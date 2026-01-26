Xả súng tại sân bóng đá ở Mexico, 11 người thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một sân bóng đá ở miền trung Mexico, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

AP đưa tin, trong một tuyên bố, Thị trưởng Salamanca, Cesar Prieto, cho biết các tay súng đã xông vào một sân bóng đá ở Salamanca, bang Guanajuato, lúc cuối trận và nã đạn vào mọi người.

"10 người thiệt mạng tại hiện trường và 1 người tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện. Ngoài ra, 12 người bị thương, trong đó có 1 phụ nữ và 1 trẻ vị thành niên", Thị trưởng Prieto thông tin.

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico được triển khai tới Salamanca sau vụ xả súng hàng loạt. Ảnh: EPA.

Ông Prieto cho rằng vụ tấn công là một phần của "làn sóng tội phạm" trong thành phố và kêu gọi Tổng thống Claudia Sheinbaum hỗ trợ để kiểm soát bạo lực.

Văn phòng công tố bang Guanajuato cho biết họ đang điều tra vụ xả súng và phối hợp với chính quyền liên bang để tăng cường an ninh trong khu vực.

Năm ngoái, Guanajuato ghi nhận số vụ giết người cao nhất ở Mexico do cuộc chiến giành địa bàn giữa các băng đảng, trong đó có Santa Rosa de Lima và băng đảng Jalisco New Generation Cartel,...

Trong khi đó, Chính phủ Mexico cho biết tỷ lệ giết người tại nước này trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ khiến 14 người thương vong năm 2025