Bạn đọc

Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia: Những gói thầu tiết kiệm "nhỏ giọt" tại Đắk Lắk [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 12/2025, Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia đã liên tiếp trúng các gói thầu mua sắm trang thiết bị tại Đắk Lắk với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức rất thấp.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, những ngày cuối năm 2025, hoạt động đấu thầu tại tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự hiện diện đậm nét của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Giáo dục Phạm Gia (MST: 0310809369; địa chỉ trụ sở tại 480/51/6 Bình Quới, Phường Bình Quới, TP HCM). Đáng chú ý, một số gói thầu do doanh nghiệp này trúng có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt mức "siêu thấp", gây nghi vấn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Cụ thể, tại gói thầu "Mua sắm trang thiết bị giảng dạy" thuộc dự án cùng tên của Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk (Số E-TBMT: IB2500593002-00), Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia đã vượt qua đối thủ là Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Trúc để giành chiến thắng. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1657/QĐ-CĐYT ký ngày 26/12/2025, giá trúng thầu là 2.456.680.000 đồng. So với giá gói thầu 2.475.000.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách chỉ hơn 18 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,74%.

Trước đó không lâu, ngày 13/12/2025, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đắk Lắk Trần Thị Minh Lý đã ký Quyết định số 959/QĐ-CĐĐL phê duyệt cho Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia trúng gói thầu "Mua sắm máy móc, trang thiết bị" với giá 3.939.780.000 đồng. Tại gói thầu này, mặc dù tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 11,3% so với giá dự toán 4.443.250.000 đồng, nhưng việc Công ty Phạm Gia liên tiếp "thâu tóm" các gói thầu giáo dục tại địa phương này vẫn khiến dư luận quan tâm.

screen-shot-2026-01-20-at-154036.png
Ảnh minh hoạ

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% trong đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh là một chỉ số cần được giám sát chặt chẽ. Theo Điều 2 Luật Đấu thầu 2023, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là đảm bảo hiệu quả kinh tế. Khi tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư trong việc xây dựng giá dự toán và thẩm định hồ sơ cần được làm rõ để đảm bảo tính minh bạch."

Dữ liệu cho thấy, trong năm 2025, Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia đã tham gia 41 gói thầu, trúng 22 gói. Riêng tại Đắk Lắk, doanh nghiệp này duy trì tỷ lệ trúng thầu 100% tại Trường Cao đẳng Đắk Lắk với 3 gói thầu tham gia. Sự tập trung này đặt ra câu hỏi về năng lực thực tế của doanh nghiệp có quy mô chỉ 30 nhân sự khi cùng lúc triển khai nhiều dự án trang thiết bị công nghệ cao tại nhiều địa bàn khác nhau.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Sức mạnh thâu tóm: Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia và chuỗi trúng thầu 100% tại Lâm Đồng

