Mỹ phẩm trôi nổi có thể gây sốc phản vệ, nguy hiểm tính mạng

Mỹ phẩm trôi nổi đánh trúng tâm lý ham đẹp nhanh. Nhưng phía sau lớp vỏ “thần dược” ấy lại tiềm ẩn nguy cơ dị ứng và biến chứng khó lường cho người dùng.

Giữa làn sóng làm đẹp lan rộng khắp các nền tảng mạng xã hội, mỹ phẩm trở thành vật bất ly thân của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, song song với nhu cầu ngày càng cao, thị trường lại xuất hiện vô số sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, được quảng cáo rầm rộ với những lời hứa thần kỳ. Không ít người đã phải nhập viện vì dị ứng, viêm da, thậm chí sốc phản vệ sau khi sử dụng những sản phẩm này. Làm đẹp đúng cách không chỉ là tìm kiếm cái đẹp bên ngoài, mà còn là giữ an toàn cho sức khỏe và làn da của chính mình.

Đừng để bị cuốn vào bẫy quảng cáo làm đẹp tức thì

Chỉ cần lướt qua các trang mạng, bạn dễ dàng bắt gặp vô số lời mời chào hấp dẫn: “trắng da chỉ sau 3 ngày”, “trị nám, xoá nhăn thần tốc”, “serum thảo mộc thiên nhiên an toàn tuyệt đối”. Những lời quảng cáo này thường đánh trúng tâm lý ham làm đẹp nhanh, nhưng thực chất lại là mồi nhử cho các sản phẩm kém chất lượng.

Theo các chuyên khoa Da liễu: Không có loại mỹ phẩm nào vừa rẻ, vừa làm trắng nhanh lại hoàn toàn an toàn. Để có hiệu quả nhanh, nhà sản xuất thường pha trộn corticoid, thủy ngân hoặc chất tẩy mạnh. Ban đầu da sẽ sáng lên do bị bào mòn, nhưng về lâu dài sẽ gây giãn mạch, viêm da, teo da, rối loạn sắc tố, thậm chí dẫn đến phản ứng dị ứng toàn thân. Nhiều người sau khi ngừng dùng kem trộn hoặc serum không rõ nguồn gốc phải đối mặt với hậu quả nặng nề: Da mỏng, nhạy cảm, sạm đen, nổi mụn mủ, thậm chí không thể phục hồi hoàn toàn.

Cách nhận biết mỹ phẩm trôi nổi, kém chất lượng

Không phải ai cũng có khả năng phân biệt mỹ phẩm thật – giả bằng mắt thường. Tuy nhiên, bạn có thể nhận diện sản phẩm không an toàn qua những đặc điểm sau:

Không có nhãn phụ tiếng Việt, không ghi rõ thông tin nhà sản xuất, thành phần hoặc công dụng.

Không có số công bố sản phẩm do Cục Quản lý Dược cấp phép.

Bao bì sơ sài, không tem chống hàng giả, dung dịch có mùi lạ, màu sắc bất thường.

Giá bán thấp bất thường, chênh lệch quá lớn so với thị trường.

Bán qua mạng xã hội, livestream cá nhân, không hóa đơn chứng từ, không chính sách đổi trả rõ ràng.

Nếu sản phẩm có những dấu hiệu trên, người tiêu dùng cần tuyệt đối tránh xa, dù người bán có khẳng định đó là “hàng xách tay chính hãng” hay “hàng công ty nội địa Nhật, Hàn”.

Làm sao để chọn mỹ phẩm an toàn cho làn da

Một làn da khỏe đẹp cần được chăm sóc bằng sản phẩm phù hợp, an toàn và rõ nguồn gốc. Khi chọn mua, hãy lưu ý:

Tìm hiểu kỹ thương hiệu: Chỉ nên mua các sản phẩm có thương hiệu uy tín, được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Kiểm tra thành phần: Tránh các chất như corticoid, hydroquinone, thủy ngân, paraben hoặc hương liệu nồng.

Chọn sản phẩm phù hợp loại da (da dầu, da khô, da nhạy cảm...) thay vì chọn theo trào lưu.

Thử phản ứng trước khi dùng: Bôi thử lên vùng da nhỏ ở cổ tay hoặc sau tai, quan sát trong 48 giờ.

Tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu nếu có tiền sử dị ứng hoặc bệnh lý da liễu.

Khi da bị kích ứng, xử lý thế nào cho đúng?

Không ít người khi gặp phản ứng da như đỏ rát, nổi mẩn, sưng mặt lại tự xử lý bằng thuốc bôi, mẹo dân gian hoặc đổi sang loại kem khác để chữa cháy. Việc này rất nguy hiểm. Nhiều ca nhập viện vì người bệnh tự bôi thuốc chứa corticoid, kem đánh răng, hay dùng chanh, giấm để làm dịu da. Những cách này không chỉ không giúp cải thiện mà còn làm da bị bỏng hóa chất, tăng nguy cơ nhiễm trùng và để lại sẹo.

Khi thấy dấu hiệu dị ứng, cần ngưng dùng sản phẩm ngay, rửa sạch vùng da bị kích ứng bằng nước mát và đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán, điều trị đúng cách.

Làm đẹp bền vững từ thói quen lành mạnh mỗi ngày

Không có loại mỹ phẩm nào thay thế được lối sống khoa học. Một làn da khỏe đẹp cần được nuôi dưỡng từ bên trong: Rửa mặt đúng cách, dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ; Luôn thoa kem chống nắng khi ra ngoài; Uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây chứa vitamin C và E; Ngủ đủ giấc, tránh stress, hạn chế thức khuya.

Đẹp phải đi đôi với an toàn

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng đừng để lòng tin mù quáng biến bạn thành nạn nhân của mỹ phẩm trôi nổi. Hãy là người tiêu dùng thông thái, kiểm tra kỹ nguồn gốc sản phẩm, đọc kỹ thành phần và lắng nghe cơ thể mình. Đẹp không có nghĩa là phải nhanh mà là đẹp bền vững, đẹp khỏe mạnh.

Bởi “cái giá của sự vội vàng đôi khi là sức khỏe, thậm chí là tính mạng” – một sự đánh đổi không đáng có chỉ vì ham làm đẹp cấp tốc.