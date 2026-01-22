Soi năng lực Công ty Hathaco: Trượt 38 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco có tỷ lệ trượt thầu khá cao khi tham gia đấu thầu tại nhiều địa phương.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến ngày 20/1/2026, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco (MST: 1801336846) đã tham gia tổng cộng 61 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Kết quả thu về khá khiêm tốn khi doanh nghiệp này chỉ trúng 11 gói, trong khi trượt tới 38 gói, 11 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu tích lũy (bao gồm liên danh) của nhà thầu này đạt hơn 26,2 tỷ đồng. Nếu chỉ tính riêng các gói thầu trúng thầu với vai trò độc lập, con số này là khoảng 13,1 tỷ đồng. Điều này đặt ra câu hỏi về năng lực cạnh tranh trực diện của doanh nghiệp khi tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt khoảng 18%.

Phân tích dữ liệu lịch sử, có thể thấy Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco có mối quan hệ khá mật thiết với một số Chủ đầu tư nhất định. Điển hình như tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc, nhà thầu này đã tham gia 7 gói thầu và trúng tới 4 gói (tỷ lệ trên 50%). Tổng giá trị trúng thầu tại đơn vị này là hơn 1,2 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt mức khá cao, khoảng 59,61% so với giá dự toán (chỉ tính các gói có công bố giá).

Ngược lại, tại một số đơn vị khác, "vận may" không mỉm cười với Hathaco. Ví dụ, tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Tiến Vinh, nhà thầu tham gia 3 gói thầu nhưng đều trượt thầu. Tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, trong số 3 gói tham gia, Hathaco trượt 2 gói và 1 gói đang chờ kết quả.

Đáng chú ý, các đối thủ thường xuyên "ngáng đường" Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco có thể kể đến Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn Thi và Công ty CP Kiến trúc Nội thất Tinh Mộc. Trong 11 lần đối đầu với Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn Thi, Hathaco chỉ giành chiến thắng 2 lần nhưng để thua tới 8 lần.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Một doanh nghiệp có tỷ lệ trượt thầu cao (trên 60%) như trường hợp này phản ánh hai khả năng: hoặc năng lực hồ sơ/giá cả chưa đủ mạnh so với các đối thủ cùng phân khúc, hoặc chiến lược tham gia thầu đang gặp vấn đề trong việc định vị thị trường".

