Bạn đọc

Soi năng lực Công ty Hathaco: Trượt 38 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco có tỷ lệ trượt thầu khá cao khi tham gia đấu thầu tại nhiều địa phương.

Hải Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến ngày 20/1/2026, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco (MST: 1801336846) đã tham gia tổng cộng 61 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Kết quả thu về khá khiêm tốn khi doanh nghiệp này chỉ trúng 11 gói, trong khi trượt tới 38 gói, 11 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu tích lũy (bao gồm liên danh) của nhà thầu này đạt hơn 26,2 tỷ đồng. Nếu chỉ tính riêng các gói thầu trúng thầu với vai trò độc lập, con số này là khoảng 13,1 tỷ đồng. Điều này đặt ra câu hỏi về năng lực cạnh tranh trực diện của doanh nghiệp khi tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt khoảng 18%.

Phân tích dữ liệu lịch sử, có thể thấy Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco có mối quan hệ khá mật thiết với một số Chủ đầu tư nhất định. Điển hình như tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc, nhà thầu này đã tham gia 7 gói thầu và trúng tới 4 gói (tỷ lệ trên 50%). Tổng giá trị trúng thầu tại đơn vị này là hơn 1,2 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt mức khá cao, khoảng 59,61% so với giá dự toán (chỉ tính các gói có công bố giá).

screen-shot-2026-01-22-at-091258.png
Ảnh minh họa

Ngược lại, tại một số đơn vị khác, "vận may" không mỉm cười với Hathaco. Ví dụ, tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Tiến Vinh, nhà thầu tham gia 3 gói thầu nhưng đều trượt thầu. Tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, trong số 3 gói tham gia, Hathaco trượt 2 gói và 1 gói đang chờ kết quả.

Đáng chú ý, các đối thủ thường xuyên "ngáng đường" Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco có thể kể đến Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn Thi và Công ty CP Kiến trúc Nội thất Tinh Mộc. Trong 11 lần đối đầu với Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn Thi, Hathaco chỉ giành chiến thắng 2 lần nhưng để thua tới 8 lần.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Một doanh nghiệp có tỷ lệ trượt thầu cao (trên 60%) như trường hợp này phản ánh hai khả năng: hoặc năng lực hồ sơ/giá cả chưa đủ mạnh so với các đối thủ cùng phân khúc, hoặc chiến lược tham gia thầu đang gặp vấn đề trong việc định vị thị trường".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Năng lực tài chính và bước tiến mới của Công ty Hathaco trong năm 2025

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Hathaco trúng gói thầu thiết bị tại Ô Môn: Tiết kiệm ngân sách hơn 7% [Kỳ 1]

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco vừa được công bố trúng gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục tại Ô Môn với tỷ lệ tiết kiệm đạt trên 7%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 06/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ô Môn đã có Quyết định số 189/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và đồ chơi ngoài trời. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco (địa chỉ tại phường An Bình, Cần Thơ).

Gói thầu này có mã số TBMT: IB2500359531, thuộc dự án cùng tên với tổng mức đầu tư được duyệt là 2.195.345.420 đồng. Giá dự toán của gói thầu được phê duyệt ở mức 1.998.484.000 đồng. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco đã trúng thầu với giá 1.851.510.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 146.974.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,35%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia: Những gói thầu tiết kiệm "nhỏ giọt" tại Đắk Lắk [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 12/2025, Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia đã liên tiếp trúng các gói thầu mua sắm trang thiết bị tại Đắk Lắk với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức rất thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, những ngày cuối năm 2025, hoạt động đấu thầu tại tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự hiện diện đậm nét của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Giáo dục Phạm Gia (MST: 0310809369; địa chỉ trụ sở tại 480/51/6 Bình Quới, Phường Bình Quới, TP HCM). Đáng chú ý, một số gói thầu do doanh nghiệp này trúng có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt mức "siêu thấp", gây nghi vấn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Cụ thể, tại gói thầu "Mua sắm trang thiết bị giảng dạy" thuộc dự án cùng tên của Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk (Số E-TBMT: IB2500593002-00), Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia đã vượt qua đối thủ là Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Trúc để giành chiến thắng. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1657/QĐ-CĐYT ký ngày 26/12/2025, giá trúng thầu là 2.456.680.000 đồng. So với giá gói thầu 2.475.000.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách chỉ hơn 18 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,74%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Xây dựng Xuân Bách: "Gương mặt thân quen" tại các phường Hội An Đông, Hội An Tây [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách cho thấy sự tập trung đáng kinh ngạc tại một số Chủ đầu tư "ruột" ở địa bàn Đà Nẵng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những "điểm tựa" vững chắc cho chuỗi thành tích trúng thầu của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách chính là Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Đông. Theo các quyết định hành chính, đơn vị này mới được thành lập từ ngày 15/07/2025 theo quyết định của UBND phường Hội An Đông.

Tuy nhiên, ngay sau khi đi vào hoạt động, đơn vị này đã liên tục phê duyệt cho nhà thầu Xuân Bách trúng nhiều gói thầu xây lắp quan trọng. Ngoài gói thầu thi công xây dựng công trình tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng, vào ngày 05/12/2025 Giám đốc Lê Công Sỹ tiếp tục ký các quyết định phê duyệt cho doanh nghiệp này trúng thầu tại dự án Trụ sở Đảng (giá 804.738.000 đồng) và 30/12/2025 gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình tại dự án Trụ sở UBND.

Xem chi tiết

