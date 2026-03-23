IEA cảnh báo kinh tế toàn cầu đối mặt mối đe dọa lớn

Theo Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với một “mối đe dọa lớn” do cuộc chiến tại Iran.

Theo AP, ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ngày 23/3 cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với một “mối đe dọa lớn” do cuộc chiến tại Iran.

“Không quốc gia nào có thể miễn nhiễm trước tác động của cuộc khủng hoảng này nếu nó tiếp tục diễn biến theo hướng hiện tại”, ông Fatih Birol phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Australia ở Canberra.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Canberra, Australia, ngày 23/3/2026. Ảnh: Lukas Coch/AAP/AP.

Ông Fatih Birol nhấn mạnh rằng, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông tác động tiêu cực đến thị trường dầu mỏ còn nghiêm trọng hơn cả hai cú sốc dầu mỏ trong thập niên 1970 cộng lại, và ảnh hưởng đến khí đốt còn tồi tệ hơn cả cuộc xung đột Nga-Ukraine.

"Hai cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 và 1979 đã khiến thế giới mất tổng cộng 10 triệu thùng dầu mỗi ngày, gây ra những vấn đề kinh tế lớn trên toàn cầu và các cuộc suy thoái. Còn hiện giờ, chỉ tính đến thời điểm này, chúng ta đã mất 11 triệu thùng dầu mỗi ngày - nhiều hơn cả hai cú sốc dầu trước đây cộng lại”, Giám đốc IEA giải thích.

“Tình hình hiện nay rất nghiêm trọng”, ông Birol nói.

Ông nói thêm rằng, sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022, thị trường khí đốt, đặc biệt là ở châu Âu, đã mất khoảng 75 tỷ mét khối. Và đến nay, do cuộc khủng hoảng (Trung Đông) này, chúng ta đã mất khoảng 140 tỷ mét khối, gần gấp đôi.

Ông Birol cho biết 40 cơ sở năng lượng tại 9 quốc gia trong khu vực đã bị “hư hại nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng”.

“Một số huyết mạch quan trọng của nền kinh tế toàn cầu như hóa dầu, phân bón, lưu huỳnh, heli - tất cả các hoạt động thương mại này đều bị gián đoạn, điều này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho kinh tế thế giới”, ông nói.

Ông cho biết Cơ quan Năng lượng Quốc tế trước đó đã xuất kho 400 triệu thùng dầu “nhằm trấn an thị trường”. “Đây là con số lịch sử. Chúng tôi chưa từng xuất ra thị trường nhiều dầu như vậy. Giải pháp quan trọng nhất hiện nay là mở lại eo biển Hormuz”, Giám đốc điều hành IEA nói tiếp.

Vị quan chức này cho biết thêm, ông đang tham vấn với các chính phủ ở châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ và Trung Đông về khả năng tiếp tục xuất kho dầu dự trữ.

“Chúng tôi sẽ theo dõi, quan sát thị trường. Nếu cần thiết, tất nhiên chúng tôi sẽ làm, nhưng chúng tôi sẽ xem xét điều kiện, phân tích, đánh giá thị trường và thảo luận với các quốc gia thành viên”, Giám đốc IEA thông tin.

