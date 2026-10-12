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Số hóa - Xe

Mitsubishi Destinator đạt kỷ lục bán 10.000 xe tại Việt Nam chỉ sau 10 tháng

Với 10.000 xe được bàn giao sau hơn 10 tháng ra mắt, Mitsubishi Destinator đang ghi nhận tốc độ xây dựng doanh số tích cực trên thị trường Việt Nam.

Nguyễn Thảo
Video: Mitsubishi Destinator - SUV gầm cao 7 chỗ tại Việt Nam có đáng tiền?

Liên tiếp thiết lập những cột mốc doanh số ấn tượng

Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, Mitsubishi Destinator liên tiếp ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý. Chỉ sau một tuần công bố, mẫu xe nhận về hơn 2.000 đơn đặt hàng, trong đó 75% người mua lựa chọn phiên bản cao cấp nhất Ultimate.

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Mitsubishi Destinator đạt kỷ lục bán 10.000 xe tại Việt Nam chỉ sau 10 tháng.

Trong tháng 12/2025, Destinator bàn giao tổng cộng 2.377 xe tới khách hàng, lọt top 5 xe động cơ đốt trong bán chạy, thiết lập cột mốc doanh số tháng đầu cao nhất và nhanh nhất ngay từ khi ra mắt của Mitsubishi Motors Việt Nam.

Tiếp nối chuỗi thành tích, tháng 3/2026, mẫu xe tiếp tục vươn lên dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C sử dụng động cơ đốt trong với 1.663 xe, duy trì sức hút bền vững dù từng có thời gian khan hàng do nhu cầu mua xe tăng cao. Những tháng gần đây, Destinator duy trì doanh số ổn định, lọt top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường trong 8 tháng đầu năm.

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Những tháng gần đây, Destinator duy trì doanh số ổn định, lọt top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường trong 8 tháng đầu năm.

Những kết quả trên góp phần đưa doanh số Mitsubishi Destinator vượt 10.000 xe chỉ sau 10 tháng, khẳng định sự đón nhận tích cực của nhóm khách hàng gia đình dành cho mẫu xe. Cột mốc này cũng cho thấy Destinator đang từng bước xây dựng vị thế trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi Motors Việt Nam.

Sức hút đến từ những giá trị thiết thực

Sự quan tâm của người dùng đối với Mitsubishi Destinator đến từ nhiều giá trị thiết thực. Với không gian 7 chỗ - 3 hàng ghế thực thụ, sức mạnh vận hành vượt trội đặc trưng của SUV và sự tiện nghi tối ưu của MPV, mẫu xe là giải pháp tối ưu dành cho các gia đình nhờ sự cân bằng giữa các yếu tố mà khách hàng luôn phân vân lựa chọn.

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Mitsubishi Destinator là giải pháp tối ưu dành cho các gia đình nhờ sự cân bằng giữa các yếu tố mà khách hàng luôn phân vân lựa chọn.

Thành công của Destinator bắt nguồn từ ngoại thất mạnh mẽ, cao cấp và hiện đại của mẫu xe. Destinator còn sở hữu không gian 7 chỗ ngồi rộng rãi, tiện nghi đa dạng, hệ thống điều hòa làm mát sâu và hàng ghế thứ ba đáp ứng nhu cầu sử dụng cho gia đình. Mẫu xe với nhiều ưu điểm từ hàm lượng công nghệ phong phú, nổi bật là màn hình giải trí 12.3 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống âm thanh Yamaha cao cấp.

Song song với trải nghiệm tiện nghi, Destinator còn chinh phục người dùng bằng khối động cơ 1.5L Turbo mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, tự tin và khả năng vận hành tổng thể thoải mái, đáng tin cậy.

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Song song với trải nghiệm tiện nghi, Destinator còn chinh phục người dùng bằng khối động cơ 1.5L Turbo mang lại khả năng tăng tốc mượt mà.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu về không gian và vận hành, Mitsubishi Destinator còn hướng đến giá trị sử dụng lâu dài với sự tiết kiệm nhiên liệu, mức giá cạnh tranh trong phân khúc cùng chi phí bảo dưỡng hợp lý.

Được hỗ trợ bởi mạng lưới 77 nhà phân phối rộng khắp toàn quốc cùng chất lượng dịch vụ hậu mãi không ngừng nâng cấp, cột mốc 10.000 xe chính là lời khẳng định vững chắc về cam kết đồng hành dài lâu của Mitsubishi Motors Việt Nam.

#Mitsubishi Destinator đạt kỷ lục bán 10.000 xe #Mitsubishi #Destinator #bán hàng #Việt Nam #xe SUV

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