Mỹ nhân nào được coi là Quốc mẫu của nhà Thanh?

Kho tri thức

Mỹ nhân nào được coi là Quốc mẫu của nhà Thanh?

Được coi là Quốc mẫu của nhà Thanh, Hiếu Trang Hoàng Thái hậu không chỉ xinh đẹp, thông minh mà còn hết lòng vì nước vì dân, giúp nhà Thanh thịnh vượng.

Tâm Anh (TH)
Theo các sử liệu và ghi chép lịch sử, Hiếu Trang Hoàng Thái hậu (1613 - 1688) là vợ của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực và là mẹ của hoàng đế Thuận Trị. Với xuất thân trong gia tộc quyền quý, hậu duệ của Chuyết Xích Cáp Tát Nhi - em trai cùng mẹ của Thành Cát Tư Hãn, bà có tên đầy đủ là Bố Mộc Bố Thái.
Ngay từ khi còn nhỏ, Hiếu Trang Hoàng Thái hậu nổi tiếng xinh đẹp, thông minh, thích đọc sách lịch sử, thông thạo cả tiếng Mông Cổ lẫn tiếng Mãn Châu.
Vào năm 13 tuổi, Hiếu Trang Hoàng Thái hậu trở thành thiếp của Hoàng Thái Cực. Sau khi Hoàng Thái Cực xưng đế năm 1636, bà được sắc phong làm Trang Phi và ở trong Vĩnh Phúc cung.
Năm 1638, Trang Phi mang long thai. Trong thời gian mang long thai, các thái giám và cung nữ thường nhìn thấy những ánh sáng đỏ xuất hiện quanh người Trang Phi. Thêm nữa, vào đêm trước khi sinh con, Trang phi nằm mơ thấy một tiên nhân xuất hiện, tay ẵm theo một đứa trẻ. Vị thần tiên đặt đứa trẻ vào lòng bà rồi nói: "Đứa bé sau này sẽ người cai trị đất nước".
Sau khi tỉnh giấc, Trang Phi đã kể lại giấc mơ cho Hoàng Thái Cực. Ông hoàng này rất vui và tin rằng đứa trẻ sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Trang Phi sinh cho chồng một hoàng tử, đặt tên là Phúc Lâm (tức hoàng đế Thuận Trị sau này).
Năm 1643, Hoàng Thái Cực đột ngột lâm bệnh và băng hà. Trước khi mất, ông hoàng này chưa lập hoàng tử nào làm người kế vị nên xảy ra cuộc tranh đấu giành ngai vàng. Về sau, Duệ Thân vương Đa Nhĩ Cổn ủng hộ hoàng tử Phúc Lâm, khi ấy 6 tuổi, kế vị.
Do là mẹ ruột của hoàng đế Thuận Trị nên Trang phi trở thành Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu. Do con trai còn nhỏ tuổi nên bà cùng Đa Nhĩ Cổn giúp đỡ xử lý chuyện triều chính. Trong số những quyết định của bà được nhiều quan lại ủng hộ có việc giảm sưu thuế cho người dân, ban nhiều đặc ân cho các hoàng tử và đại thần.
Năm 1661, vua Thuận Trị băng hà vì bệnh đậu mùa. Hiếu Trang Hoàng Thái hậu đã giúp cháu nội - hoàng thái tử Huyền Diệp, 8 tuổi, thuận lợi lên ngôi và được gọi là vua Khang Hi. Hiếu Trang Hoàng Thái hậu được tôn xưng là Chiêu Thánh Thái Hoàng Thái Hậu.
Do mẹ ruột của vua Khang Hi qua đời sớm nên Chiêu Thánh Thái Hoàng Thái Hậu đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục cháu nội trở thành bậc minh quân. Ngay cả khi trưởng thành, vua Khang Hi vẫn hỏi ý kiến của Chiêu Thánh Thái Hoàng Thái Hậu lúc gặp vấn đề "hóc búa". Bà hoàng này đã đưa ra những ý kiến, lời khuyên hữu ích giúp cháu nội đưa nhà Thanh bước vào thời kỳ thịnh vượng.
Dù là người phụ nữ quyền lực nhưng Chiêu Thánh Thái Hoàng Thái Hậu sống giản dị, tiết kiệm và tự lấy tiền để giúp đỡ người dân khi gặp hạn hán, mất mùa... Bà trở thành tấm gương cho nhiều thế hệ con cháu học tập và noi theo. Chiêu Thánh Thái Hoàng Thái Hậu qua đời năm 1688 và được chôn cất theo những lễ nghi trang trọng nhất. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
