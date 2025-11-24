Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Giải mã khả năng kiếm tiền siêu đẳng của Càn Long thời Thanh thịnh

Phía sau cuộc sống xa hoa tột đỉnh, Càn Long vẫn tạo nên nguồn thu bền vững, khiến hậu thế kinh ngạc về khả năng điều hành tài chính của ông.

Theo Trung Hạ/Phụ Nữ Số

Ngoài hưởng lạc, Càn Long còn kiếm tiền giỏi thế nào?

Hậu thế truyền tai nhau rằng lịch sử Trung Quốc có 2 vị Hoàng đế rất biết xài tiền và tiêu tiền nhiều đến mức khiến quốc khố rỗng tuếch.

Một là Hán Vũ đế Lưu Triệt. Trong thời gian trị vì, ông đã tiêu gần như toàn bộ số tiền mà ông nội Hán Văn đế và cha Hán Cảnh đế tích lũy được. Tuy nhiên, Lưu Triệt được đánh giá là vị Hoàng đế tài ba, ông chủ yếu tiêu tiền vào quân sự để củng cố nền cai trị và mở cửa ra bên ngoài.

Người còn lại cũng tiêu tốn tiền bạc do hai Hoàng đế trước tích cóp, người này chính là Càn Long đế của nhà Thanh.

Bắt đầu từ thời Khang Hi, nhà Thanh bước vào giai đoạn phát triển cực thịnh. Khang Hi và Ung Chính tích lũy được rất nhiều tiền bạc cho triều đình. Dân chúng lúc bấy giờ cũng xem như giàu có và sung túc, mở đầu giai đoạn Khang Càn thịnh thế nổi tiếng.

Đến thời Càn Long, sự thịnh thế đã lên đến đỉnh và trên đà tụt dốc.

Càn Long chủ yếu dùng tiền vào quân sự, cứu trợ thiên tai, ban thưởng cho các quan đại thần... Đặc biệt là chi cho những khoản tận hưởng cuộc sống và vui chơi giải trí.

Càn Long đã thực hiện 6 lần tuần du xuôi dòng Dương Tử đến thăm thú vùng Giang Nam trù phú. Càn Long tuần du phương Nam 6 lần, bằng với số lần tuần du của Khang Hi. Tuy nhiên, chi phí mỗi chuyến đi của Càn Long nhiều gấp 10 lần so với Khang Hi.

Khang Hi tuần du để quan sát dân tình và chăm lo việc nước. Ngược lại, Càn Long chủ yếu đi thăm thú, ăn chơi hưởng lạc. Ông thường bắt đầu những chuyến tuần du vào mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm.

Một trong những chuyến tuần du tốn kém nhất phải kể đến vào năm Càn Long thứ 12 (năm 1748), Càn Long học theo Khang Hi, cùng với mẹ là Sùng Khánh Hoàng thái hậu, xuống Giang Nam thăm thú.

Theo Thanh sử, trong chuyến tuần du này, chỉ riêng thuyền lớn đã huy động hơn 1.000 chiếc. Càn Long thích nghe kinh kịch, nên suốt lộ trình, các nơi Càn Long đi qua, quan lại đều cho xây dựng sân khấu để hát xướng. Những gánh hát nổi tiếng của Trung Quốc bấy giờ đều đổ xô đến hai tỉnh Giang Nam, Chiết Giang biểu diễn.

Thuyền lớn mà Càn Long sử dụng phải dùng đến sức kéo của cả ngàn dân phu mới di chuyển được trên sông. Riêng ngựa được huy động đến 6.000 con, lạc đà 600 con, người hầu, cung nữ, phi tần cho đi theo đến vài ngàn người.

Đặc biệt, ở những nơi Càn Long đi qua, giá của hàng hóa lại bị đội lên gấp hai, ba lần, khiến cho Nội vụ phủ (bộ phận quản lý tài chính của triều đình) phải oằn mình trang trải. Ước tính, chi phí cho mỗi cuộc tuần du của Càn Long lên đến 200 triệu lạng bạc.

Vì tiêu xài quá độ, Nội vụ phủ nhiều năm liền bị thâm hụt ngân quỹ, còn các đại thần mỗi khi nghe hai chữ “tuần du” đều khiếp vía. Tình trạng hao hụt chỉ chấm dứt, khi Hòa Thân tiếp quản chức tổng quản Nội vụ phủ.

Song mặc dù tiêu tiền khủng khiếp, nhưng Khang Càn thịnh thế không phải là hư danh, Càn Long vẫn có cách để duy trì sự thịnh vượng đến hết thời gian trị vì của mình. Một trong những cách đó là kiếm tiền.

"Mật ký đương" là hồ sơ của Sở quân cơ nhà Thanh, ghi lại những cách tích lũy tiền bạc của Càn Long.

Cách 1: Tịch thu tài sản của quan lại phạm tội, đặc biệt là những tham quan chuyên giấu giếm tài sản qua mắt triều đình. Đến lúc cần dùng tiền, Càn Long sẽ phanh phui mọi tội lỗi của những kẻ đó hòng lấy đi tài sản vốn không thuộc về họ.

Cũng có một số quan viên không tham nhũng, nhưng chỉ cần họ phạm tội, Càn Long sẽ ngưng trả lương, đồng nghĩa với việc bị cách chức.

Cách 2: Buộc các thương nhân, quý tộc giàu có ở nhiều nơi quyên góp tiền. Loại chuyện này xảy ra rất nhiều vào thời Càn Long. Nếu có chiến tranh hay thiên tai, những thương nhân giàu có đó thường “không bỏ công cũng phải bỏ tiền”.

Nhưng muốn họ chi tiền ra cũng cần một số thủ đoạn. Càn Long chỉ cần nêu ra vài “gợi ý”, kẻ khác lập tức phục tùng, như hỏi: “Số tiền này, mảnh đất này từ đâu mà ra?”...

Phần lớn không ai muốn đắc tội với Thiên tử và triều đình nên cũng đành “bấm bụng” chi tiền, mang danh cứu giúp thiên hạ, làm việc lớn.

Cách 3: “Nghị tội ngân” - Quỹ đóng tiền phạm lỗi.

Nếu một quan viên trong triều mắc lỗi, hoặc Hoàng đế cho rằng họ có lỗi, người này có thể tránh được việc bị Thiên tử trách phạt bằng cách "tự chuộc lỗi" - nộp tiền vào quỹ chung.

“Nghị tội ngân” được vận hành bằng cách tự nguyện, nhưng không thể trả giá, luận theo mức độ nghiêm trọng của lỗi mắc phải mà định. Quan viên cũng có quyền không nộp quỹ, nhưng có thể phải đối mặt với các hình phạt như cách chức và đày ải, nên hầu như ai cũng sẵn lòng nộp tiền cho yên chuyện.

#Càn Long #Nhà Thanh #Khang Càn thịnh thế #Hán Vũ Đế #Lưu Triệt #Khang Hi

Bài liên quan

Kho tri thức

Không phải Càn Long, đây mới là hoàng tử được Ung Chính sủng ái nhất

Mọi người đều nghĩ Hoằng Lịch là con trai được vua Ung Chính yêu thương nhất. Nhưng sự thật lại hé lộ một cái tên hoàn toàn bất ngờ khiến hậu thế ngỡ ngàng.

Càn Long và Khang Hi có rất nhiều điểm tương đồng. Càn Long còn đặt Hoàng Gia Gia (ông nội) của mình làm tấm gương, tình cảm sâu đậm giữa hai ông cháu đã tạo cơ hội cho Ung Chính lên ngôi. Vì thế nên Càn Long cũng cực kỳ được Ung Chính trọng dụng. Phải biết rằng, năm Khang Hi thứ 60, ông lão Khang Hi lần đầu tiên tới Viên Minh Viên và nhìn trúng cháu trai Hoằng Lịch của mình. Niềm vui hạnh phúc trong gia đình đã giúp Khang Hi - người đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn người thừa kế như được nhẹ lòng hơn.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Vì sao vua Càn Long sủng ái Hòa Thân đến cùng, dù biết là đại tham quan?

Càn Long thừa hiểu Hòa Thân tham nhũng, nhưng vẫn dung túng và trọng dụng suốt nhiều năm. Đằng sau mối quan hệ đặc biệt ấy là những toan tính quyền lực gì?

Khi nhắc đến Hòa Thân, ai cũng biết đây là một một nhân vật khét tiếng với danh xưng “đệ nhất quan tham” trong lịch sử Trung Hoa. Của cải mà Hòa Thân đã tham ô, nhận hối lộ thì không có bất kỳ một vị quan tham nhũng nào trong lịch sử Trung Quốc cổ đại và hiện đại vượt qua được. Có người ví rằng: Lòng tham vô đáy của Hòa Thân tựa nạn đại dịch hoành hành khắp nơi khiến không ít quan lớn, quan bé đều bị “lây nhiễm” và ra sức tham nhũng. Sở dĩ Hòa Thân có thể vươn lên đỉnh cao của quyền lực rồi làm mưa làm gió như vậy là nhờ sự sủng ái đặc biệt của Hoàng đế Trung Hoa khi đó là Càn Long. Đối với Càn Long, Hòa Thân quan trọng đến mức ngày nào không gặp được Hòa Thân là Càn Long không chịu được. Sự sủng ái thậm chí còn hơn cả Hán Ai Đế đối với Đổng Hiền xưa. Vậy tại sao Hòa Thân lại có được sự ưu ái đặc biệt này?

Theo lời đồn đại, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Càn Long đã có ấn tượng rất đặc biệt với vẻ ngoài của Hòa Thân. Bởi vẻ ngoài ấy hao hao với một người tỳ thiếp đã bị thất sủng và qua đời do lỗi của Càn Long khi ông còn nhỏ. Năm Hương phi (tên người tỳ thiếp trên) chết cũng là năm Hòa Thân chào đời. Chiếc bớt trên trán của Hòa Thân rất giống chiếc bớt của Hương phi nên Càn Long cho rằng, nàng đã đầu thai sang kiếp khác thành Hòa Thân. Với niềm tin như vậy, Càn Long vô cùng cảm mến và quyết định sẽ dành nhiều ưu ái cho Hòa Thân để bù đắp cho sự oan uổng, thiệt thòi trong kiếp trước. Đây chính là xuất phát điểm vô cùng thuận lợi của Hòa Thân. Tuy nhiên, sự hiển đạt sau này của ông ta lại chính là nhờ vào tài năng phi phàm của bản thân.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Càn Long phô trí tuệ đế vương qua chuyện hai tướng xin thưởng khác lạ

Hai vị tướng đưa ra yêu cầu tưởng đơn giản mà oái oăm. Cách Càn Long xử lý phơi bày bản lĩnh trị quốc và nghệ thuật dụng nhân thiên tài.

Bài thơ "Kỷ Hợi Tuế" có câu, đại ý là: "Đừng nhắc đến chuyện phong hầu, vì một khi có tướng quân được phong hầu thì hàng nghìn vạn sinh mạng đã ngã xuống."

Trong suốt các thời đại phong kiến, rất nhiều vị tướng kiệt xuất đã chinh chiến nơi trận mạc để bảo vệ đất nước. Nhưng rồi người ta nhận ra, trong số những vị tướng đó, không phải ai cũng có một kết cục viên mãn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới