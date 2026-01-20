Công ty Hathaco trúng gói thầu thiết bị tại Ô Môn: Tiết kiệm ngân sách hơn 7% [Kỳ 1]

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco vừa được công bố trúng gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục tại Ô Môn với tỷ lệ tiết kiệm đạt trên 7%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 06/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ô Môn đã có Quyết định số 189/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và đồ chơi ngoài trời. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco (địa chỉ tại phường An Bình, Cần Thơ).

Gói thầu này có mã số TBMT: IB2500359531, thuộc dự án cùng tên với tổng mức đầu tư được duyệt là 2.195.345.420 đồng. Giá dự toán của gói thầu được phê duyệt ở mức 1.998.484.000 đồng. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco đã trúng thầu với giá 1.851.510.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 146.974.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,35%.

Biên bản mở thầu ghi nhận có 02 nhà thầu tham gia dự thầu. Ngoài đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH P&N (MST: 1800635699) cũng nộp hồ sơ dự thầu với giá 1.968.550.000 đồng. Tuy nhiên, nhà thầu này bị loại do xếp hạng 2 sau khi đánh giá về giá.

Đáng chú ý, trong quá trình đánh giá E-HSDT, vào ngày 18/09/2025, Chủ đầu tư đã phải gửi công văn yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco làm rõ một số nội dung trong hồ sơ dự thầu. Sau khi nhà thầu cung cấp tài liệu giải trình vào ngày 19/09/2025, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tiến Vinh mới đánh giá hồ sơ đạt yêu cầu để đi tiếp vào các bước sau.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Việc yêu cầu làm rõ hồ sơ là nghiệp vụ bình thường trong đấu thầu nhằm đảm bảo tính chính xác của các thông tin kê khai. Tuy nhiên, trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư và sự minh bạch trong quá trình đánh giá của tổ chuyên gia là yếu tố then chốt để đảm bảo tính công bằng theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP".

