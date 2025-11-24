Men tiêu hóa, dùng sai gây hại sức khỏe

Men tiêu hoá vốn được dùng để hỗ trợ quá trình phân giải thức ăn, giúp hệ tiêu hóa vận hành trơn tru hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc sử dụng men tiêu hoá một cách tùy tiện, thậm chí coi như thuốc bổ đã trở nên phổ biến, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Lạm dụng từ thói quen chủ quan

Nhiều người có cảm giác đầy bụng, khó tiêu liền tìm đến men tiêu hóa như giải pháp tức thì. Điều này khiến cơ thể dần phụ thuộc vào nguồn men từ bên ngoài, làm tuyến tụy lười tiết men tự nhiên. Về lâu dài, hệ tiêu hóa bị suy yếu, khiến người dùng càng phải tăng liều hoặc phụ thuộc lâu dài.

Hiểu sai công dụng

Men tiêu hoá chỉ có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa trong những trường hợp nhất định, ví dụ khi cơ thể tạm thời thiếu men sau ốm nặng, rối loạn hấp thu hoặc người già giảm chức năng tuyến tụy. Nhưng nhiều người lại dùng men tiêu hoá để kích thích trẻ ăn ngon hoặc ăn nhiều hơn – một quan niệm sai lầm có thể dẫn đến biếng ăn thật sự, rối loạn tiêu hóa và mất cân bằng hệ men.

Nguy cơ che lấp bệnh lý tiềm ẩn

Việc dùng men tiêu hoá liên tục có thể khiến các triệu chứng cảnh báo bệnh nguy hiểm như viêm loét dạ dày, viêm tụy, hội chứng ruột kích thích… bị che mờ. Khi bệnh trở nặng mới phát hiện thì điều trị phức tạp hơn, thời gian phục hồi cũng dài hơn.

Yếu tố nguy hại khác cần lưu ý

Dùng sai loại men: Men tiêu hóa có nhiều nhóm như amylase, protease, lipase, hoặc men vi sinh, mỗi loại đáp ứng nhu cầu khác nhau. Dùng sai loại không những không hiệu quả mà còn có thể gây tiêu chảy, đầy hơi hoặc dị ứng.

Lạm dụng men vi sinh: Một số người uống men vi sinh hàng ngày dù không cần thiết. Điều này có thể làm rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột, khiến vi khuẩn có lợi bị lệ thuộc nguồn cung từ bên ngoài.

Nguy cơ chứa phụ gia không phù hợp: Một số sản phẩm men tiêu hoá trôi nổi trên thị trường có thể chứa chất bảo quản quá mức, thành phần không rõ ràng, thậm chí pha trộn men công nghiệp, gây tổn thương dạ dày và ruột non.

Gây rối loạn hấp thu dinh dưỡng: Lạm dụng men tiêu hóa lâu dài có thể làm cơ thể hấp thu không đều các vitamin và khoáng chất, dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, suy giảm sức khỏe.

Tăng nguy cơ dị ứng hoặc mẫn cảm: Một số men tiêu hóa chứa protein hoặc enzym lạ, khi dùng thường xuyên có thể gây dị ứng, nổi mẩn hoặc khó chịu đường tiêu hóa.

Ảnh hưởng đến hệ miễn dịch đường ruột: Hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng do phụ thuộc men ngoài sẽ làm giảm khả năng miễn dịch tại ruột, dễ nhiễm khuẩn và viêm nhiễm.

Tương tác với thuốc khác: Men tiêu hóa có thể làm thay đổi khả năng hấp thu một số thuốc (như kháng sinh, thuốc tim mạch), làm giảm hiệu quả điều trị hoặc gây tác dụng phụ.

Khi nào nên dùng men tiêu hoá?

Men tiêu hoá chỉ nên dùng trong những trường hợp có chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là: Sau phẫu thuật, sau mắc bệnh đường tiêu hóa khiến cơ thể tạm thời kém tiết men; Người lớn tuổi hoặc người suy kiệt chức năng tiêu hoá.

Người mắc các bệnh lý thiếu men tụy được chẩn đoán rõ ràng; Việc dùng đúng liều, đúng loại và đúng thời điểm mới đem lại hiệu quả thật sự.

Men tiêu hoá không phải thuốc bổ và càng không phải giải pháp dài hạn cho mọi vấn đề tiêu hoá. Lạm dụng có thể gây hại nhiều hơn lợi. Cách tốt nhất để bảo vệ hệ tiêu hóa vẫn là ăn uống cân bằng, hạn chế đồ dầu mỡ, tránh ăn quá nhanh, chủ động đi khám khi có triệu chứng kéo dài.