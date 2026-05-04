Đánh người phụ nữ lớn tuổi, một đối tượng ở Hải Phòng bị triệu tập

Từ mâu thuẫn giữa hai học sinh tiểu học, Lực đã tìm đến nhà bà C nói chuyện và đã dung tay chân đánh liên tiếp vào người phụ nữ này.

Hải Ninh

Ngày 4/5, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an xã Hà Bắc vừa xác minh làm rõ vụ việc, đối tượng có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Đối tượng Lực làm việc với công an.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 2/5/2026, tại nhà bà B.T.C (SN 1968, trú tại xã Hà Bắc, Hải Phòng), đối tượng Tiêu Văn Lực (SN 1988, thôn Nhân Lư, Hà Bắc, Hải Phòng) đã dùng tay chân đánh bà B.T.C.

Sau đó, bà C được đưa đi khám, điều trị tại Trung tâm y tế Thanh Hà, Hải Phòng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, ngay trong tối 2/5/2026, Công an xã Hà Bắc đã xác minh làm rõ, triệu tập đối tượng Tiêu Văn Lực lên trụ sở Công an xã để làm việc.

Nguyên nhân vụ việc được xác định, do trước đó có mâu thuẫn giữa cháu bà C và con trai đối tượng Lực (đều đang học tiểu học). Nên Lực đã tìm đến nhà bà C nói chuyện. Khi đang nói chuyện, hai bên lời qua tiếng lại và đối tượng Lực đã dùng tay chân đánh liên tiếp vào bà C.

Tại cơ quan Công an, Tiêu Văn Lực đã thừa nhận hành vi của mình.

Công an xã Hà Bắc đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối tượng Tiêu Văn Lực theo quy định.

Xã hội

Cảnh báo từ vụ người đàn ông dâm ô hai cháu bé ở Hải Phòng

Công an phường Nam Đồ Sơn vừa đưa ra cảnh báo phòng ngừa từ vụ người đàn ông có hành vi dâm ô hai cháu bé xảy ra tại Hải Phòng.

Ngày 24/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, mới đây, tại phường Nam Đồ Sơn, Hải Phòng xảy ra vụ việc có dấu hiệu dâm ô với người 16 tuổi.

Theo trình báo, khoảng 20h ngày 17/4/, cháu B.P.A (11 tuổi), bị một người đàn ông lạ mặt sờ soạng vào những vùng nhạy cảm, nên đã sợ hãi và khóc to lên làm đối tượng bỏ chạy.

