CSGT xác minh vụ ô tô tạt đầu chèn ngã người đi xe máy trên quốc lộ 1

Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa vừa xác minh, làm rõ vụ việc một ô tô con bất ngờ tạt sang làn, va chạm xe máy trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoạt Giang.

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô con khi lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa, bất ngờ chuyển hướng sang làn ngoài cùng bên phải, va chạm với một người đàn ông đi xe máy khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng tài xế ô tô có dấu hiệu cố tình tông xe máy và đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương xác minh, làm việc với những người liên quan.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khoảng 15h ngày 1/5/2026, anh N.Đ.S. (SN 1980, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển ô tô biển kiểm soát 36A-691.xx, chở theo mẹ, vợ và con gái, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Thanh Hóa – Ninh Bình.

Trong quá trình di chuyển, do phát sinh mâu thuẫn với mẹ nên anh S. mất tập trung khi lái xe. Khi đến Km296+270 Quốc lộ 1A, thuộc xã Hoạt Giang, do thiếu quan sát và chuyển làn không đúng quy định, ô tô do anh S. điều khiển đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 36C2-424.9x do anh L.V.D. (SN 1983, trú thôn 14, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Sau va chạm, người thân trên xe phát hiện sự việc, nhắc tài xế dừng lại. Chiếc ô tô dừng cách hiện trường khoảng 200m. Ngay sau đó, anh S. cùng gia đình đã đưa anh D. đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung để kiểm tra sức khỏe.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh L.V.D. cho biết hai bên không quen biết, trước đó không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.