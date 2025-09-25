Hà Nội

Hạn hán nghiêm trọng phát lộ ra hàng chục ngôi mộ 2.300 tuổi

Kho tri thức

Hàng chục ngôi mộ khoảng 2.300 tuổi được phát hiện khi xảy ra hạn hán nghiêm trọng ở khu vực dọc theo hồ chứa Mosul ở Iraq.

Tâm Anh (TH)
Hạn hán kéo dài tại Iraq đã khiến mực nước hồ chứa Mosul hạ thấp. Theo đó, 40 ngôi mộ cổ được các chuyên gia phát hiện dọc theo hồ chứa Mosul ở Duhok, phía Bắc Iraq. Ảnh: Rawan Subhi Obaiullah / Anadolu via Getty Images.
Theo các chuyên gia, những ngôi mộ đầu tiên được phát hiện vào năm 2023 khi mực nước hồ chứa Mosul xuống thấp. Khi tình trạng hạn hán kéo dài trong năm nay, nhiều mộ cổ lộ diện khi mực nước hồ chứa Mosul hạ thấp. Ảnh: Bekas Brefkany.
Các nhà nghiên cứu cho hay những ngôi mộ cổ này có niên đại vào thời kỳ Hy Lạp hóa. Khi ấy, vùng đất ngày nay là Iraq nằm dưới sự kiểm soát của Đế chế Seleucid (khoảng năm 330 trước Công nguyên đến năm 30 trước Công nguyên. Ảnh: thenationalnews.com.
Hàng chục ngôi mộ khoảng 2.300 năm tuổi đã và đang được các chuyên gia khẩn trương khai quật trước khi mực nước dâng cao trở lại. Ảnh: thenationalnews.com.
“Hạn hán ảnh hưởng đáng kể đến nhiều lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp và điện. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, những nhà khảo cổ học… nó cho phép thực hiện các cuộc khai quật”, Giám đốc cổ vật tỉnh Duhok, ông Bekas Brefkany giải thích. Ảnh: thenationalnews.com.
Những ngôi mộ đều là những mộ gốm hình bầu dục. Tất cả đều được sắp xếp theo cùng một hướng và có tổ chức. Trong đó, tại nghĩa trang cổ đại này, phần trên là nơi chôn cất người lớn và phần dưới dành cho trẻ em. Ảnh: thenationalnews.com.
Khu vực này có lẽ từng là một thành cổ với một thành phố gần đó. Công trình khảo cổ học trên gò đất bên cạnh nghĩa trang cho thấy khu vực này đã có người sinh sống liên tục trong hơn 5.000 năm. Ảnh: thenationalnews.com.
Nhóm khảo cổ hy vọng rằng việc nghiên cứu sâu hơn về các ngôi mộ sẽ giúp cung cấp thêm thông tin quý giá về bối cảnh xã hội của những ngôi mộ này cũng như nguyên nhân cái chết của những người được chôn cất tại đó. Ảnh: thenationalnews.com.
Do đây là cơ hội hiếm có để tiếp cận các ngôi mộ vốn bị nhấn chìm dưới nước nên các nhà khảo cổ tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu nhằm giải mã những bí ẩn về cuộc sống của người dân ở Iraq vào khoảng 2.300 năm trước. Ảnh: thenationalnews.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
