Mũi Si có gì khiến dân mê xê dịch “đứng ngồi không yên”?

Du lịch

Mũi Si (Quảng Trị) hút hồn du khách bởi bãi đá hoang sơ, rặng phi lao xanh rì và khung cảnh bình minh đẹp như tranh, lý tưởng cho cắm trại cuối tuần.

Vân Giang
Nằm trên đoạn đường ven biển nối Cửa Tùng và địa đạo Vịnh Mốc, Mũi Si (xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) đang nổi lên như một “ban công biển” mới mẻ, khiến không ít du khách và các tín đồ mê xê dịch phải trầm trồ bởi vẻ đẹp nguyên sơ, mộc mạc nhưng đầy sức sống. Ảnh Duc Anh Tran
Khác với những điểm đến ồn ào hay đã quá quen thuộc tại Quảng Trị, Mũi Si vẫn còn là một cái tên lạ lẫm trên bản đồ du lịch. Ảnh Hà My
Dải đất hình tam giác nhô ra biển khoảng 30m này mang đến cho du khách một tầm nhìn khoáng đạt, nơi trời và biển như giao thoa ngay trước mắt. Ảnh Hà My
Đứng từ trên cao, du khách có thể thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh sắc hoang sơ với bãi cát dài, bãi đá tự nhiên trải dọc và mặt nước biển trong xanh như pha lê. Ảnh Hoài An
Thời điểm lý tưởng nhất để đến Mũi Si là lúc bình minh. Khi mặt trời bắt đầu nhô lên từ phía chân trời, ánh sáng vàng óng ánh chiếu qua rặng phi lao, nhuộm lên mặt biển một màu rực rỡ như tranh vẽ. Ảnh Hà My
Cảnh tượng ấy khiến bất kỳ ai có mặt tại đây đều muốn dừng lại thật lâu để hít thở, cảm nhận và ghi dấu bằng những khuôn hình đầy cảm xúc. Ảnh Hà My
Không chỉ là nơi ngắm cảnh lý tưởng, Mũi Si còn phù hợp cho các hoạt động dã ngoại nhẹ nhàng như cắm trại, đi picnic cùng gia đình hoặc nhóm bạn. Ảnh Hà My
Không gian rộng, thoáng đãng và mát mẻ là lựa chọn tuyệt vời cho những buổi tụ họp cuối tuần hoặc kỳ nghỉ ngắn ngày. Ảnh Hà My
Mũi Si cũng rất thuận tiện cho việc di chuyển khi nằm ngay bên tuyến Quốc lộ 9D, phù hợp cả với du khách tự lái hoặc đi theo nhóm phượt. Ảnh Hà My
Dù còn khá mới mẻ, Mũi Si đã và đang dần ghi tên mình vào danh sách những tọa độ đáng đến nhất trên cung đường biển miền Trung. Với những ai yêu vẻ đẹp mộc mạc, không gian yên tĩnh và khao khát tìm kiếm nơi “trú ẩn” giữa thiên nhiên trong lành, Mũi Si chắc chắn sẽ là một trải nghiệm xứng đáng. Ảnh Hà My
#du lịch Quảng Trị #Mũi Si #bãi đá hoang sơ #cắm trại biển #địa điểm du lịch miền Trung #ngắm bình minh

