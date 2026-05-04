Du lịch bứt tốc, tín hiệu 'vàng' cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Doanh thu từ hoạt động du lịch đang cho thấy tham vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số.

Những con số từ kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 (25/4–3/5) đang vẽ nên một bức tranh rực sáng của du lịch Việt Nam với khoảng 12 triệu lượt khách, doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng trên cả nước. Từ TP HCM, Đà Nẵng đến Hà Nội, Ninh Bình hay Quảng Ninh, hàng loạt địa phương ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, thậm chí “bùng nổ”.

Đây không chỉ là sự phục hồi sau đại dịch, mà còn là chỉ dấu rõ ràng cho tham vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số.

DOANH THU NGHÌN TỶ - "ĐIỂM SÁNG" LAN TOẢ TOÀN QUỐC

Dẫn đầu cả nước, TP HCM đạt doanh thu khoảng 8.700 tỷ đồng với 1,69 triệu lượt khách. Không chỉ là điểm đến, thành phố còn đóng vai trò trung tâm trung chuyển, kích hoạt dòng chảy du lịch nội địa và quốc tế. Đáng chú ý, xu hướng phân hóa rõ rệt: khách phổ thông ưu tiên tiết kiệm, trong khi phân khúc cao cấp tìm kiếm trải nghiệm mới như du thuyền, tour đêm hay trực thăng – dấu hiệu tích cực của chuyển dịch sang du lịch giá trị cao.

Tại miền Trung, Đà Nẵng ghi nhận hơn 5.727 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ. Chuỗi sự kiện dày đặc, cùng việc mở lại các đường bay quốc tế (Nga, Kazakhstan) cho thấy chiến lược mở rộng thị trường đang phát huy hiệu quả.

Ở phía Bắc, Hà Nội đạt trên 5.000 tỷ đồng, với chính sách miễn phí vận tải công cộng – một thử nghiệm đáng chú ý cho mô hình du lịch xanh. Trong khi đó, Thanh Hóa bùng nổ với 4.330 tỷ đồng, riêng Sầm Sơn đón tới 1,2 triệu lượt khách.

Đặc biệt, Ninh Bình tạo “kỳ tích” khi doanh thu tăng hơn 205%, đạt 4.216 tỷ đồng – mức tăng trưởng hiếm thấy. Việc kết hợp “rừng – biển”, mở rộng không gian du lịch cho thấy tư duy sản phẩm đã có sự thay đổi đáng kể.

Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế với 4.165 tỷ đồng, nổi bật với Carnaval Hạ Long và hệ sinh thái du lịch đêm. Các địa phương khác như Khánh Hòa, Lào Cai, Lâm Đồng hay Huế, Hải Phòng cũng đồng loạt lập kỷ lục doanh thu.

Rõ ràng, du lịch không còn là ngành “phụ trợ”, mà đang trở thành động lực lan tỏa sang vận tải, lưu trú, ẩm thực, thương mại.

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG NHƯNG "HẤP DẪN" MỚI LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH

Theo chuyên gia kinh tế Đinh Tuấn Minh, du lịch là một trong những ngành có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế. Không chỉ tạo ra hàng triệu việc làm, lĩnh vực này còn góp phần thu hút nguồn ngoại tệ đáng kể – hai yếu tố mà Việt Nam đều đang rất cần trong quá trình phát triển.

Đáng chú ý, du lịch còn mở ra cơ hội tăng trưởng cho nhiều địa phương có điều kiện phát triển hạn chế về công nghiệp hoặc khó thu hút đầu tư. Nhờ khả năng tạo giá trị gia tăng cao, ngành này giúp “đánh thức” tiềm năng của những vùng đất xa trung tâm, nơi tài nguyên thiên nhiên và văn hóa có thể trở thành lợi thế cạnh tranh.

Tuy vậy, theo ông Minh, khó có thể phân định du lịch là ngành mang tính ngắn hạn hay dài hạn. Nhu cầu du lịch mang tính chu kỳ, gắn với thời gian nghỉ lễ, kỳ nghỉ của người dân trên toàn thế giới. Dù vậy, vẫn luôn tồn tại một tỷ lệ khách ổn định trong những ngày thường, giúp các địa phương duy trì dòng khách và nguồn thu nhất định.

Về triển vọng, chuyên gia cho rằng việc đặt kỳ vọng cao hay thấp với ngành du lịch hiện nay chưa có cơ sở rõ ràng. Điều quan trọng hơn là nhìn nhận đúng tiềm năng: Việt Nam sở hữu lợi thế lớn về cảnh quan thiên nhiên, bề dày lịch sử – văn hóa và vị trí địa lý thuận lợi cho kết nối quốc tế.

“Tiềm năng là có thật, nhưng khai thác được hay không lại là câu chuyện khác,” ông Minh nhấn mạnh.

Theo đó, yếu tố quyết định nằm ở cách tổ chức và vận hành của doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương. Việc quy hoạch, bảo tồn tài nguyên du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách là những yếu tố then chốt. Một điểm đến chỉ thực sự thành công khi không chỉ thu hút khách mới, mà còn khiến du khách sẵn sàng quay trở lại và giới thiệu cho người khác.

Nói cách khác, bài toán cốt lõi của du lịch Việt Nam hiện nay không phải là “có gì”, mà là “làm thế nào để trở nên hấp dẫn hơn”.

​ KHÔNG THỂ THIẾU KHÁCH QUỐC TẾ ​

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ VHTT&DL về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa.

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; tạo đột phá trong phát triển thể dục, thể thao theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đối với du lịch, cần tái cơ cấu, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa.

Nhấn mạnh vai trò của ngành đối với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng cho rằng việc thu hút mạnh khách quốc tế sẽ góp phần tăng nguồn thu từ hàng không, lưu trú, ẩm thực mà không gây áp lực lớn lên môi trường. Trong bối cảnh thế giới biến động, Việt Nam là điểm đến an toàn, song cần có giải pháp đột phá để tận dụng cơ hội, đồng thời tránh tình trạng nguồn thu lớn rơi vào các đối tác nước ngoài...