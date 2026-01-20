Hà Nội

Công ty Hathaco trúng gói thầu thiết bị tại Ô Môn: Tiết kiệm ngân sách hơn 7% [Kỳ 1]

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco vừa được công bố trúng gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục tại Ô Môn với tỷ lệ tiết kiệm đạt trên 7%.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 06/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ô Môn đã có Quyết định số 189/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và đồ chơi ngoài trời. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco (địa chỉ tại phường An Bình, Cần Thơ).

Gói thầu này có mã số TBMT: IB2500359531, thuộc dự án cùng tên với tổng mức đầu tư được duyệt là 2.195.345.420 đồng. Giá dự toán của gói thầu được phê duyệt ở mức 1.998.484.000 đồng. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco đã trúng thầu với giá 1.851.510.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 146.974.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,35%.

Biên bản mở thầu ghi nhận có 02 nhà thầu tham gia dự thầu. Ngoài đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH P&N (MST: 1800635699) cũng nộp hồ sơ dự thầu với giá 1.968.550.000 đồng. Tuy nhiên, nhà thầu này bị loại do xếp hạng 2 sau khi đánh giá về giá.

do-choi-ngoai-troi.jpg
Ảnh minh hoạ (Ảnh internet)

Đáng chú ý, trong quá trình đánh giá E-HSDT, vào ngày 18/09/2025, Chủ đầu tư đã phải gửi công văn yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco làm rõ một số nội dung trong hồ sơ dự thầu. Sau khi nhà thầu cung cấp tài liệu giải trình vào ngày 19/09/2025, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tiến Vinh mới đánh giá hồ sơ đạt yêu cầu để đi tiếp vào các bước sau.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Việc yêu cầu làm rõ hồ sơ là nghiệp vụ bình thường trong đấu thầu nhằm đảm bảo tính chính xác của các thông tin kê khai. Tuy nhiên, trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư và sự minh bạch trong quá trình đánh giá của tổ chuyên gia là yếu tố then chốt để đảm bảo tính công bằng theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Soi năng lực Công ty Hathaco: Trượt 33 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Công ty An Dương Phát: Sức khỏe tài chính và năng lực đấu thầu đáng nể [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng thầu dày đặc và tỷ lệ thắng thầu cao, Công ty TNHH An Dương Phát đang chứng minh vị thế của một nhà thầu uy tín trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực phía Nam.

Việc Công ty TNHH An Dương Phát vượt qua nhiều đối thủ để giành gói thầu tại dự án Trường THPT Nguyễn Văn Linh không phải là điều bất ngờ khi nhìn vào lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Theo dữ liệu tổng hợp, nhà thầu có trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng này đã tham gia tổng cộng 84 gói thầu, trong đó trúng tới 52 gói với tổng giá trị hơn 328 tỷ đồng.

Tỷ lệ trúng thầu đạt hơn 60% là một con số minh chứng cho năng lực thực thi và sự chuẩn bị hồ sơ bài bản. Năm 2025 đánh dấu một năm hoạt động sôi nổi của đơn vị này với 06 gói thầu tham gia, đạt tỷ lệ trúng 50%. Ngoài gói thầu số 12 tại Hàm Thuận Bắc, Công ty TNHH An Dương Phát còn khẳng định tên tuổi qua các dự án lớn như gói thầu số 07 xây lắp toàn bộ công trình (trị giá hơn 38 tỷ đồng) hay các gói thầu y tế trọng điểm tại Bình Thuận.

Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách: "Siêu năng lực" trúng thầu 100% tại Đà Nẵng [Kỳ 1]

Trong bối cảnh TP Đà Nẵng đang kiện toàn bộ máy sau sắp xếp hành chính, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách gây ngỡ ngàng với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% trong năm 2025.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách (có trụ sở tại số 15 Lê Hồng Phong, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) đang trở thành một hiện tượng "lạ" trong giới đấu thầu tại địa phương. Theo dữ liệu lịch sử, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 04/2019 do ông Nguyễn Xuân Triều làm đại diện pháp luật. Tính đến thời điểm 15/1/2026, nhà thầu này đã tham gia 79 gói thầu, trong đó trúng tới 71 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 90%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đỉnh cao "bất bại" của doanh nghiệp này tập trung vào năm 2025. Theo tài liệu thu thập được, trong năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách đã tham gia 35 gói thầu và trúng thầu cả 35 gói, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Trong những tháng cuối năm 2025, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên Phú liên tiếp được lựa chọn thực hiện hai gói thầu cung cấp vôi bột tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng. Sawaco đã làm rõ những góc nhìn đa chiều về tính đặc thù của ngành nước và sự thay đổi trong hành lang pháp lý hiện nay.

"Cú hat-trick" chỉ định thầu và lịch sử trúng thầu

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong quý 4/2025, Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) đã được lựa chọn thực hiện 3 gói thầu cung cấp vôi bột cho Nhà máy nước Thủ Đức thuộc Sawaco. Cụ thể:

