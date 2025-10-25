Hà Nội

TikToker My Tây làm gì khiến netizen 'đứng ngồi không yên'?

Cộng đồng trẻ

TikToker My Tây làm gì khiến netizen 'đứng ngồi không yên'?

Một trong những cái tên mới nổi trên TikTok phải kể đến My Tây – cô nàng hot girl sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào nhưng cũng không kém phần gợi cảm.

Trước khi nổi lên trên TikTok, My Tây đã là một gương mặt khá quen thuộc trên Facebook. Cô nàng thường xuyên chia sẻ các video ngắn, clip bắt trend hoặc những khoảnh khắc đời thường vui nhộn, dễ thương.
Nhờ ngoại hình nổi bật cùng thần thái tự nhiên, My Tây nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi, lên tới gần 200.000 fan trung thành.
Mỗi nội dung cô nàng đăng tải đều dễ dàng thu về hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến khi My Tây bắt đầu hoạt động trên TikTok vào tháng 8 vừa qua.
Dù chỉ là tài khoản phụ, thế nhưng chỉ sau vài video, trang TikTok của My Tây đã “bùng nổ” với tốc độ chóng mặt, cán mốc hơn 700.000 người theo dõi sau 3 tháng. Rõ ràng, đây là con số mà không ít TikToker kỳ cựu cũng phải mơ ước.
Nếu theo dõi TikTok của My Tây, dễ thấy rằng cô nàng biết rất rõ điểm mạnh của bản thân – đó là ngoại hình nổi trội, nụ cười thân thiện và phong thái tự tin.
My Tây thường xuyên đăng tải những màn vũ đạo gợi cảm, bắt trend cực nhanh, kết hợp với góc quay khéo léo và âm nhạc bắt tai, khiến các video của cô dễ dàng lọt top xu hướng.
Không chỉ dựa vào nhan sắc, My Tây còn cho thấy sự thông minh trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân.
Nàng hot girl TikTok duy trì hình ảnh nữ tính, năng động nhưng không quá “thị phi”, luôn giữ thái độ tích cực và tương tác cởi mở với người hâm mộ.
Trong bối cảnh TikTok ngày càng trở thành “sân chơi lớn” cho giới trẻ, việc nổi bật giữa hàng nghìn creator không hề dễ. Thế nhưng My Tây đã làm được, nhờ biết nắm bắt thời điểm, kết hợp yếu tố hình ảnh, âm nhạc và cảm xúc người xem một cách khéo léo.
