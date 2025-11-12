Hà Nội

Mỹ nữ Uzbekistan khiến fans xiêu lòng với giao diện chuẩn 'chất liệu bạn gái'

Cộng đồng trẻ

Mỹ nữ Uzbekistan khiến fans xiêu lòng với giao diện chuẩn 'chất liệu bạn gái'

Nét đẹp vừa mong manh lại có chút gợi cảm của Karimova Elina trong loạt ảnh mới khiến người đối diện không khỏi xao xuyến.

Trầm Phương
Karimova Elina, cô gái mang hai dòng máu Nga - Uzbekistan, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, từ lâu đã trở thành cái tên "nổi đình nổi đám" trên khắp các nền tảng mạng xã hội châu Á. (Ảnh: IGNV)
Với nhan sắc xinh đẹp như búp bê và thần thái cuốn hút, mỗi lần xuất hiện, Elina lại khiến người hâm mộ không khỏi "xiêu lòng", đặc biệt là trong loạt ảnh mới khoe vẻ đẹp dịu dàng, quyến rũ với bó hoa hồng đỏ rực, toát lên "giao diện chuẩn bạn gái" lý tưởng. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất, Karimova Elina diện chiếc váy hai dây bằng lụa đen, đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ, nhẹ nhàng ôm trọn bó hoa hồng đỏ rực. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khoe trọn vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng với ánh mắt biết nói, nụ cười tươi tắn và đôi má ửng hồng. (Ảnh: IGNV)
Khung cảnh ánh sáng dịu nhẹ kết hợp với vẻ đẹp không tì vết của Elina và bó hoa lãng mạn đã tạo nên một bức tranh hoàn hảo, đúng chuẩn hình mẫu "bạn gái trong mơ" của nhiều chàng trai. (Ảnh: IGNV)
Từ góc nghiêng khoe đường nét thanh tú và chiếc cổ kiêu sa, đến những bức hình nhìn thẳng đầy cuốn hút, Elina đều thể hiện được sự duyên dáng, lôi cuốn, khiến người đối diện không thể rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Karimova Elina sinh năm 1998, sở hữu gương mặt được ví như một nàng "búp bê sống" với những đường nét hoàn hảo, thanh tú. (Ảnh: IGNV)
Dù không sở hữu chiều cao vượt trội (khoảng 1m63), Elina vẫn được ngưỡng mộ nhờ vóc dáng mảnh mai, thon gọn, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn, giúp cô luôn tỏa sáng trong vai trò người mẫu ảnh. (Ảnh: IGNV)
Cô sở hữu hơn 3 triệu lượt theo dõi trên Instagram và hơn 13 triệu người theo dõi trên TikTok, khẳng định độ "hot" trong cộng đồng người hâm mộ châu Á. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Elina Karimova #người mẫu Uzbekistan #mạng xã hội #vẻ đẹp #TikTok #Instagram

