Ảnh hiếm chân dung mỹ nữ và phi tần cuối triều Thanh

Kho tri thức

Ảnh hiếm chân dung mỹ nữ và phi tần cuối triều Thanh

Dù chỉ là những tấm ảnh cũ nhưng nó vẫn cho thấy cái nhìn rõ nét, chân thực về xã hội cuối thời kỳ nhà Thanh. 

Từ Hi Thái hậu đi dạo: Là một người nổi tiếng thích lưu lại hình ảnh của mình nhưng ít ai biết rằng Từ Hi Thái hậu ban đầu không hề thích bị chụp ảnh. Tuy nhiên, bà đã tăng dần niềm yêu thích với nhiếp ảnh nên kể từ đó, rất nhiều hình ảnh của bà cùng các phi tần, người hầu trong cung được lưu lại.
Trường nữ sinh: Nếu như thời phong kiến, việc phụ nữ được đi học là vô cùng hiếm hoi thì vào cuối thời kỳ nhà thanh, một ngôi trường nữ sinh đã được mở cửa. Hình ảnh cho thấy xã hội đã dần biến chuyển và thay đổi rất nhiều.
Tiểu thư con nhà giàu cùng người hầu riêng của mình
Đệ nhất kỹ nữ thời nhà Thanh: Sài Kim Hoa, một trong ba kỹ nữ nổi tiếng nhất vào cuối triều đại nhà Thanh. Dù đã trải qua nhiều năm, bức chân dung của nhân vật này vẫn khiến nhiều người xuýt xoa trước vẻ đẹp diễm lệ của bà.
Các phi tần, cách cách trong Vương triều nhà Thanh: Trong hình có sự xuất hiện của Trác Phúc tấn Lưu Giai Thị (ngồi ghế) và phi tần, cách cách khác. Đứa trẻ ăn mặc sang trọng bên trái được cho là nhiếp Chính vương Tái Phong, cha của Hoàng đế Phổ Nghi sau này.
Chân dung một người phụ nữ Mãn Châu ngày xưa đã được phục chế màu
Bức ảnh chụp một phụ nữ quý tộc Trung Quốc và một người phụ nữ nước ngoài xinh đẹp, duyên dáng
Theo Thanh Tâm/Phụ Nữ Số
