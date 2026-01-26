Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Xả súng tại sân bóng đá ở Mexico, 11 người thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một sân bóng đá ở miền trung Mexico, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trong một tuyên bố, Thị trưởng Salamanca, Cesar Prieto, cho biết các tay súng đã xông vào một sân bóng đá ở Salamanca, bang Guanajuato, lúc cuối trận và nã đạn vào mọi người.

"10 người thiệt mạng tại hiện trường và 1 người tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện. Ngoài ra, 12 người bị thương, trong đó có 1 phụ nữ và 1 trẻ vị thành niên", Thị trưởng Prieto thông tin.

mexico.png
Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico được triển khai tới Salamanca sau vụ xả súng hàng loạt. Ảnh: EPA.

Ông Prieto cho rằng vụ tấn công là một phần của "làn sóng tội phạm" trong thành phố và kêu gọi Tổng thống Claudia Sheinbaum hỗ trợ để kiểm soát bạo lực.

Văn phòng công tố bang Guanajuato cho biết họ đang điều tra vụ xả súng và phối hợp với chính quyền liên bang để tăng cường an ninh trong khu vực.

Năm ngoái, Guanajuato ghi nhận số vụ giết người cao nhất ở Mexico do cuộc chiến giành địa bàn giữa các băng đảng, trong đó có Santa Rosa de Lima và băng đảng Jalisco New Generation Cartel,...

Trong khi đó, Chính phủ Mexico cho biết tỷ lệ giết người tại nước này trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ khiến 14 người thương vong năm 2025

Nguồn video: THĐT
#Xả súng tại sân bóng Mexico #Tình hình an ninh Mexico #Xả súng tại sân bóng ở Mexico #Xả súng tại Mexico #xả súng #Mexico

Bài liên quan

Thế giới

Hình ảnh người dân ở Australia tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

Đông đảo người dân ở Australia thắp nến, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng trên bãi biển Bondi, Sydney, vừa qua.

ap25349856426211.jpg
Vụ xả súng kinh hoàng trên bãi biển Bondi, nơi rất đông người đang dự lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái hôm 14/12, đã khiến 15 người, trong độ tuổi từ 10 đến 87, thiệt mạng. Sau thảm kịch, đông đảo người dân ở Australia đặt hoa, thắp nến menorah trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Ảnh: Đại sứ Israel tại Australia, ông Amir Maimon, đặt hoa tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng, ngày 16/12. Ảnh: AP.
ap25350289936802.jpg
Nhiều người tập trung tại buổi lễ thắp nến menorah tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

Thế giới

Phản ứng của thế giới sau vụ xả súng ở Australia

Lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sự đoàn kết với Australia, đồng thời lên án vụ xả súng hàng loạt vừa qua trên bãi biển ở Sydney.

Al Jazeera đưa tin, vụ xả súng hàng loạt do 2 tay súng thực hiện tại bãi biển Bondi nổi tiếng ở thành phố Sydney, Australia, vào ngày 14/12 đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Giới chức Australia cho biết vụ tấn công khủng bố này nhằm vào cộng đồng người Do Thái ở Sydney.

"Với tư cách là Thủ tướng, thay mặt toàn thể người dân Australia, tôi muốn nói với cộng đồng Do Thái rằng: Chúng tôi luôn sát cánh cùng các bạn. Các bạn có quyền tự hào về bản thân và niềm tin của mình, có quyền học tập, sinh sống và làm việc,...trong môi trường hòa bình và an toàn", Thủ tướng Anthony Albanese nói.

Xem chi tiết

Thế giới

Xả súng tại bữa tiệc ở California, nhiều thương vong

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một bữa tiệc gia đình trong phòng tiệc ở Stockton, bang California, Mỹ.

Theo ABC News, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận San Joaquin cho biết vụ xả súng xảy ra tại một bữa tiệc trong khu nhà 1900 đường Lucile ở Stockton vào trước 18 giờ tối 29/11 (giờ địa phương), khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Heather Brent, một nhân viên thông tin công cộng của văn phòng cảnh sát trưởng, nói với các phóng viên rằng vụ nổ súng xảy ra khi mọi người đang ở phòng tiệc trong một buổi họp mặt gia đình. Trong số các nạn nhân vụ xả súng có cả trẻ vị thành niên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới