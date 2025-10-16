Hà Nội

Đứng trước tình cảnh thiếu hụt tên lửa, Mỹ - Đức bắt tay sản xuất Patriot

Quân sự

Đứng trước tình cảnh thiếu hụt tên lửa, Mỹ - Đức bắt tay sản xuất Patriot

Bên lề cuộc triển lãm quân sự AUSA, Tập đoàn Lockheed Martin đã hợp tác với một nhà thầu quân sự Đức nhằm tăng cường sản xuất tên lửa phòng không Patriot.

Tuệ Minh
Tập đoàn Lockheed Martin và nhà sản xuất Diehl Defense của Đức đã ký kết một thỏa thuận hợp tác hôm nay nhằm mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu cho tên lửa đánh chặn Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE).
Bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU), được ký kết ngay tại triển lãm thường niên của Hiệp hội quân đội Hoa Kỳ (AUSA), đánh dấu bước khởi đầu cho nỗ lực tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.
Hệ thống vũ khí đang được săn đón này, vốn được sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cũng như vô hiệu hóa các mối đe dọa siêu vượt âm.
Thời gian qua, các cuộc xung đột đã khiến cho số lượng tên lửa này bị tiêu hao trầm trọng, khiến Mỹ và các đồng minh lo lắng sẽ thiếu hụt, tạo ra lỗ hổng trong trường hợp xảy ra xung đột.
Đặc biệt, tại các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine, Mỹ và đồng minh được cho là đã tiêu tốn hàng nghìn tên lửa PAC và thậm chí là nhiều hệ thống Patriot cũng bị phá hủy.
Dữ liệu vào tháng 7/2025 ước tính, Mỹ chỉ còn khoảng 25% số tên lửa cần thiết. Chính vì vậy, việc tìm đến các đối tác đồng minh để hỗ trợ cung ứng các thành phần vật tư cho tên lửa PAC-3 là mối quan tâm hàng đầu của Mỹ.
“Việc có một nguồn cung kép, thậm chí là nguồn cung thứ ba... năng lực quản lý chuỗi cung ứng là điều thiết yếu để có thể tăng tốc nhanh chóng... đưa thêm vật tư ra thị trường hoặc tại châu Âu nhằm hỗ trợ người dân Ukraine” ông Torsten Cook, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phòng không mặt đất của Diehl, chia sẻ với Breaking Defense.
Ông Cook cho biết, bản MoU với Lockheed Martin là “bước đi đầu tiên” để hiện thực hóa tham vọng này, đồng thời nhấn mạnh việc ưu tiên sử dụng “các linh kiện châu Âu” cho PAC-3 MSE.
Ông Cook cũng tiết lộ Lockheed có thể “tham gia” vào “hoạt động tại địa phương ở Đức” thông qua việc đầu tư vào nguồn cung pin nhiệt. Theo tài liệu của Diehl, công ty con Eagle Pitcher hiện đang cung cấp thiết bị này cho PAC-3 cũng như nhiều hệ thống vũ khí khác như Stinger, IRIS-T và Evolved SeaSparrow Missile (ESSM).
Mỹ và Đức nằm trong nhóm 17 quốc gia đối tác đã lựa chọn sử dụng tên lửa đánh chặn Patriot tiên tiến, theo thông cáo của Lockheed Martin. Nhà thầu quân sự hàng đầu thế giới này đã giành được hợp đồng trị giá 9,8 tỷ USD để sản xuất gần 2.000 tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE cùng các thiết bị hỗ trợ vào tháng 9 vừa qua.
Trong một diễn biến liên quan, Boeing cũng vừa thông báo đã nhận được các hợp đồng nhiều năm, trị giá ước tính 2,7 tỷ USD để cung cấp thêm các bộ tìm mục tiêu (seeker) cho PAC-3. Theo công ty, hơn 3.000 bộ seeker sẽ được sản xuất với tốc độ 750 bộ mỗi năm cho đến năm 2030.
Anh bắn thử thành công tên lửa đa năng hạng nhẹ LMM.
Tuệ Minh
Breaking Defense
