Mưa sao băng Lyrids rực sáng đêm 21/4, cơ hội chiêm ngưỡng hiếm có

Vào đêm 21/4, rạng sáng ngày 22/4, mưa sao băng Lyrids sẽ đạt cực đại với 18 sao băng/giờ. Người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp.

Tâm Anh (TH)
mua-1.png
Theo Time and Date, người dân trên thế giới có thể chiêm ngưỡng một trong những hiện tượng thiên văn kỳ thú nhất trong tháng 4 là mưa sao băng Lyrids. Trận mưa sao băng Lyrids bắt đầu từ ngày 14/4 với tần suất sao băng rơi tăng dần qua từng ngày. Ảnh: NASA.
mua-2.png
Đến đêm 21/4, rạng sáng ngày 22/4, mưa sao băng Lyrids sẽ đạt cực đại với 18 sao băng mỗi giờ. Ảnh: Adventure_Photo via Getty Images.
mua-3.png
Trận mưa sao băng Lyrids là một trong những trận mưa sao băng lâu đời nhất được ghi nhận, với các quan sát đầu tiên có từ năm 687 trước Công nguyên. Ảnh: Tina Pappas Lee.
mua-4.png
Mưa sao băng Lyrid có nguồn gốc từ sao chổi C/1861 G1 (Thatcher), được phát hiện từ năm 1861. C/1861 G1 (Thatcher) là một sao chổi chu kỳ dài với quỹ đạo khoảng 422 năm dự kiến sẽ quay trở lại vào khoảng năm 2283. Nó được A. E. Thatcher phát hiện. Ảnh: Shutterstock/Ingo Bartussek.
mua-5.png
Khi sao chổi C/1861 G1 (Thatcher) di chuyển gần Mặt trời, nó để lại nhiều mảnh vụn là các thiên thạch nhỏ, trải dài trong không gian và cắt qua quỹ đạo Trái đất. Trong quá trình di chuyển quanh Mặt trời, Trái đất sẽ cắt ngang qua khu vực của đám tàn dư này vào những thời điểm nhất định trong năm. Ảnh: Genevieve de Messieres/Shutterstock.
mua-6.png
Lúc các mảnh vụn này lao vào bầu khí quyển của Trái đất với tốc độ rất cao, chúng ma sát với không khí, nóng lên và bốc cháy, tạo thành vệt sáng ta gọi là sao băng. Ảnh: Robin Loznak/ZUMA Press/Corbis.
mua-7.png
Các nhà thiên văn khuyên mọi người hãy quan sát mưa sao băng Lyrids vào khoảng thời gian tối nhất, sau khi Mặt trăng lặn và trước bình minh. Hãy đến nơi tốt nhất có thể, không bị ô nhiễm ánh sáng, thư giãn và dành khoảng 30 phút để mắt bạn thích nghi với bóng tối. Ảnh: AstroStar/Shutterstock.com.
mua-8.png
Vùng tỏa sáng của mưa sao băng Lyrids nằm gần chòm sao Lyra. Mọi người có thể chiêm ngưỡng sao băng xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên bầu trời ngay cả khi không biết điểm tỏa sáng ở đâu. Ảnh: accuweather.com.
Việt Nam sắp quan sát được mưa sao băng phương Nam siêu tốc rực sáng

Tại Việt Nam, bạn có thể săn tìm những vệt sao băng phương Nam này khoảng vài giờ trước khi Mặt Trời mọc vào rạng sáng ngày 15/3.

Tại Việt Nam, bạn có thể săn tìm những vệt sao băng phương Nam này khoảng vài giờ trước khi Mặt Trời mọc vào rạng sáng ngày 15/3 sắp tới ở ngay phía trên đường chân trời phía Nam.

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết, mưa sao băng γ-Normids là một trận mưa sao băng diễn ra hằng năm và thường đạt cực điểm vào ngày 15/3. Tuy nhiên, đây là một hiện tượng khá khó quan sát và chủ yếu dành cho những người yêu thiên văn ở Nam bán cầu. Mưa sao băng này hoạt động từ 25/2 đến 28/3 và vào thời điểm cực đại chỉ tạo ra khoảng 6 sao băng mỗi giờ trong điều kiện bầu trời tối hoàn toàn và lý tưởng. Trong thực tế, số sao băng có thể nhìn thấy thường ít hơn đáng kể.

Phát hiện chiếc bát vỏ sò khảm vàng

Ngôi mộ cổ được phát hiện ở Thanh Hải (Trung Quốc), từ đó người ta tìm thấy một chiếc bát nhỏ làm bằng vỏ sò, hiện nay nó được coi là bảo vật quốc gia.

