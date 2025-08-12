BIM Land chạm đến cảm xúc của cộng đồng ưu tú qua “Chuyện của Thanh Xuân”

“Chuyện của Thanh Xuân” là sự kiện nghệ thuật ấn tượng nhất của Thanh Xuan Valley từ trước đến nay, quy tụ gần 600 khách mời, trong đó có 250 chủ sở hữu và chủ nhân tương lai của các phân khu Valley Park Residences, Valley Town và Spring Residences. Cùng với đó, là sự hiện diện của Giám đốc cấp cao đến từ 15 đối tác đại lý và đại diện các đối tác đồng hành phát triển dự án.

Không gian nghệ thuật kể chuyện về vùng đất nguyên bản

Ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào sảnh tiếp đón, người tham dự đã như bước qua cánh cổng dẫn vào Thanh Xuan Valley. Không gian mở ra với hàng thông xanh vươn mình trong ánh sáng, thảm cỏ mềm mại dưới chân, những khóm hoa rực rỡ đúng mùa. Từng chi tiết được chăm chút tinh tế, như thể hơi thở của thung lũng vừa được mang tới.

Không gian nghệ thuật “Chuyện của Thanh Xuân” tái hiện hệ thực vật nguyên bản của thung lũng, dẫn lối cảm xúc cho những câu chuyện chưa kể.

Trong hai giờ đồng hồ, MC Kim Nguyên Bảo và MC Phí Linh dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Sự háo hức mở ra khi lắng nghe lịch sử hàng thập kỷ của vùng đất. Sự rung động dâng lên trước thước phim về những “Đại sứ Thanh Xuân” ngày ngày vun vén và gìn giữ từng chi tiết nhỏ. Niềm vui đến khi hình hài ngôi nhà tương lai hiện lên qua những hình ảnh thực tế của dự án. Và cảm xúc thăng hoa khi cả khán phòng cùng hòa mình vào những giai điệu quen thuộc từ Hoàng Dũng, Văn Mai Hương và DA LAB.

Khác với những sự kiện bất động sản thông thường, “Chuyện của Thanh Xuân” kể câu chuyện của một vùng đất không bằng con số hay slide thuyết trình khô khan, mà bằng ngôn ngữ của hình ảnh, âm nhạc và nghệ thuật sân khấu. Chất liệu tạo nên cảm hứng cho câu chuyện chính là thiên nhiên nguyên bản, ký ức được vun giữ theo thời gian và khát vọng kiến tạo một chuẩn mực sống mới cho cộng đồng ưu tú.

Câu chuyện từ những “Đại sứ Thanh Xuân” khiến khán giả lắng lại, xúc động và cảm thấy thêm gắn bó, thân thuộc với vùng đất này.

“Đây là sự kiện ấn tượng và khác biệt nhất mà tôi từng tham dự. Những câu chuyện về Thanh Xuan Valley khiến tôi thực sự xúc động, thôi thúc mong muốn sớm được gắn bó với nơi đây. Tôi muốn chia sẻ những cảm xúc hôm nay để nhiều người thân cùng chọn an cư tại thung lũng hạnh phúc này,” một chủ sở hữu Valley Park Residences chia sẻ với chủ đầu tư ngay tại sự kiện.

Dấu ấn của những bậc thầy kiến tạo toàn cầu

“Chuyện của Thanh Xuân” cũng là dịp để Thanh Xuan Valley giới thiệu đội ngũ đối tác kiến tạo hàng đầu thế giới như WATG, SCSY Studio, Coopers Hill, Kume Design Asia, Avalon Collective, White Jacket… Mỗi thương hiệu mang một triết lý và thế mạnh riêng, cùng hội tụ để định hình một miền an trú giữa triệu tán thông reo, nơi kiến trúc, cảnh quan và tiện ích được nâng lên tầm chuẩn mực quốc tế.

Đặc biệt, sự hiện diện của Tập đoàn IHG Hotels & Resorts càng khẳng định tầm vóc của dự án. Là khách mời đặc biệt của sự kiện, ông Andrew Davidson, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Dương & Hàn Quốc, khẳng định Thanh Xuan Valley sở hữu bối cảnh thiên nhiên hiếm có và tầm nhìn phát triển bền vững để trở thành điểm đến biểu tượng của Việt Nam.

Những chia sẻ từ đại diện BIM Land và IHG Hotels & Resorts mang đến nhiều thông tin giá trị về tiêu chuẩn dịch vụ tại Thanh Xuan Valley và khu nghỉ dưỡng InterContinental Thanh Xuan Valley Resort.

“InterContinental Thanh Xuan Valley Resort – khu nghỉ dưỡng đầu tiên trong lòng thung lũng tại Việt Nam của InterContinental - sẽ trở thành chương mới trong mối quan hệ hợp tác giữa IHG và BIM Land. Sự kết hợp giữa dịch vụ 5 sao quốc tế với vẻ đẹp thiên nhiên nguyên bản và trải nghiệm bản địa sâu sắc, hứa hẹn tạo nên một điểm đến xứng tầm đẳng cấp thế giới về sự sang trọng và độc bản” – ông nhấn mạnh.

Hiện thực hóa hoài bão về một thung lũng hạnh phúc

Không giấu được niềm xúc động khi chào đón những cư dân tiên phong và chủ nhân tương lai của dự án, bà Nguyễn Hương Giang – Giám đốc Thương mại Khối Thương mại Bất động sản BIM Land – nhấn mạnh tầm nhìn của những nhà sáng lập: kiến tạo một “thung lũng hạnh phúc” nơi giá trị sống bền vững được lan tỏa và mọi thế hệ trong gia đình cùng tận hưởng thiên nhiên, không gian và cảm xúc trọn vẹn.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục hành trình này bằng tất cả tâm huyết, để Thanh Xuan Valley không chỉ là nơi ở, mà là miền an trú quý giá cho hôm nay và cả mai sau,” bà Giang khẳng định.

Những bộ sưu tập không gian sống giữa thiên nhiên nguyên bản như Spring Residences, Valley Town… đã nhận được nhiều sự quan tâm ngay tại sự kiện.

Cũng trong sự kiện, BIM Land công bố những bước tiến quan trọng: 100% bộ sưu tập Valley Park Residences đã có chủ; giới thiệu hai phân khu mới Valley Town và Spring Residences; đồng thời chia sẻ kế hoạch vận hành loạt tiện ích trọng điểm như Country Club, Xuân Village và đặc biệt là InterContinental Thanh Xuan Valley Resort – những mảnh ghép hoàn thiện bức tranh về một miền an trú dành cho cộng đồng thượng lưu mới.

“Chuyện của Thanh Xuân” khép lại trong tiếng vỗ tay vang dài, khi nhiều khách mời vẫn nán lại trò chuyện, chia sẻ cảm nhận và kết nối. Sự kiện nghệ thuật này đã trở thành trải nghiệm gắn kết, để mỗi người thêm gắn bó với vùng đất và mong muốn trở thành một phần của cộng đồng Người Thanh Xuân – những người cùng sẻ chia phong cách sống khác biệt, hài hòa với thiên nhiên và trân trọng những giá trị bền vững.