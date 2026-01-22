Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia và chuỗi trúng thầu tại Lâm Đồng [Kỳ 2]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Lâm Đồng là địa bàn hoạt động sôi nổi nhất của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Giáo dục Phạm Gia với 51 gói thầu đã tham gia. Đáng kinh ngạc hơn, tại Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng, doanh nghiệp này đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

Thống kê dữ liệu cho thấy, trong số 10 gói thầu tham gia tại Ban QLDA Đức Trọng, Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia đã trúng cả 10 gói với tổng giá trị lên đến 159.402.738.005 đồng trong giai đoạn 2021-2023. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đây trung bình là 96,76%, đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm chỉ đạt khoảng 3,24%.

Các gói thầu tiêu biểu có thể kể đến như: "Thi công xây dựng, mua sắm thiết bị Trường Trung học cơ sở Ninh Gia" (Quyết định số 512/QĐ-UBND) và "Thi công xây dựng, mua sắm thiết bị trường Tiểu học Lý Tự Trọng" (Quyết định số 511/QĐ-UBND) cùng được phê duyệt vào ngày 27/09/2023. Việc một nhà thầu liên tục "bách chiến bách thắng" tại một đơn vị mời thầu duy nhất trong nhiều năm là hiện tượng hiếm thấy trong hoạt động đấu thầu công khai.

Không chỉ dừng lại ở quy mô cấp huyện, tại cấp xã, Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia cũng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối. Tại UBND xã Đam Rông 1 (Lâm Đồng), doanh nghiệp này thường xuyên được lựa chọn qua hình thức chỉ định thầu rút gọn. Chỉ tính riêng tháng 12/2025, Chánh văn phòng HĐND&UBND xã Nguyễn Văn Thu đã ký liên tiếp các quyết định chỉ định thầu cho đơn vị này.

Cụ thể, Quyết định số 38/QĐ-VP ngày 19/12/2025 cho gói thầu mua sắm trang thiết bị CNTT trị giá 198.500.000 đồng; Quyết định số 41/QĐ-VP ngày 24/12/2025 cho gói thầu mua sắm tài sản trị giá 481.000.000 đồng. Trước đó, vào tháng 10/2025, doanh nghiệp này cũng trúng gói thầu mua sắm máy phát điện trị giá 218.000.000 đồng tại đơn vị này.

Bình luận về vấn đề này, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc một nhà thầu trúng 100% số gói thầu tham dự tại một Chủ đầu tư với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng là dấu hiệu cần được các cơ quan thanh tra vào cuộc làm rõ. Điều này không chỉ gây nghi vấn về tính công bằng với các nhà thầu khác mà còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng dự án nếu năng lực của nhà thầu không tương xứng với khối lượng công việc khổng lồ đang đảm nhận."

Với quy mô doanh nghiệp nhỏ, việc Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia phủ sóng dày đặc tại Lâm Đồng từ cấp xã đến cấp huyện cũ với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối là một "ẩn số" cần được giải đáp về tính minh bạch trong quản lý vốn đầu tư công tại địa phương này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Bài toán năng lực và những "đối thủ" quen mặt trong các cuộc thầu của Công ty Phạm Gia