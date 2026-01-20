Nam Phi ban bố tình trạng thảm họa vì mưa lũ

Nam Phi đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do mưa lớn và lũ lụt khiến nhiều người thiệt mạng tại nước này.

AP đưa tin, Nam Phi đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia hôm 18/1 do mưa lớn và lũ lụt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng ở miền bắc nước này, làm hư hại hàng nghìn ngôi nhà, cuốn trôi đường sá và cầu đường.

Các tỉnh phía bắc Limpopo và Mpumalanga bị ảnh hưởng nặng nề nhất và ghi nhận nhiều trường hợp tử vong. Ngoài ra, ít nhất 3 tỉnh khác cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt.

Người dân lội qua con đường ngập ở Nkomazi, tỉnh Mpumalanga, Nam Phi, vào ngày 16/1/2026. Ảnh AP.

Lũ lụt ở miền bắc Nam Phi đã khiến Vườn quốc gia Kruger phải đóng cửa tạm thời trước đó và hàng trăm du khách cùng nhân viên phải sơ tán khỏi các khu cắm trại bị ngập lụt đến những khu vực khác trong công viên.

Thủ hiến tỉnh Limpopo cho biết mưa lũ đã gây thiệt hại khoảng 240 triệu đô la ở tỉnh này, với nhiều nhà cửa và công trình bị cuốn trôi hoàn toàn.

Các đội cứu hộ ở Nam Phi tiếp tục tìm kiếm 4 người, trong đó có bé Siyanda Baloyi 5 tuổi, được cho là đã bị cuốn trôi khi nhà của em ở tỉnh Limpopo bị ngập vào ngày 15/1.

Một số khu vực ở Nam Phi và các nước láng giềng Mozambique và Zimbabwe đã trải qua những trận mưa lớn kéo dài nhiều tuần, dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng ở miền trung và nam Mozambique, và miền bắc Nam Phi. Hơn 100 người đã thiệt mạng ở 3 quốc gia này kể từ khi những trận mưa bắt đầu vào cuối năm ngoái.

