Mưa sao băng Lyrids rực sáng đêm 21/4, cơ hội chiêm ngưỡng hiếm có

Việt Nam sắp quan sát được mưa sao băng phương Nam siêu tốc rực sáng
Tại Việt Nam, bạn có thể săn tìm những vệt sao băng phương Nam này khoảng vài giờ trước khi Mặt Trời mọc vào rạng sáng ngày 15/3 sắp tới ở ngay phía trên đường chân trời phía Nam.
Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết, mưa sao băng γ-Normids là một trận mưa sao băng diễn ra hằng năm và thường đạt cực điểm vào ngày 15/3. Tuy nhiên, đây là một hiện tượng khá khó quan sát và chủ yếu dành cho những người yêu thiên văn ở Nam bán cầu. Mưa sao băng này hoạt động từ 25/2 đến 28/3 và vào thời điểm cực đại chỉ tạo ra khoảng 6 sao băng mỗi giờ trong điều kiện bầu trời tối hoàn toàn và lý tưởng. Trong thực tế, số sao băng có thể nhìn thấy thường ít hơn đáng kể.
