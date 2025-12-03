Ảnh hiếm chân dung mỹ nữ và phi tần cuối triều Thanh

Từ Hi Thái hậu đi dạo: Là một người nổi tiếng thích lưu lại hình ảnh của mình nhưng ít ai biết rằng Từ Hi Thái hậu ban đầu không hề thích bị chụp ảnh. Tuy nhiên, bà đã tăng dần niềm yêu thích với nhiếp ảnh nên kể từ đó, rất nhiều hình ảnh của bà cùng các phi tần, người hầu trong cung được lưu lại.