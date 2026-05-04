CSGT xác minh vụ ô tô tạt đầu chèn ngã người đi xe máy trên quốc lộ 1

Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa vừa xác minh, làm rõ vụ việc một ô tô con bất ngờ tạt sang làn, va chạm xe máy trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoạt Giang.

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô con khi lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa, bất ngờ chuyển hướng sang làn ngoài cùng bên phải, va chạm với một người đàn ông đi xe máy khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng tài xế ô tô có dấu hiệu cố tình tông xe máy và đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương xác minh, làm việc với những người liên quan.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khoảng 15h ngày 1/5/2026, anh N.Đ.S. (SN 1980, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển ô tô biển kiểm soát 36A-691.xx, chở theo mẹ, vợ và con gái, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Thanh Hóa – Ninh Bình.

Trong quá trình di chuyển, do phát sinh mâu thuẫn với mẹ nên anh S. mất tập trung khi lái xe. Khi đến Km296+270 Quốc lộ 1A, thuộc xã Hoạt Giang, do thiếu quan sát và chuyển làn không đúng quy định, ô tô do anh S. điều khiển đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 36C2-424.9x do anh L.V.D. (SN 1983, trú thôn 14, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Sau va chạm, người thân trên xe phát hiện sự việc, nhắc tài xế dừng lại. Chiếc ô tô dừng cách hiện trường khoảng 200m. Ngay sau đó, anh S. cùng gia đình đã đưa anh D. đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung để kiểm tra sức khỏe.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh L.V.D. cho biết hai bên không quen biết, trước đó không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo An Thịnh/ VTV
Công an tỉnh Quảng Ngãi siết quản lý xe tải tự đổ từ gốc

Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai kiểm tra toàn diện từ giấy tờ đến thiết bị, phối hợp xử lý các phương tiện vận tải đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang đồng loạt tổng rà soát xe tải tự đổ (xe ben), sơ mi rơ moóc từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn. Không chỉ kiểm tra trên đường, lực lượng chức năng “lật” lại từ hồ sơ đăng ký đến thực tế sử dụng, truy đến cùng chủ phương tiện, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi cơi nới thùng xe, chở quá tải – những nguy cơ trực tiếp đe dọa an toàn giao thông và môi trường.

Những ngày này, tại xã Tư Nghĩa, lực lượng Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tất bật rà soát từng phương tiện tải trọng lớn trên địa bàn. Từng xe được gọi tên, từng chủ phương tiện được đối chiếu, xác minh. Danh sách 11 xe thuộc diện kiểm tra được “soi” kỹ từ hồ sơ đăng ký đến thực tế sử dụng.

