Bài toán năng lực và những "đối thủ" quen mặt trong các cuộc thầu của Công ty Phạm Gia [Kỳ 3]

Với đội ngũ chỉ 30 nhân sự, Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia đang vận hành khối lượng dự án trị giá hàng trăm tỷ đồng, trong đó có sự xuất hiện của những đối thủ thường xuyên "trượt".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự phát triển "thần tốc" của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Giáo dục Phạm Gia đặt ra bài toán lớn về năng lực quản trị và thực hiện dự án. Theo thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đơn vị này chỉ có khoảng 30 nhân viên. Tuy nhiên, tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) lên tới hơn 330,6 tỷ đồng.

Khối lượng dự án khổng lồ tập trung tại các tỉnh Tây Nguyên đòi hỏi một đội ngũ kỹ thuật, lắp đặt và vận chuyển hùng hậu. Việc duy trì chất lượng thiết bị và dịch vụ hậu mãi đối với hàng chục gói thầu thiết bị giáo dục, công nghệ thông tin phức tạp chỉ với số lượng nhân sự khiêm tốn là điều khiến dư luận không khỏi băn khoăn.

Bên cạnh đó, lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này xuất hiện những "đối thủ" rất quen thuộc. Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia đã từng đối đầu với 301 nhà thầu trong 121 gói thầu. Trong đó, Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng là cái tên thường xuyên góp mặt nhất với 21 lần đối đầu. Kết quả: Công ty Phạm Gia thắng 5 lần, trong khi Nhật Linh Đà Nẵng chỉ thắng 1 lần, phần lớn các gói còn lại cả hai cùng trượt hoặc chưa có kết quả.

Tương tự là mối quan hệ với Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt (20 lần đối đầu) và Công ty TNHH Tân Nguyên Khôi (18 lần đối đầu). Kịch bản thường thấy là các doanh nghiệp này cùng tham dự một gói thầu, nhưng phần thắng nghiêng về phía doanh nghiệp có địa bàn "sân nhà" mạnh hơn.

Ảnh minh hoạ

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Hiện tượng các nhóm nhà thầu thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều gói thầu, luân phiên trúng/trượt hoặc một đơn vị trúng áp đảo là dấu hiệu của việc thiếu tính cạnh tranh thực chất. Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, các cơ quan chức năng cần giám sát lộ trình thực hiện dự án và kiểm tra thực tế nhân sự, máy móc của nhà thầu để tránh tình trạng 'mua đi bán lại' gói thầu hoặc thi công không đảm bảo chất lượng."

Thêm vào đó, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Phạm Gia ở mức 95,69% là con số khá cao, cho thấy hiệu quả tiết kiệm ngân sách chưa thực sự tối ưu. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia, việc tiết kiệm ngân sách dù chỉ 1% cũng có ý nghĩa lớn trong việc tái đầu tư cho cộng đồng.

Nhằm đa dạng hóa thông tin, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ làm việc với Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia nhưng chưa nhận được phản hồi chính thức. Việc minh bạch hóa năng lực nhà thầu và quy trình lựa chọn là điều cần thiết để đảm bảo mỗi đồng vốn ngân sách được chi ra đều mang lại giá trị tốt nhất cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế xã hội.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.