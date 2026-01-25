Hà Nội

Bạn đọc

Năng lực tài chính và bước tiến mới của Công ty Hathaco trong năm 2025 [Kỳ 3]

Dù quy mô doanh nghiệp nhỏ, Công ty Hathaco đang cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các gói thầu liên danh có giá trị lớn trong năm 2025.

Hải Anh

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mặc dù được xếp loại là doanh nghiệp nhỏ, nhưng trong năm 2025, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco đã có những bước tiến đáng kể về quy mô các gói thầu tham gia.

Tính riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 35 gói thầu. Điểm nhấn lớn nhất là gói thầu: Mua sắm thiết bị (gói số 04) do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Tư vấn Tổng hợp ABC mời thầu. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco tham gia với vai trò liên danh chính và đã trúng thầu với giá trị lên tới 13.192.040.000 đồng vào ngày 15/05/2025. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp, chiếm hơn một nửa tổng giá trị trúng thầu từ trước đến nay.

Việc một doanh nghiệp nhỏ có thể đứng đầu liên danh thực hiện gói thầu trên 13 tỷ đồng đòi hỏi năng lực tài chính và khả năng huy động nguồn lực rất lớn. Theo báo cáo phân tích, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh của Hathaco đạt 13.192.040.000 đồng (tính tổng giá trị của cả liên danh). Điều này cho thấy chiến lược "mượn sức" đối tác để gia tăng năng lực thực hiện các dự án quy mô lớn.

Tuy nhiên, sức khỏe tài chính và năng lực thực tế của doanh nghiệp vẫn cần được soi xét kỹ lưỡng. Trong năm 2025, Hathaco cũng ghi nhận khoảng 19 gói thầu trượt. Một số gói thầu bị trượt có sự tham gia của rất nhiều nhà thầu, như gói thầu mua sắm thiết bị do BQLDA khu vực Ninh Kiều mời thầu có tới 14 nhà thầu tham dự, Hathaco xếp hạng thấp và trượt thầu.

hathaco.jpg
Ảnh minh hoạ

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) lưu ý: "Theo quy định mới tại Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ khi tham gia các gói thầu quy mô lớn, phải được thực hiện hết sức chặt chẽ để tránh tình trạng bỏ thầu giữa chừng hoặc chất lượng công trình không đảm bảo".

Với tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các gói thầu năm 2025 có sự dao động mạnh, từ các gói thầu trúng thầu sát giá dự toán đến các gói có tỷ lệ tiết kiệm cao, trách nhiệm giải trình của các Chủ đầu tư trong việc lựa chọn Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hathaco cần được minh bạch hóa trước dư luận.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

