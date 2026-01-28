Hà Nội

Bạn đọc

Mối quan hệ "hữu hảo" giữa Công ty Xây dựng Số 8 và Công ty Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh [Kỳ 2]

Trong lịch sử đấu thầu, Công ty TNHH Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8 từng tham gia 7 gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh mời và trúng cả 7.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngoài các gói thầu chỉ định, Công ty Số 8 còn là cái tên quen thuộc tại các gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh mời thầu. Thống kê dữ liệu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 7 gói thầu do đơn vị này mời thầu và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

Tổng giá trị trúng thầu tại bên mời thầu này lên tới hơn 15,26 tỷ đồng. Mặc dù tham gia nhiều gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh, nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình tại đây chỉ đạt khoảng 2,8%.

Điển hình là gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình, mở thầu ngày 09/05/2025. Tại gói thầu này, Công ty Số 8 trúng thầu với vai trò liên danh chính của "Liên danh Công ty số 8 - Công ty số 2" với giá trị lớn: 11.489.568.300 đồng. Dù có 4 nhà thầu khác cùng tham gia cạnh tranh nhưng Công ty Số 8 vẫn xuất sắc giành chiến thắng.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Khi một nhà thầu trúng thầu liên tiếp tại một bên mời thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư và bên mời thầu cần tăng cường trách nhiệm giải trình về tính minh bạch và công bằng, đảm bảo không có sự ưu ái hay phân biệt đối xử trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Năng lực thực thi và bài toán hiệu quả kinh tế từ những gói thầu sát giá dự toán

#Quan hệ hợp tác doanh nghiệp #Quy trình đấu thầu và trúng thầu #Chính sách và quy định pháp luật #Chống tiêu cực trong đấu thầu #Hiệu quả kinh tế và tiết kiệm ngân sách

