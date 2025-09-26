Mỹ nhân nào được coi là Quốc mẫu của nhà Thanh?

Được coi là Quốc mẫu của nhà Thanh, Hiếu Trang Hoàng Thái hậu không chỉ xinh đẹp, thông minh mà còn hết lòng vì nước vì dân, giúp nhà Thanh thịnh vượng.