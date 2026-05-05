Mỹ phê duyệt hệ thống phòng không IBCS trị giá 2,5 tỷ USD cho Kuwait

Hệ thống IBCS giúp Kuwait nâng cao khả năng phòng thủ, kết nối các thành phần phòng không thành mạng lưới thống nhất, phản ứng nhanh hơn trước đe dọa.

Mỹ đã phê duyệt thương vụ trị giá khoảng 2,5 tỷ USD cung cấp hệ thống chỉ huy tác chiến phòng không tích hợp (IBCS) cho Kuwait, nhằm nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ, hệ thống IBCS sẽ kết nối các thành phần phòng không hiện có của Kuwait - bao gồm bệ phóng Patriot, radar và trung tâm chỉ huy - thành một mạng lưới thống nhất. Điều này cho phép chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực giữa các đơn vị, giúp tăng độ chính xác khi đánh chặn và rút ngắn thời gian phản ứng trong các tình huống tấn công phức hợp.

Sơ đồ hệ thống IBCS cho thấy khả năng kết nối radar, bệ phóng và trung tâm chỉ huy thành mạng phòng không thống nhất

Khác với các hệ thống phòng không truyền thống hoạt động theo từng khẩu đội riêng lẻ, IBCS đóng vai trò như “bộ não” điều phối toàn bộ hệ thống. Nó tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn cảm biến, xác định mục tiêu và phân bổ vũ khí tối ưu để đối phó với từng loại mối đe dọa - từ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cho đến UAV và máy bay chiến đấu.

Gói trang bị cho Kuwait bao gồm nhiều trung tâm điều hành tác chiến, các nút mạng chỉ huy, bộ nâng cấp cho bệ phóng Patriot và hệ thống nhận dạng địch - ta (IFF). Các tập đoàn quốc phòng lớn của Mỹ như Northrop Grumman, RTX và Lockheed Martin sẽ tham gia cung cấp và tích hợp hệ thống.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của IBCS là khả năng kết nối các hệ thống vốn không được thiết kế để hoạt động cùng nhau. Nhờ đó, một bệ phóng Patriot có thể nhận dữ liệu mục tiêu từ radar khác trong mạng lưới, thay vì chỉ phụ thuộc vào radar riêng của nó. Điều này giúp tăng khả năng sống sót trước các đòn tấn công dồn dập và tránh lãng phí đạn đánh chặn.

Trong bối cảnh Trung Đông ngày càng đối mặt với các cuộc tấn công kết hợp giữa tên lửa và UAV, việc xây dựng mạng phòng không tích hợp trở thành xu hướng tất yếu. Học thuyết quân sự của Iran trong những năm gần đây nhấn mạnh việc sử dụng đồng thời nhiều loại vũ khí để gây quá tải hệ thống phòng thủ đối phương.

Thương vụ IBCS cũng nằm trong chiến lược rộng hơn của Mỹ nhằm củng cố hệ thống phòng không cho các đồng minh vùng Vịnh. Trước đó, Washington đã phê duyệt nhiều gói bán radar và tên lửa Patriot nhằm tăng cường khả năng phòng thủ khu vực trước các mối đe dọa ngày càng phức tạp.

Trạm chỉ huy và liên kết dữ liệu trong hệ thống IBCS với cột ăng-ten triển khai thực địa, cho phép kết nối radar và bệ phóng Patriot thành mạng phòng không thống nhất

Đối với Kuwait, quốc gia nằm gần các điểm nóng chiến lược và có nhiều cơ sở quân sự quan trọng, việc nâng cấp hệ thống phòng không không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ lãnh thổ mà còn đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng năng lượng và lực lượng liên quân.

Giới chuyên gia nhận định, với IBCS, hệ thống Patriot của Kuwait sẽ chuyển từ mô hình phòng thủ phân tán sang một “lá chắn mạng hóa”, có khả năng xử lý hiệu quả các đòn tấn công quy mô lớn và đa hướng - yếu tố then chốt trong chiến tranh hiện đại.