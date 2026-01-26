Công ty Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8: "Bách chiến bách thắng" tại các gói thầu chiếu sáng [Kỳ 1]

Chỉ tính riêng trong tháng 12/2025, Công ty TNHH Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8 đã liên tiếp được chỉ định thầu nhiều gói thầu xây lắp với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức 0 đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8 (Công ty Số 8) có trụ sở tại D1-12 Nguyễn Thị Định, Khu phố 3, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này do ông Cao Hồng Sơn làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong những ngày cuối năm 2025, Công ty Số 8 liên tiếp nhận được "tin vui" từ Ban Quản lý dịch vụ công khu vực Phan Thiết. Cụ thể, ngày 16/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công khu vực Phan Thiết đã ký Quyết định số 24/QĐ-BQLDVCKVPT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Xây lắp và thiết bị toàn bộ công trình thuộc Dự án: Thay thế, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng hư hỏng và các Trạm biến áp trên địa bàn phường Phú Thuỷ năm 2025.

Đáng chú ý, gói thầu này có giá 1.961.024.191 đồng và Công ty Số 8 trúng thầu đúng bằng mức giá này (tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng) thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn. Thời gian thực hiện hợp đồng 15 ngày.

Cùng ngày 16/12/2025, tại Quyết định số 20/QĐ-BQLDVCKVPT, Công ty Số 8 tiếp tục được lựa chọn thực hiện gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc Dự án: Đầu tư hệ thống chiếu sáng tại khu vực kè biển phường Thanh Hải (cũ). Một lần nữa, giá trúng thầu lại "khớp" hoàn toàn với giá chỉ định thầu là 1.653.116.287 đồng.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc chỉ định thầu rút gọn với giá trúng thầu bằng 100% giá dự toán là đúng quy định nếu tuân thủ các điều kiện của Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, về mặt hiệu quả kinh tế, việc không phát sinh tỷ lệ tiết kiệm nào cho ngân sách nhà nước là điều cơ quan quản lý cần xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính tối ưu trong chi tiêu công".

