Bạn đọc

Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia và chuỗi trúng thầu tại Lâm Đồng [Kỳ 2]

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng, Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia ghi nhận kỷ lục trúng thầu tuyệt đối 10/10 gói thầu đã tham dự.

Hải Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Lâm Đồng là địa bàn hoạt động sôi nổi nhất của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Giáo dục Phạm Gia với 51 gói thầu đã tham gia. Đáng kinh ngạc hơn, tại Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng, doanh nghiệp này đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

Thống kê dữ liệu cho thấy, trong số 10 gói thầu tham gia tại Ban QLDA Đức Trọng, Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia đã trúng cả 10 gói với tổng giá trị lên đến 159.402.738.005 đồng trong giai đoạn 2021-2023. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đây trung bình là 96,76%, đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm chỉ đạt khoảng 3,24%.

Các gói thầu tiêu biểu có thể kể đến như: "Thi công xây dựng, mua sắm thiết bị Trường Trung học cơ sở Ninh Gia" (Quyết định số 512/QĐ-UBND) và "Thi công xây dựng, mua sắm thiết bị trường Tiểu học Lý Tự Trọng" (Quyết định số 511/QĐ-UBND) cùng được phê duyệt vào ngày 27/09/2023. Việc một nhà thầu liên tục "bách chiến bách thắng" tại một đơn vị mời thầu duy nhất trong nhiều năm là hiện tượng hiếm thấy trong hoạt động đấu thầu công khai.

Không chỉ dừng lại ở quy mô cấp huyện, tại cấp xã, Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia cũng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối. Tại UBND xã Đam Rông 1 (Lâm Đồng), doanh nghiệp này thường xuyên được lựa chọn qua hình thức chỉ định thầu rút gọn. Chỉ tính riêng tháng 12/2025, Chánh văn phòng HĐND&UBND xã Nguyễn Văn Thu đã ký liên tiếp các quyết định chỉ định thầu cho đơn vị này.

Cụ thể, Quyết định số 38/QĐ-VP ngày 19/12/2025 cho gói thầu mua sắm trang thiết bị CNTT trị giá 198.500.000 đồng; Quyết định số 41/QĐ-VP ngày 24/12/2025 cho gói thầu mua sắm tài sản trị giá 481.000.000 đồng. Trước đó, vào tháng 10/2025, doanh nghiệp này cũng trúng gói thầu mua sắm máy phát điện trị giá 218.000.000 đồng tại đơn vị này.

Bình luận về vấn đề này, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc một nhà thầu trúng 100% số gói thầu tham dự tại một Chủ đầu tư với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng là dấu hiệu cần được các cơ quan thanh tra vào cuộc làm rõ. Điều này không chỉ gây nghi vấn về tính công bằng với các nhà thầu khác mà còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng dự án nếu năng lực của nhà thầu không tương xứng với khối lượng công việc khổng lồ đang đảm nhận."

Với quy mô doanh nghiệp nhỏ, việc Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia phủ sóng dày đặc tại Lâm Đồng từ cấp xã đến cấp huyện cũ với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối là một "ẩn số" cần được giải đáp về tính minh bạch trong quản lý vốn đầu tư công tại địa phương này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Bài toán năng lực và những "đối thủ" quen mặt trong các cuộc thầu của Công ty Phạm Gia

Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia: Những gói thầu tiết kiệm "nhỏ giọt" tại Đắk Lắk [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 12/2025, Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia đã liên tiếp trúng các gói thầu mua sắm trang thiết bị tại Đắk Lắk với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức rất thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, những ngày cuối năm 2025, hoạt động đấu thầu tại tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự hiện diện đậm nét của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Giáo dục Phạm Gia (MST: 0310809369; địa chỉ trụ sở tại 480/51/6 Bình Quới, Phường Bình Quới, TP HCM). Đáng chú ý, một số gói thầu do doanh nghiệp này trúng có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt mức "siêu thấp", gây nghi vấn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Cụ thể, tại gói thầu "Mua sắm trang thiết bị giảng dạy" thuộc dự án cùng tên của Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk (Số E-TBMT: IB2500593002-00), Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia đã vượt qua đối thủ là Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Trúc để giành chiến thắng. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1657/QĐ-CĐYT ký ngày 26/12/2025, giá trúng thầu là 2.456.680.000 đồng. So với giá gói thầu 2.475.000.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách chỉ hơn 18 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,74%.

Công ty Hathaco trúng gói thầu thiết bị tại Ô Môn: Tiết kiệm ngân sách hơn 7% [Kỳ 1]

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco vừa được công bố trúng gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục tại Ô Môn với tỷ lệ tiết kiệm đạt trên 7%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 06/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ô Môn đã có Quyết định số 189/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và đồ chơi ngoài trời. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco (địa chỉ tại phường An Bình, Cần Thơ).

Gói thầu này có mã số TBMT: IB2500359531, thuộc dự án cùng tên với tổng mức đầu tư được duyệt là 2.195.345.420 đồng. Giá dự toán của gói thầu được phê duyệt ở mức 1.998.484.000 đồng. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco đã trúng thầu với giá 1.851.510.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 146.974.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,35%.

Gói thầu 3,3 tỷ thiết bị mầm non ở Cần Thơ: Vì sao chỉ mình Phạm Gia về đích?

Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia vừa vượt qua hai đối thủ nặng ký để trúng gói thầu "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu trường mầm non" với giá trị hơn 3,3 tỷ đồng của Phòng Tài chính Kế hoạch quận Ô Môn, TP Cần Thơ (cũ).

Ngày 14/06/2025, Phòng Tài chính Kế hoạch quận Ô Môn (cũ) đã có quyết định số KQ2500232126_2506141453 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu trường mầm non.

Danh mục hàng hoá của gói thầu này gồm 30 sản phẩm như: Giá phơi khăn, tủ úp ly, tủ để đồ dùng cá nhân, tủ đựng chăn, phản, bình ủ ước, giá để giày, cốc uống nước, xô, chậu, bàn giáo viên, bàn cho trẻ, ghế cho trẻ, thùng đựng nước có vòi, thùng đựng rác, ti vi màu, đàn organ, máy vi tính, giá để đồ chơi và học liệu, bóng nhỏ, bóng to, gậy thể dụng to, gậy thể dục nhỏ, vòng thể dục nhỏ, vòng thể dục to, bập bênh, cổng chui, cột ném bóng, đồ chơi có bánh xe và dây kéo.

