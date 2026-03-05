Hà Nội

Kha Ly – Thanh Duy đưa con gái sang Thổ Nhĩ Kỳ ngắm tuyết đầu năm

Giải trí - Giới trẻ

Kha Ly – Thanh Duy đưa con gái sang Thổ Nhĩ Kỳ ngắm tuyết đầu năm

Sau những ngày tất bật dịp Tết Nguyên đán, vợ chồng diễn viên Kha Ly và Thanh Duy đã dành thời gian đưa con gái Lita cùng gia đình sang Thổ Nhĩ Kỳ du lịch.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Kha Ly chia sẻ nhiều hình ảnh trong chuyến du lịch đầu năm cùng chồng là Thanh Duy và con gái Lita tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau khoảng thời gian bận rộn với công việc dịp Tết, nữ diễn viên cho biết cả gia đình muốn dành những ngày đầu năm để nghỉ ngơi và tận hưởng không khí mới mẻ ở xứ sở hai châu lục.
Trong loạt ảnh được đăng tải, cả gia đình xuất hiện giữa khung cảnh trời Âu. Vợ chồng Kha Ly – Thanh Duy cùng con gái diện trang phục mùa đông dày dặn, gương mặt rạng rỡ khi dạo chơi ngoài trời.
Nữ diễn viên cũng tiết lộ chuyến đi lần này có sự đồng hành của bố mẹ ruột. Đây là lần đầu tiên ông bà được tận mắt ngắm tuyết rơi nên vô cùng hào hứng.
Cô bé Lita khiến cư dân mạng thích thú khi lần đầu được trải nghiệm cảm giác vui đùa với tuyết.
Những khoảnh khắc hồn nhiên của bé nhanh chóng “đốn tim” người xem.
Vợ chồng Thanh Duy – Kha Ly vốn được xem là một trong những cặp đôi kiểu mẫu của giới phim ảnh miền Nam. Cả hai quen nhau từ khi chưa có gì trong tay, từng cùng nhau chạy xe máy đi quay phim khắp các tỉnh thành phía Nam. Sau nhiều năm gắn bó, họ xây dựng tổ ấm hạnh phúc và ổn định kinh tế.
Đặc biệt, con gái Lita ra đời sau 8 năm chờ đợi của cặp đôi, khiến niềm hạnh phúc của gia đình càng trọn vẹn.
Trên mạng xã hội, Kha Ly thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy yêu thương của tổ ấm nhỏ.
Hiện cặp đôi sống trong căn nhà phố giá chục tỷ, thoải mái kinh tế. Nhiều năm gắn bó, cả hai vẫn mặn nồng, hạnh phúc, chưa từng để xảy ra những tin đồn không hay.
