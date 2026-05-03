Một câu nói cứu mạng, vì sao Khang Hi phải tha cho Nạp Lan Minh Châu?

Khi bị bắt vì tham nhũng, Nạp Lan Minh Châu bất ngờ “thú nhận” tội mưu phản – một nước cờ khiến Khang Hi buộc phải cân nhắc lại.

Theo S.H/ Sở hữu Trí tuệ

Nạp Lan Minh Châu họ Nạp Lan hay còn gọi là Diệp Hách Na Lạp, sinh ra tại Mãn Châu Chính Hoàng kỳ, tự Đoan Phạm, trong gia tộc hiển hách, có quan hệ thân thích với hoàng gia.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Tổng quản Phủ Nội vụ, Thượng thư Bộ Hình, Thượng thư Bộ Binh, Tả đô ngự sử Đô sát viện, Đại học sĩ Võ Anh Điện của nhà Thanh, thời Khang Hi.

Nạp Lan Minh Châu được hoàng đế Khang Hi vô cùng trọng dụng nhờ có tài trí hơn người. Hơn nữa, Nạp Lan Minh Châu cũng rất hiểu tâm ý của hoàng đế. Trong các vấn đề loạn Tam phiên, thống nhất Đài Loan, chống đói, ý kiến của Nạp Lan Minh Châu thường là câu trả lời mà Khang Hi muốn nghe nhất.

Vua Khang Hi

Bên cạnh việc ái mộ tài trí của Nạp Lan Minh Châu, hoàng đế Khang Hi còn lợi dụng ông để cân bằng thế lực đủ với Sách Ngạch Đồ - nhân vật có xuất thân cao quý và có mối quan hệ thân thiết với hoàng tộc.

Biết được dụng ý của vua Khang Hi, Nạp Lan Minh Châu tìm mọi cách thu phục văn quan võ tướng bên cạnh mình. Tuy nhiên, không lâu sau những toan tính của ông đã bại lộ do nhà vua nhận được mật tấu của Trực lệ tuần phủ ở Thành Long.

Hai nhân vật Sách Ngạch Đồ (trái) và Nạp Lan Minh Châu (phải) trong phim truyền hình Trung Quốc

Nội dung trong đó viết: “Các quan đã bị Nạp Lan Minh Châu và Dư Quốc Trụ mua xong rồi”. Điều này có nghĩa là các quan triều Thanh khi đó về cơ bản đã bị hai người này mua chuộc lôi kéo về phe cánh của họ.

Nhận thấy thế lực của Nạp Lan Minh Châu đã vượt quá tầm kiểm soát, vua Khang Hi cố gắng tìm ra biện pháp răn đe kịp thời. Cuối cùng, nhà vua chỉ cho bắt Nạp Lan Minh Châu với tội danh tham nhũng và nhận hối lộ, xem như không liên quan những người khác để tránh nhiễu loạn triều đình.

Những ngày ngồi tù, Nạp Lan Minh Châu tìm cách thoát thân vì cho rằng khó thoát khỏi cái chết. Sau nhiều năm bên cạnh Khang Hi, Nạp Lan Minh Châu cơ bản cũng hiểu được suy nghĩ của hoàng đế.

Nạp Lan Minh Châu nghĩ cách tự cứu mình (Ảnh minh họa)

Thế là trong những ngày chờ hành quyết, Nạp Lan Minh Châu đã tập trung phân tích tình hình chính trị lúc bấy giờ, quyết định la lớn là muốn gặp hoàng đế. Không chỉ thế, ông còn nói là mình đã kéo bè kết cánh, mưu đồ tạo phản.

Nghe xong tin, Hoàng đế Khang Hi hiểu ra ngay dụng ý của Nạp Lan Minh Châu “thú nhận” sự thật. Đây cũng là điều mà nhà vua đã nghĩ đến và lo ngại ngay từ khi cho bắt Nạp Lan Minh Châu.

Bởi lẽ, mưu phản là trọng tội, không phải việc mà một hai người có thể làm được. Vậy nên nếu điều tra chắc chắn sẽ liên đới rất nhiều người. Trong khi phe cánh Nạp Lan Minh Châu chắc chắn sẽ bảo vệ ông ta, gây bất lợi cho chính hoàng đế. Mặt khác, nếu diệt trừ Nạp Lan Minh Châu cùng phe cánh của ông ta, thì phe cánh của Sách Ngạch Đồ lại trở thành “độc chiếm đại cục”.

Cuối cùng, hoàng đế Khang Hi chỉ còn cách tha tội chết, trả tự do và phục chức cho Nạp Lan Minh Châu. Nước cờ này quả là quá mạo hiểm, chỉ có người thân tín bên Khang Hi hơn 20 năm và quá hiểu vị hoàng đế này như Nạp Lan Minh Châu mới dám liều thực hiện.

Nạp Lan Minh Châu được tha tội chết và phục chức (ảnh minh họa)

Dù sao sau đó, Nạp Lan Minh Châu cũng đã đánh mất sự tín nhiệm của hoàng đế. Tuy có được phục chức nhưng ông ta cũng không còn được Khang Hi trọng dụng.

Kho tri thức

Ảnh hiếm chân dung mỹ nữ và phi tần cuối triều Thanh

Dù chỉ là những tấm ảnh cũ nhưng nó vẫn cho thấy cái nhìn rõ nét, chân thực về xã hội cuối thời kỳ nhà Thanh. 

Từ Hi Thái hậu đi dạo: Là một người nổi tiếng thích lưu lại hình ảnh của mình nhưng ít ai biết rằng Từ Hi Thái hậu ban đầu không hề thích bị chụp ảnh. Tuy nhiên, bà đã tăng dần niềm yêu thích với nhiếp ảnh nên kể từ đó, rất nhiều hình ảnh của bà cùng các phi tần, người hầu trong cung được lưu lại.
Trường nữ sinh: Nếu như thời phong kiến, việc phụ nữ được đi học là vô cùng hiếm hoi thì vào cuối thời kỳ nhà thanh, một ngôi trường nữ sinh đã được mở cửa. Hình ảnh cho thấy xã hội đã dần biến chuyển và thay đổi rất nhiều.

Trường nữ sinh: Nếu như thời phong kiến, việc phụ nữ được đi học là vô cùng hiếm hoi thì vào cuối thời kỳ nhà thanh, một ngôi trường nữ sinh đã được mở cửa. Hình ảnh cho thấy xã hội đã dần biến chuyển và thay đổi rất nhiều.

Kho tri thức

Giải mã khả năng kiếm tiền siêu đẳng của Càn Long thời Thanh thịnh

Phía sau cuộc sống xa hoa tột đỉnh, Càn Long vẫn tạo nên nguồn thu bền vững, khiến hậu thế kinh ngạc về khả năng điều hành tài chính của ông.

Ngoài hưởng lạc, Càn Long còn kiếm tiền giỏi thế nào?

Hậu thế truyền tai nhau rằng lịch sử Trung Quốc có 2 vị Hoàng đế rất biết xài tiền và tiêu tiền nhiều đến mức khiến quốc khố rỗng tuếch.

Kho tri thức

Sự thật nào phía sau nghi án di chiếu giả thời vua Thuận Trị?

Việc Thuận Trị có thực sự trao quyền cho Ngao Bái và các đại thần hay không vẫn là bí ẩn, dấy lên loạt giả thuyết về âm mưu chính trị của Hiếu Trang Thái hậu.

Hoàng đế Thuận Trị qua đời bí ẩn, Hiếu Trang Thái hậu cấu kết Ngao Bái lập di chiếu giả?

Hoàng đế Thuận Trị (Ái Tân Giác La Phúc Lâm), niên hiệu Thuận Trị, miếu hiệu Thế Tổ, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1638, mất ngày 5 tháng 2 năm 1661, là vị hoàng đế thứ ba nhà Thanh, và là người đầu tiên thực sự cai trị toàn cõi Trung Hoa (từ 1644).

