cú đúp" giải Nhất và Thủ khoa toàn quốc

Theo cấu trúc đề thi năm nay, môn Sinh học gồm 24 câu, diễn ra trong hai ngày, mỗi ngày 12 câu. Nội dung đề bao quát nhiều phân môn, yêu cầu thí sinh không chỉ nắm chắc kiến thức lý thuyết mà còn có khả năng phân tích bảng số liệu, hình ảnh, sơ đồ và vận dụng kiến thức vào các tình huống mới.

Nhận xét về đề thi, Thùy Trang cho biết đề thi học sinh giỏi quốc gia có độ khó cao và nhiều điểm mới so với quá trình ôn luyện thông thường. Trong số các câu hỏi, nữ sinh ấn tượng nhất với câu hỏi liên quan đến chủ đề hệ nội tiết. Câu hỏi này không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đòi hỏi tư duy phân tích hình ảnh và sơ đồ.

“Em đã đọc kỹ bảng số liệu và các hình minh họa trong đề bài để có lập luận phù hợp”, Trang chia sẻ.

Trong quá trình làm bài, nữ sinh cho biết em chủ động phân bổ thời gian cho từng câu hỏi, ưu tiên giải quyết các câu ở mức độ dễ và trung bình trước, sau đó quay lại xử lý những câu hỏi khó hơn. Việc kiểm soát thời gian và giữ sự tập trung được em xác định là yếu tố quan trọng để hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn.

Em có chút hồi hộp và lo lắng khi bước vào phòng thi. Nhưng rồi, sự tập trung đã giúp em lấy lại được bình tĩnh và làm bài tốt.

Được truyền cảm hứng từ truyền thống gia đình

Chia sẻ về cơ duyên với môn Sinh học, Thùy Trang cho biết niềm yêu thích này không đến ngay từ đầu mà hình thành dần trong quá trình học tập. Dù được truyền cảm hứng từ truyền thống gia đình khi bố và mẹ đều làm việc trong ngành Y, nhưng phải đến năm lớp 8, nữ sinh mới thực sự cảm thấy hứng thú với Sinh học.

“Những bài học về cấu tạo và sinh lý cơ thể người trên lớp đã khiến em tò mò và muốn tìm hiểu sâu hơn. Qua các bài giảng của thầy cô, em bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho môn Sinh học”, Trang cho biết.

Niềm quan tâm ngày càng rõ nét đã giúp nữ sinh sớm định hướng theo học chuyên Sinh. Năm 2023, Thùy Trang trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 chuyên Sinh của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm. Thành tích này được xem là bước đệm quan trọng để em tiếp tục theo đuổi môn học một cách nghiêm túc.

Không chỉ học tốt trên lớp, Trang còn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Khi học lớp 10, em là thành viên của nhóm nghiên cứu tham dự Kỳ thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) tại Los Angeles (Mỹ). Đề tài của nhóm tập trung vào việc xây dựng hệ thống khám chữa bệnh từ xa sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ phát hiện sớm và điều trị bệnh đái tháo đường.

Theo Thùy Trang, quá trình thực hiện đề tài và tham gia sân chơi quốc tế đã giúp em rèn luyện nhiều kỹ năng như nghiên cứu khoa học, viết báo cáo, tư duy phản biện, thuyết trình và trao đổi học thuật bằng tiếng Anh với các giáo sư quốc tế.

“Đề tài liên quan trực tiếp đến sinh lý người nên em có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này. Điều đó hỗ trợ rất nhiều cho em trong quá trình ôn luyện phân môn Sinh lý động vật”, nữ sinh chia sẻ.

Ghi chép, tự học và nghỉ ngơi hợp lý

Nói về quá trình ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, Thùy Trang cho biết em tập trung lắng nghe bài giảng của thầy cô và ghi chép lại những ý chính ngay trên lớp. Sau mỗi buổi học, em đánh máy lại toàn bộ nội dung để hệ thống kiến thức và ghi nhớ tốt hơn.

Với những phần kiến thức còn chưa thực sự hiểu rõ, Trang chủ động trao đổi với thầy cô và các anh chị đi trước từng tham gia các kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế. Trong đó, em thường xuyên học hỏi kinh nghiệm từ cựu thí sinh Dương Tùng Lâm, Huy chương đồng Olympic Sinh học quốc tế năm 2019.

Về tài liệu, nữ sinh cho biết em tham khảo chủ yếu từ thầy cô hướng dẫn, sách Campbell Biology và các bộ tài liệu chuyên Sinh học trung học phổ thông để mở rộng và đào sâu kiến thức.

Theo Trang, khó khăn lớn nhất trong quá trình ôn luyện là khối lượng kiến thức Sinh học rất rộng, gồm 7 phân môn, vừa đòi hỏi ghi nhớ nhiều thông tin, vừa yêu cầu tư duy logic và khả năng liên hệ giữa các mảng kiến thức.

Bên cạnh việc học tập, nữ sinh cũng chú trọng giữ gìn sức khỏe và trạng thái tinh thần ổn định. Em hạn chế thức khuya sau những ngày học dài, cố gắng ngủ đủ giấc và dậy sớm để tiếp tục ôn tập. m thường chơi piano để thư giãn mỗi khi cảm thấy áp lực. Việc duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý bên cạnh học tập giúp em không bị quá tải.

Thùy Trang cho hay, kết quả thủ khoa môn Sinh học quốc gia là một dấu mốc quan trọng, góp phần định hình rõ hơn định hướng học tập và nghề nghiệp trong tương lai. Nữ sinh cho biết em mong muốn tiếp tục theo học ngành Y, lĩnh vực mà em đã quan tâm từ sớm và có nhiều cơ hội tiếp cận thông qua gia đình cũng như quá trình học tập. Em cân nhắc theo học ngành Y tại Trường Đại học Y Hà Nội hoặc Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).