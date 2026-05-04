Mưa đá dồn dập làm hư hỏng gần 2.900 ngôi nhà, 12 người bị thương

Từ chiều tối 2/5 đến sáng 4/5, mưa đá, dông, lốc, sét đã khiến 12 người bị thương và 2.875 nhà hư hỏng, tốc mái…

Bảo Ngân

Trưa 4/5, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh), từ chiều tối 2/5 đến sáng 4/5, mưa đá, dông, lốc, sét đã khiến 12 người bị thương; 2.875 nhà hư hỏng, tốc mái; 102 cột điện gãy, đổ; thiệt hại lớn về lúa, hoa màu…

Dẫn số liệu từ các địa phương, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho hay, về người, tính đến thời điểm 11h30 ngày 4/5, mưa đá, dông, lốc, sét đã khiến 12 người bị thương. Trong đó, tại tỉnh Thái Nguyên có 5 người, tỉnh Tuyên Quang có 7 người.

Cảnh mưa đá xảy ra tại Hà Tĩnh được người dân địa phương ghi lại.

Về nhà, có 2.875 nhà bị hư hỏng, tốc mái (trong đó tại tỉnh Điện Biên có 53 nhà; Thái Nguyên 1.382 nhà; Cao Bằng 5 nhà; Lào Cai 116 nhà; Phú Thọ 376 nhà; Tuyên Quang 159 nhà; Nghệ An 750 nhà; Hà Tĩnh 48 nhà).

Đối với nông nghiệp, có 11.778 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại. Trong đó, tại tỉnh Điện Biên có 771ha; Lào Cai 116ha; Thái Nguyên 764ha; Tuyên Quang 342ha; Hà Nội 307ha; Nghệ An 3.651ha; Hà Tĩnh 5.827ha.

Về giáo dục, văn hóa, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến trưa nay, có 16 trường học bị tốc mái (trong đó Thái Nguyên 14 trường; Tuyên Quang 2 trường); có 6 điểm nhà văn hóa bị hư hỏng, tốc mái (trong đó tại tỉnh Thái Nguyên có 4 điểm; Phú Thọ 1 điểm; Nghệ An 1 điểm).

Bể chứa mật mía ở nhà máy Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị thủng do sét đánh trúng.

Mưa đá, dông, lốc, sét cũng khiến 102 cột điện bị gãy, đổ (Cao Bằng 2 cột điện; Thái Nguyên 63 cột điện; Tuyên Quang 7 cột điện; Nghệ An 27 cột điện; Hà Tĩnh 3 cột điện); 100m kè bị hư hỏng, sạt lở (Phú Thọ 50m; Nghệ An 50m).

Bên cạnh đó, do sét đánh vỡ bể đựng mất khiến 2.000 tấn mật của Công ty Cổ phần Mía đường sông Lam tại tỉnh Nghệ An bị tràn ra ngoài.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp báo cáo thiệt hại.

Đánh người phụ nữ lớn tuổi, một đối tượng ở Hải Phòng bị triệu tập

Từ mâu thuẫn giữa hai học sinh tiểu học, Lực đã tìm đến nhà bà C nói chuyện và đã dung tay chân đánh liên tiếp vào người phụ nữ này.

Ngày 4/5, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an xã Hà Bắc vừa xác minh làm rõ vụ việc, đối tượng có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

99999.jpg
Đối tượng Lực làm việc với công an.
Du lịch bứt tốc, tín hiệu 'vàng' cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Doanh thu từ hoạt động du lịch đang cho thấy tham vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số.

Những con số từ kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 (25/4–3/5) đang vẽ nên một bức tranh rực sáng của du lịch Việt Nam với khoảng 12 triệu lượt khách, doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng trên cả nước. Từ TP HCM, Đà Nẵng đến Hà Nội, Ninh Bình hay Quảng Ninh, hàng loạt địa phương ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, thậm chí “bùng nổ”.

Đây không chỉ là sự phục hồi sau đại dịch, mà còn là chỉ dấu rõ ràng cho tham vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số.

CSGT xác minh vụ ô tô tạt đầu chèn ngã người đi xe máy trên quốc lộ 1

Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa vừa xác minh, làm rõ vụ việc một ô tô con bất ngờ tạt sang làn, va chạm xe máy trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoạt Giang.

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô con khi lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa, bất ngờ chuyển hướng sang làn ngoài cùng bên phải, va chạm với một người đàn ông đi xe máy khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng tài xế ô tô có dấu hiệu cố tình tông xe máy và đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

