Mưa đá dồn dập làm hư hỏng gần 2.900 ngôi nhà, 12 người bị thương

Trưa 4/5, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh), từ chiều tối 2/5 đến sáng 4/5, mưa đá, dông, lốc, sét đã khiến 12 người bị thương; 2.875 nhà hư hỏng, tốc mái; 102 cột điện gãy, đổ; thiệt hại lớn về lúa, hoa màu…

Dẫn số liệu từ các địa phương, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho hay, về người, tính đến thời điểm 11h30 ngày 4/5, mưa đá, dông, lốc, sét đã khiến 12 người bị thương. Trong đó, tại tỉnh Thái Nguyên có 5 người, tỉnh Tuyên Quang có 7 người.

Cảnh mưa đá xảy ra tại Hà Tĩnh được người dân địa phương ghi lại.

Về nhà, có 2.875 nhà bị hư hỏng, tốc mái (trong đó tại tỉnh Điện Biên có 53 nhà; Thái Nguyên 1.382 nhà; Cao Bằng 5 nhà; Lào Cai 116 nhà; Phú Thọ 376 nhà; Tuyên Quang 159 nhà; Nghệ An 750 nhà; Hà Tĩnh 48 nhà).

Đối với nông nghiệp, có 11.778 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại. Trong đó, tại tỉnh Điện Biên có 771ha; Lào Cai 116ha; Thái Nguyên 764ha; Tuyên Quang 342ha; Hà Nội 307ha; Nghệ An 3.651ha; Hà Tĩnh 5.827ha.

Về giáo dục, văn hóa, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến trưa nay, có 16 trường học bị tốc mái (trong đó Thái Nguyên 14 trường; Tuyên Quang 2 trường); có 6 điểm nhà văn hóa bị hư hỏng, tốc mái (trong đó tại tỉnh Thái Nguyên có 4 điểm; Phú Thọ 1 điểm; Nghệ An 1 điểm).

Bể chứa mật mía ở nhà máy Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị thủng do sét đánh trúng.

Mưa đá, dông, lốc, sét cũng khiến 102 cột điện bị gãy, đổ (Cao Bằng 2 cột điện; Thái Nguyên 63 cột điện; Tuyên Quang 7 cột điện; Nghệ An 27 cột điện; Hà Tĩnh 3 cột điện); 100m kè bị hư hỏng, sạt lở (Phú Thọ 50m; Nghệ An 50m).

Bên cạnh đó, do sét đánh vỡ bể đựng mất khiến 2.000 tấn mật của Công ty Cổ phần Mía đường sông Lam tại tỉnh Nghệ An bị tràn ra ngoài.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp báo cáo thiệt hại.

